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Украинская «дочка» ВТБ уронила капитал ниже норматива

Ведомости
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Достаточность капитала украинского «ВТБ банка» по состоянию на 1 марта находилась ниже норматива, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на данные Нацбанка страны.

Норматив H2 - достаточности или адекватности капитала - украинской «дочки» ВТБ на начало марта находился на уровне 8,18% при необходимом минимуме в 10%.

Действовавшее ранее постановление регулятора позволяло не применять к банкам надзорные меры за нарушения норматива регулятивного капитала (Н1) и достаточности регулятивного капитала (Н2), связанные с переоценкой счетов в иностранной валюте и банковских металлах в связи с ростом после 6 февраля 2015 г. курса валют или вызванные формированием резервов на возможные потери.

В ноябре 2017 г. украинский регулятор отменил это постановление. В то же время мораторий был продлен до конца 2018 г. для банков, которые все еще приводят показатели своей деятельности к нормативным требованиям.

Украинский «ВТБ банк» (ранее - банк «Мрия») основан в 1992 г. Его основным акционером (99,9959%) является второй по величине банк России - ВТБ. По состоянию на начало 2018 г. «ВТБ банк» (Украина) занимал 16-е место по размеру активов среди 84 украинских банков.

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Экономика
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Реальные доходы россиян в феврале выросли впервые с января 2017 года

Ведомости
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Реальные располагаемые доходы населения в феврале 2018 г. относительно февраля прошлого года увеличились на 4,4%, сообщает Росстат.

Доходы россиян в годовом выражении увеличились впервые с января 2017 г. – тогда они повысились в связи с единовременной выплатой пенсионерам 5000 руб. До этого доходы росли в декабре 2015 г. и в ноябре 2014 г.

В номинальном выражении доходы населения в феврале 2018 г. составили 31 472 руб. По отношению к январю они увеличились сразу на 34%.

Средняя номинальная зарплата в феврале выросла в годовом выражении на 12,1% до 39 800 руб.

За январь – февраль 2018 г. доходы снизились на 0,8% с учетом прошлогодней январской выплаты, а если ее не учитывать – увеличились на 2,5%.

В целом за 2017 г. реальные доходы россиян снизились четвертый год подряд – на 1,7%. В 2016 г. они упали на 5,8%, в 2015 г. – на 3,2%, в 2014 г. – на 0,7%.

В 2018 г. правительство прогнозирует рост реальных доходов на 2,3%.

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Политика
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МИД России назвал отравление Скрипаля терактом

Ведомости
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Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков назвал отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери террористическим актом, совершенным против россиян, передает РИА «Новости».

По его словам, на территории Великобритании на двух российских граждан было совершено нападение. «Предоставьте нам все данные по поводу этого, мы считаем, террористического акта против российских граждан на территории Великобритании. Нам ничего не дают. Нам говорят про какого-то "Новичка", про какое-то нападение со стороны России на Великобританию», - пояснил он позицию министерства. 

Ермаков заявил, что Москва готова к совместному с Лондоном расследованию. Однако он отметил, что Россию по данному делу ничего не должна предоставлять Великобритании. «Уж точно ничего Великобритании мы предоставлять не должны... давайте совместно проводить расследование с полностью открытыми данными, а не приводить какие-то абсолютно непонятные реляции относительно каких-то "Новичков, Старичков", — сказал он.

В свою очередь, представитель британского посольства, присутствовавшая на брифинге для аккредитованных в Москве послов, заявила, что Великобритания предлагала России диалог по делу Скрипаля и до сих пор ожидает ответа на вопрос о том, как отравляющее вещество «Новичок» могло попасть на территорию королевства. По ее словам, Лондон предлагал Москве двустороннее обсуждение, «но пока что мы не получили конструктивного взаимодействия». Великобритания считает, что в России проводятся в секретном режиме разработки химического оружия, что является нарушением международного права. Вместо достоверной информации Лондон получает от России дезинформацию. По ее словам, Москва пытается «спутать факты». Представительница британского посольства отметила, что Лондон имеет право на собственное расследование произошедшего и активно сотрудничает с ОЗХО. 

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов заявил, что Великобритания не предоставила «реальных доказательств»  того, что вещество, которым был отравлен Скрипаль и его дочь, было произведено в России. «Просьбы о взаимной консультации, разъяснение и предоставление образцов с места трагедии были проигнорированы», – сказал он.

