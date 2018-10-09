Новости
Финансы
Новости

Управляющим компаниям разрешили не раскрывать владельцев под санкциями

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Правительство России разрешило управляющим компаниям (УК) не раскрывать информацию об акционерах, в том числе контролирующих, если на тех наложены санкции иностранных государств. Об этом говорится в постановлении от 5 октября, опубликованном на портале правовой информации.

УК вправе не раскрывать или раскрывать в ограниченном объеме информацию о составе акционеров, но обязана предоставлять сведения о собственниках Банку России. Не раскрывать сведения она сможет только после того, как оповестит ЦБ о таком решении, следует из документа.

Ранее ЦБ предложил засекретить информацию о попавших под санкции совладельцах банков, а также ограничить доступ к данным отчетности, которые позволяют сделать вывод о работе банка в Крыму. Также регулятор засекретил список кредитных организаций, работающих с гособоронзаказом.

С 2014 г. российские госбанки – Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк – находятся под секторальными санкциями. Они имеют свои управляющие компании, отмечает «Интерфакс».

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Новак рассказал о влиянии твитов Трампа на рынок нефти

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Сообщения президента США Дональда Трампа, которые он публикует на своей личной странице в Twitter, приводят к суматохе на нефтяном рынке, заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24».

«Те эмоциональные всплески, высказывания, твиты, которые идут со стороны руководства США, они вносят сумятицу на рынок. И в принципе рынок не понимает, как действовать, что будет в будущем», – сказал Новак.

По мнению министра, текущая цена нефти «несколько завышена относительно той, если бы не было этих эмоциональных всплесков». Он напомнил, что участники «Российской энергетической недели», среди которых были министр Саудовской Аравии и генсек ОПЕК, говорили о том, что сегодня на цену нефти влияет не столько баланс спроса и предложения, сколько эмоции участников рынка.

Трамп неоднократно высказывался о ситуации с ценами на нефть, в том числе на своей странице в Twitter. Каждый раз его слова отражались на нефтяных котировках. Американский президент называл цены на нефть завышенными и призывал ОПЕК сдерживать их рост. В мае после объявления Трампа о выходе США из «ядерной сделки» с Ираном баррель нефти марки Brent впервые с 2014 г. превысил $80. 3 октября цена барреля достигала $86,29. На момент публикации декабрьский фьючерс на баррель Brent стоит $84,83.

ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены

  • Главное
  • Популярное
Технологии
Новости

Google отказался бороться за контракт Пентагона на $10 млрд

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Google отказался от участия в конкурсе Пентагона на создание системы облачных вычислений, поскольку проект может конфликтовать с этическими принципами компании в сфере использования технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщает газета Financial Times.

Победитель конкурса будет работать над проектом Joint Enterprise Defense Infrastructure cloud (JEDI) для министерства обороны США. Контракт сроком на 10 лет оценивается в $10 млрд. За него соревнуются Amazon, Oracle, Microsoft и IBM, писала The Washington Post.

Reuters уточняет, что принципы компании запрещают ей использовать свои технологии искусственного интеллекта в вооружениях, а также проектах, нарушающих международные нормы в области прав человека. Компания, в отличие от Amazon и Microsoft, также пока не получила государственные сертификаты с необходимым уровнем доступа к военным данным. Представитель Google заявил агентству, что компания могла бы взяться за часть контракта, если бы ведомство допустило к JEDI нескольких исполнителей.

По мнению представителей коалиции Tech Workers Coalition, компания отказалась от проекта из-за давления своих сотрудников, передает Bloomberg.

В июне Google решил не продлевать контракт с Пентагоном после протестов против военных проектов со стороны сотрудников компании. Компания отказалась от проекта Project Maven, который должен ускорить распознавание людей и объектов на снимках с беспилотников с помощью технологий искусственного интеллекта.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Совет директоров «Транснефти» обсудил повышение капитализации компании

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Совет директоров «Транснефти» 8 октября впервые рассмотрел план повышения капитализации компании. Об этом рассказал член совета директоров монополии, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. По его словам, совет поручил менеджменту «Транснефти» рассмотреть вопросы о введении опционной программы, обратном выкупе привилегированных акций (100% обыкновенных акций принадлежат государству, привилегированные – у частных инвесторов и котируются на Московской бирже) и улучшение предсказуемости дивидендного потока компании. Подробности Дмитриев раскрывать не стал. В частности, он отказался говорить, на какую сумму может рассматриваться обратный выкуп, равно как и опционная программа.

Близкий к «Транснефти» человек уточняет: будет рассматриваться широкий круг возможностей для увеличения капитализации компании. Помимо указанных Дмитриевым мер это может быть и дробление акций. Впрочем, не факт, что совет директоров в итоге одобрит все эти меры, предупреждает собеседник «Ведомостей». Ведь до вчерашнего дня не было четкой направленности на повышение капитализации, указывает он.

«Ведомости» ожидают комментарий представителя «Транснефти».

Котировки «Транснефти» отреагировали на эту новость слабо. Привилегированные акции компании на 12.00 мск повысились на 1,24% при росте индекса Мосбиржи на 0,93%

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Котировки НМТП резко выросли на новости о сделке с «Транснефтью»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Котировки Новороссийского морского торгового порта (НМТП) во вторник после открытия торгов на Московской бирже подскочили почти на 12%, к 11.25 мск их рост составил 7,2%.

