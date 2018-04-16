ЦБ раздумывает над дополнительным ограничением валютного кредитования

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Песков сравнил санкции против России с «экономическим рейдерством»

Анонсированные санкции США, как и ранее введенные ограничительные меры против российского бизнеса, не имеют отношения к ситуации в Сирии, а направлены на выдавливание России с международных рынков, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Санкционные устремления против России действительно приобретают характер навязчивой идеи. Мы по-прежнему не считаем эти санкции законными, считаем их противоречащими международному праву и правилам ВТО», – сказал Песков (цитаты по «Интерфаксу»).

Представитель Кремля также усмотрел в новых американских санкциях попытки ограничения конкуренции. «Любой экономист может легко увидеть в санкциях неприкрытые попытки, собственно, заниматься нечестной конкуренцией, прикрываясь какими-то иными соображениями, попытки выдавливать конкурентов, в данном случае российские компании, с международных рынков», – отметил Песков.

«Конечно, это не может иметь никакого отношения и не может никак обуславливаться с соображениями, связанными с ситуацией в Сирии или в любой стране мира», – заключил пресс-секретарь президента.

«Это такое, я бы сказал, международное экономическое рейдерство, а не что иное», – резюмировал Песков. Он заверил, что руководство страны и профильные ведомства продолжают работу над обеспечением стабильности экономической системы.

Минфин США 6 апреля объявил санкции против 24 российских граждан и 15 связанных с ними компаний. Ограничительные меры были введены согласно принятому в прошлом году закону о противодействии противникам США при помощи санкций (CAATS) – по причине ситуации на Украине, в Сирии, в связи с кибератаками, но главное – из-за «попыток России подорвать западную демократию».

15 апреля газета «Коммерсантъ» сообщила, что посол США в России Джон Хантсман направил в российский МИД письмо с предупреждением о подготовке властями США новых санкций в связи с поддержкой Россией президента Сирии Башара Асада.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в интервью Fox News подтвердила, что 16 апреля будет объявлено о новых антироссийских санкциях. По ее словам, новые ограничения напрямую коснутся компаний, занимающимися поставками оборудования и технологий, связанных с использованием сирийскими властями химического оружия. Власти Сирии отрицают применение правительственными войсками химоружия. Москва настаивает на том, что все запасы боевых отравляющих веществ в Сирии были уничтожены.