По его словам, в Великобритании проводятся эксперименты с химическим оружием. Разработкой и исследованием отравляющих веществ занимается британская лаборатория Портон-Даун, которая «по счастливой случайности» находится в нескольких километрах от Солсбери. «Общеизвестным фактом является, и признанным в 2006 году правительством Великобритании, проведение страной экспериментов на Рональде Мэдисоне и 360 иных гражданах с целью изучения боевого действия отравляющего вещества зарин на человека», — отметил он.

4 марта в британском городе Солсбери без сознания были обнаружены Скрипаль и его дочь. Из госпитализировали в больницу в критическом состоянии. По информации следствия, их скорее всего отравили веществом нервно-паралитического типа «Новичок». Официально Лондон обвинил Москву в причастности к отравлению Скрипаля. В Кремли обвинения отрицают.

Тереза Мэй посетила Солсбери

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Бизнес
Новости

Дворкович назвал бойкот ЧМ-2018 бессмысленным

РИА Новости
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Бойкотирующие Чемпионат мира по футболу в России накажут только самих себя, заявил сегодня председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович. «Думаю, что наши коллеги и партнеры наказывают только самих себя. Это бессмысленно, организовано все будет прекрасно, будет лучший чемпионат мира. Мы ждем всех. Если несколько человек не хочет приезжать, это их дело. Как показывает история, ничем хорошим бойкот не заканчивался. Все сборные хотят играть. Мы сделаем все возможное, чтобы все получили огромное удовольствие от чемпионата мира», - сказал Дворкович журналистам.

О том, что члены королевской семьи Великобритании и британские чиновники не будут присутствовать на ЧМ-2018, 14 марта заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Причина - обвинения России в причастности к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Речь не идет о бойкоте со стороны сборной Англии. Отказаться от присутствия делегаций на ЧМ-2018 могут Польша, Исландия, Швеция и Дания.

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Политика
Новости

Собчак приехала в больницу Волоколамска к пострадавшим от отравления детям

Ведомости
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Ксения Собчак приехала в среду в больницу Волоколамска, куда были доставлены 57 детей с подозрением на отравление. Ранее власти Волоколамского района подтвердили факт выброса свалочных газов на полигоне «Ядрово», расположенном рядом с Волоколамском, из-за чего детям в школах стало плохо.

«Я поговорила с детьми, которые сейчас находятся в больнице, с разрешения их родителей, – сказала Собчак. – Детям, действительно, стало плохо во время занятий. Сейчас сюда направлены врачи из области».

Главный врач больницы Волоколамска пообещал взять кровь у всех детей, которые обратились в больницу с жалобами на недомогание, а также у взрослых, сказала Собчак. Кровь будет отправлена в областную лабораторию для проведения анализа, результаты биохимии будут готовы в четверг, а результаты токсикологии – в пятницу, говорит Собчак. «Я сейчас нахожусь тоже в определенном состоянии и делала токсикологию после последней поездки в «Ядрово», – сказала Собчак. – Любой человек, который делал токсикологию, знает, что это не быстрый процесс».

«Я буду следить за тем, что происходит, и добиваться, чтобы эту свалку закрыли. Но поймите, что они меня тоже могут обмануть, – сказала Собчак. – Выборы закончились, но я все равно буду заниматься вашими проблемами, потому что для меня это не пустой звук» .

Собчак рассказала, что ей перезвонил губернатор Московской области Андрей Воробьев и сказал, что также приехал в Волоколамск и находится на свалке в «Ядрово». «Я настояла на том, чтобы он приехал сюда [к больнице Волоколамска], чтобы поговорить с людьми».

10 крупнейших свалок Подмосковья

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Экономика
Новости

Украина разорвала программу экономического сотрудничества с Россией‍

Ведомости
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Правительство Украины отказалось от дальнейшей реализации программы экономического сотрудничества с Россией. Об этом говорится на сайте министерства экономического развития и торговли Украины. Программа должна была действовать до 2020 г., она предусматривала устранение торговых барьеров и сотрудничество в энергетическом секторе.

21 марта кабинет министров Украины одобрил проект постановления «О прекращении действия Программы экономического сотрудничества Украины и Российской Федерации на 2011-2020 гг.».

«Прекращение действия программы является частью комплекса мер правительства Украины, направленных на противодействие агрессивной политике России в общеполитическом контексте и в торгово-экономической сфере в частности», - говорится в сообщении министерства. Действия, которые на протяжении последних нескольких лет Россия систематически предпринимает в отношении Украины, прямо противоречат заявленным в программе целям развития сотрудничества между странами, отмечается в документе.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял о готовности Киева расторгнуть программу ради переориентации украинской экономики от навязанной Россией сырьевой привязки, передает УНИАН.

