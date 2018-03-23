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ЦБ ухудшил прогноз оттока капитала в 2018 году

Банк России прогнозирует в 2018 г. отток капитала из России на уровне $19 млрд против ранее ожидавшихся $16 млрд, заявила на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Прогноз сальдо счета текущих операций в 2018 г. повышен с $43 млрд до $59 млрд, прогноз валютных резервов – с $35 млрд до $50 млрд.

Также ЦБ повысил прогноз цен на нефть. Регулятор ожидает, что баррель нефти в 2019-2021 гг. будет стоить $61, $55, $50 по годам соответственно (ранее закладывались цены на уровне $55, $45, $42). В условиях бюджетного правила Минфина по резервированию дополнительных нефтегазовых доходов такое повышение прогнозных цен существенно не изменило ожидания ЦБ по росту экономики России – 1,5-2% в 2019-2021 гг.

Изначальный прогноз ЦБ предполагал отток из России в 2018 г. $10 млрд. В 2017 г. из России было переведено $31,3 млрд.

Ранее Набиуллина поясняла, что показатель чистого оттока капитала нельзя отождествлять с незаконным вывозом или бегством капитала. «Любая страна с положительным сальдо текущего счета платежного баланса в открытой экономике вывозит капитал либо через рост государственных валютных резервов, либо через частный сектор, поэтому отток капитала это не обязательно плохо, а приток не всегда хорошо для экономики», - указывала Набиуллина.