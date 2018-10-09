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Управляющим компаниям разрешили не раскрывать владельцев под санкциями

Правительство России разрешило управляющим компаниям (УК) не раскрывать информацию об акционерах, в том числе контролирующих, если на тех наложены санкции иностранных государств. Об этом говорится в постановлении от 5 октября, опубликованном на портале правовой информации.

УК вправе не раскрывать или раскрывать в ограниченном объеме информацию о составе акционеров, но обязана предоставлять сведения о собственниках Банку России. Не раскрывать сведения она сможет только после того, как оповестит ЦБ о таком решении, следует из документа.

Ранее ЦБ предложил засекретить информацию о попавших под санкции совладельцах банков, а также ограничить доступ к данным отчетности, которые позволяют сделать вывод о работе банка в Крыму. Также регулятор засекретил список кредитных организаций, работающих с гособоронзаказом.

С 2014 г. российские госбанки – Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк – находятся под секторальными санкциями. Они имеют свои управляющие компании, отмечает «Интерфакс».