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Политика
Новости

Минобороны рассказало иностранным дипломатам о способе синтеза «Новичка»

Интерфакс
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Сильнодействующе отравляющее вещество «Новичок», которым, как считает Великобритания, были отравлены перебежчик Сергей Скрипаль с дочерью, несложно синтезировать, имея нужное оборудование и опубликованную структурную формулу. Об этом рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Минобороны России Игорь Кириллов на брифинге в МИД России для иностранных диппредставителей.

Кириллов рассказал, что в 2008 году работавший в СССР химик Виль Мирзаянов опубликовал книгу «Государственные секреты: хроники инсайдера» о программе химического оружия, включающую формулу вещества «Новичок» и процесс его синтеза. «Располагая формулой из данной книги, имея образование университетское, химического факультета, достаточно иметь необходимое оборудование, химические элементы, чтобы без особого труда получить сильнодействующее боевое отравляющее вещество», - сказал Кириллов.

Он добавил, что «именно со слов самого Мирзаянова отравляющее вещество нервнопаралитического действия "Новичок" более чем в 10 раз смертельнее всех известных и ранее разработанных веществ». «Российская Федерация рассматривает факт открытой публикации Мирзаяновым в своей книге формул так называемых отравляющих веществ и процессов их синтеза как акт пособничества терроризму», - сказал Кириллов.

Таким образом, подчеркнул он, все вопросы о якобы существовании «Новичка», его свойствах необходимо задать Мирзаянову. «Который работает на правительство США и именно он указывает, что "Новичок" является сильнодействующим боевым отравляющим веществом. Россия не имеет к этому никакого отношения», - подчеркнул Кириллов.

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Технологии
Новости

Электронная почта получит юридический статус

Ведомости
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Вице-премьер Аркадий Дворкович заявил о том, что правительство работает над приданием юридического статуса адресу электронной почты, передает ТАСС.

По его словам, эта тема обсуждалась несколько недель назад у премьер-министра России Дмитрия Медведева. «Он дал указание внести изменения - скорее всего, в Гражданский кодекс, не только в налоговое законодательство», - добавил Дворкович.

По его словам, в будущем необходимо сформировать реестр электронных адресов. «Адресное пространство в интернете должно стать юридически значимым», - считает он.

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Финансы
Новости

Греф пообещал Путину «очень серьезные дивиденды» Сбербанка за 2017 год

Ведомости
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По итогам 2017 г. Сбербанк выплатит акционерам, в том числе государству, значительные дивиденды, заявил президент - председатель правления госбанка Герман Греф на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«Пока еще окончательно не определена сумма, но это будут очень серьезные дивиденды», – сказал Греф (расшифровка его беседы с главой государства приводится на сайте Кремля).

Он напомнил о договоренности с Минфином о поэтапном увеличении дивидендов. Сбербанк согласен увеличить выплаты акционерам до 50% от чистой прибыли по МСФО при условии достаточности капитала первого уровня не менее 12,5%.

«Таким образом, мы будем обеспечивать очень серьезные налоговые платежи, второе - мы будем обеспечивать очень серьезные поступления в бюджет и дивидендные платежи нашим миноритарным акционерам, и в то же самое время мы естественным путем нарастим наш капитал, чтобы обеспечить устойчивость учреждения», заключил Греф.

На данный момент по размеру капитала первого уровня Сбербанк еще не достиг показателя, соответствующего мировым банкам аналогичного размера, отметил Греф.

Сбербанк по итогам 2017 г., скорее всего, направит на дивиденды 35% чистой прибыли по МСФО, но окончательное решение в апреле примет наблюдательный совет, говорил ранее Греф.

За 2017 г. Сбербанк заработал рекордные 748,7 млрд руб. чистой прибыли по МСФО. Это на 38,2% больше результатов позапрошлого года. Если госбанк решит направить на дивиденды 35% прибыли, выплаты составят около 262 млрд руб.

По итогам 2016 г. Сбербанк направил на дивиденды 25% чистой прибыли (135,5 млрд руб.), в 2015 г. – 20% (44,5 млрд руб.). Половина дивидедов поступает в бюджет России через Центробанк (регулятор владеет 50% плюс 1 акция Сбербанка).

Коэффициент достаточности капитала Сбербанка первого уровня в 2017 г. увеличился на 40 базисных пунктов до 11,4%, общего капитала – на 30 б. п. до 13%.

