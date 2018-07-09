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Возбуждено уголовное дело о хищениях из банка «Таатта»

Правоохранительные органы Якутии возбудили уголовное дело по факту хищений средств из банка «Таатта» в особо крупном размере. Об этом говорится в заявлении прокуратуры республики. Дело возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата, т. е. хищение чужого имущества, вверенного виновному в особо крупном размере), проводятся следственные мероприятия.

Банк проводил «схемные» операции и сделки для искусственного поддержания размера капитала, что в итоге привело к приостановке выдачи денежных средств клиентам, уточнили в якутской прокуратуре. Проверка выявила, что «совершено хищение денежных средств в особо крупном размере путем неправомерного их получения из кассы Московского филиала банка», говорится в сообщении.

Сумма хищений из банка «Таатта» составила около 4 млрд руб., сообщает портал News.Ykt.Ru со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

Центробанк 5 июля отозвал лицензию у занимавшего 220-е место в банковской системе России банка «Таатта». Регулятор указывал, что накануне отзыва лицензии в действиях руководства банка усматривались «признаки недобросовестного поведения, выражавшиеся в масштабном выводе активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков». Об этом ЦБ собирался проинформировать правоохранительные органы.