10 крупнейших банков континентальной Европы

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Политика
Новости

Минздрав Подмосковья назвал число обратившихся к врачам детей в Волоколамске

Ведомости
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В больницу Волоколамска в среду были доставлены 57 детей, сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков. «Сегодня в утренние часы у нас массовое обращение школьников из трех образовательных учреждений по поводу слабости, головокружения. На 14 часов все основные обращения приняты, дети осмотрены. 57 человек - итоговая цифра», - сказал Марков.

Из них госпитализированы пять детей: один - из-за сопутствующего заболевания, четыре человека - по просьбам родителей, этих детей отправили на дообследование, остальных отпустили, говорит Марков. «Мы опросили детей, жалобы на тошноту, головокружение, рвоту связывают с неприятным запахом, который шел со стройки, со свалки. Мы изучили состояние газа. Уровень газа в пределах нормы», - говорит Марков. Он уточняет, что клинические симптомы, по их данным, не связаны с концентрацией в воздухе тех или иных веществ.

Министерство здравоохранения рассчитывает разобраться в причинах недуга детей: в Волоколамск отправили аллергологов и токсикологов, а главный педиатр находится в волоколамской больнице, говорит он. «Хотим сами разобраться, что же привело к такому состоянию, что вызывало такое массовое обращение. Поэтому анализы будут проведены широкого спектра, с использованием основных данных по токсикологии», - уточнил Марков.

Ранее мэр Волоколамска Петр Лазарев сообщил «Ведомостям», что в больницу доставили около 20 детей, им стало плохо от запахов с полигона «Ядрово». По словам Лазарева, за медицинской помощью обращаются и взрослые, но точных данных о числе пострадавших нет – врачи «таких данных не предоставляют даже властям города. Ночью и утром в городе стоял ужасный запах, из-за которого невозможно было дышать».

Учеников волоколамской школы № 2 увезли в больницу на скорой помощи, сообщило ранее «РИА Новости».

«Только на моих глазах из школы увезли восемь детей на "скорой", дети жаловались на головную боль и тошноту, врачи при осмотре детей не ставили никаких диагнозов», – сказал «Ведомостям» житель Волоколамска юрист Олег Акимов. Остальных детей родители забрали из школ и детских садов, говорит он, точные диагнозы врачи не сообщали.

В местной администрации агентству сообщили, что на полигоне «Ядрово» в ночь на 21 марта произошел выброс свалочного газа, его источник выявлен и ликвидирован.

Власти Волоколамского района установили режим чрезвычайной ситуации в границах полигона «Ядрово» еще 6 марта. На полигоне из-за нарушений правил эксплуатации неоднократно проходил выброс свалочных газов, в воздухе на территории Волоколамского района выявлено повышенное содержание сероводорода и других вредных веществ.

10 крупнейших свалок Подмосковья

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Политика
Новости

Визовые центры Польши в России приостанавливают свою работу

Ведомости
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Все 28 визовых центров Польши в России приостановят работу с 27 марта.

«20 марта - последний день приема документов в региональных визовых центрах, 22 марта – последний день приема документов в Москве, с 21 марта региональные визовые центры будут работать только на выдачу готовых паспортов, с 23 марта визовый центр в Москве будет работать только на выдачу готовых паспортов», — отмечает визовый провайдер VFS Global.

С 23 марта подать заявление на получение визы можно будет только через консульский отдел посольства Польши в Москве. Перед этим необходимо предварительно зарегистрироваться.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина пояснила «Интерфаксу», что прекращение работы визовых центров - явление временное и не связано с политикой. В начале апреля работа визовых центров должна возобновиться, уточнила она.

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Бизнес
Новости

Бывший гендиректор Uber нашел новую работу

Ведомости
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Один из основателей и бывший исполнительный директор Uber Трэвис Каланик вложит $150 млн в стартап City Storage Systems. Это позволит ему стать основным акционером компании, которую он и возглавит, сообщил сам Каланик на своей странице в Twitter.

City Storage Systems занимается перепрофилированием проблемных объектов недвижимости, в частности парковок и промышленных объектов. Активам на общую сумму в $10 трлн нужно будет найти новое применение для цифровой эпохи в ближайшие годы, отмечает Каланик. Кроме того, он пригласил всех желающих работать в этом стартапе связаться с ним. Пока в City Storage Systems всего 15 человек.

Каланик ушел в отставку летом 2017 г. после череды скандалов. На его уходе настаивали пять основных инвесторов Uber. После этого он продал пакет акций агрегатора такси на $1,4 млрд, сообщал источник Forbes.

10 стартапов, которые выросли в технологических гигантов

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