Накануне стало известно, что государственная «Транснефть» купила 25% в НМТП у группы «Сумма» за $750 млн, доведя до 100% долю в Novoport Holding – структуре, которая владеет 50,1% НМТП. Теперь госкомпания контролирует 60,6% порта.

НМТП – крупнейший порт России. До сделки с «Транснефтью» 50,1% его акций на паритетных условиях принадлежали «Транснефти» и «Сумме» через Novoport Holding. Отдельно «Транснефть» через дочернюю компанию «Транснефть-сервис» владеет еще 10,5%, «Сумма» – 2,75%. Еще 20% акций НМТП принадлежит Росимуществу, 5,3% находятся в управлении РЖД.

«Сумма» вела переговоры с «Транснефтью» о продаже своей доли в НМТП с начала года. В феврале ФАС одобрила сделку. Однако в конце марта совладелец «Суммы» Зиявудин Магомедов и его брат Магомед были арестованы по подозрению в хищении 2,5 млрд руб. и организации преступного сообщества, в связи с чем переговоры были приостановлены. Летом переговоры возобновились.

Сегодня президент РСПП Александр Шохин назвал закрытие сделки, несмотря на арест ее владельца, «хорошим сигналом для инвестклимата», оговорившись, что сама природа транзакции противоречит цели сократить государственное присутствие в экономике.

Выбор редактора
Экономика
Новости

МВФ улучшил прогноз ВВП России в 2019 году

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Международный валютный фонд (МВФ) в октябрьском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook) сохранил июльский прогноз роста экономики России в 2018 г. на уровне 1,7%, но существенно повысил оценку роста российского ВВП на 2019 г. – с 1,5 до 1,8%. Тем не менее динамика российской экономики останется вдвое хуже среднемировой, следует из обзора.

Рост мировой экономики в 2018–2019 гг., по оценке МВФ, будет ниже июльской оценки и составит 3,7% в год вместо 3,9%. Для стран с формирующимся рынком и развивающихся стран МВФ прогнозирует рост в 2018 г. на 4,7% (ранее – 4,9%), в 2019 г. – 4,7% (5,1%). Оценка роста ВВП развитых стран в 2018 г. не изменилась – 2,4%, на 2019 г. прогноз снижен на 0,1 п. п. до 2,1%.

Банк России в базовом сценарии на 2019 г. ожидает рост ВВП всего на 1,2–1,7%, причем в июне ЦБ прогнозировал 1,5–2%.

Выбор редактора
Политика
Новости

Мост обрушился на участок Транссиба в Амурской области

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Автомобильный мост, проходящий над полотном Забайкальской железной дороги (часть Транссибирской магистрали), частично обрушился в Свободном, третьем по величине городе Амурской области. Об этом сообщает Главное управление МЧС по региону. Движение поездов на участке временно приостановлено. Задержаться могут до десяти пассажирских поездов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МЧС России.

Инцидент произошел в 04.36 мск, сообщается на сайте Забайкальской железной дороги. Путепровод, пролеты которого упали, не находится в ведении РЖД, следует из сообщения.

Сотрудники РЖД и пассажиры не пострадали, отметило управление МЧС. В больницу доставлен водитель грузовика, который в момент обрушения проезжал по мосту, сообщило правительство Амурской области. У пострадавшего перелом голени и раздробление стопы. Его состояние оценивается как удовлетворительное, угрозы жизни нет, сообщили ТАСС в региональном минздраве. «Конечно, он получил большой стресс, но страшного ничего нет. Сейчас идет оперативное вмешательство по поводу перелома. Можно сказать, он родился в рубашке», – сказала собеседница агентства.

По факту обрушения моста начата доследственная проверка, сообщило следственное управление СКР по региону. По предварительным данным следствия, во время обрушения по мосту ехал грузовой автомобиль, отмечается в сообщении. Следователи намерены проверить соблюдение правил эксплуатации моста и действия лиц, ответственных за его эксплуатацию. В сообщении регионального правительства отмечается, что следователи работают «на предмет выявления возможного превышения допустимого веса груза автомобиля и выяснения степени вины подрядной организации, которой принадлежит грузовик».

В Амурской области введен режим ЧС. На место происшествия прибыл губернатор Приамурья Василий Орлов.

«Этот путепровод был практически единственным рабочим сообщением с частью города, находящейся за железной дорогой. Там проживает порядка 10 000 человек и находится городская больница. Альтернативная дорога находится в ужасном состоянии. Вопрос находится на особом контроле», – сообщил он.

Восстановление моста будет профинансировано из резервного фонда региона, но стоимость работ пока не известна, сообщила ТАСС пресс-секретарь губернатора Эльвира Оверченко.

Политика
Новости

ФСБ изъяла десятки взрывных устройств у подпольных оружейников

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала троих участников группы подпольных оружейников в Санкт-Петербурге и Петрозаводске, изъяв у них десятки взрывных устройств, а также много стрелкового оружия и патронов, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы. Все трое заключены под стражу, уголовные дела возбуждены по ч. 2 ст. 222 УК («Незаконное приобретение и сбыт оружия»), предусматривающей до шести лет заключения.

«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий изъято 36 самодельных взрывных устройств, свыше 1300 г взрывчатого вещества и его компонентов, 19 единиц огнестрельного оружия (пистолеты ПМ, Люгер и др., винтовка «Мосина», различные обрезы ружей), 1400 различных патронов, 2 гранаты, свыше 100 основных частей оружия, а также инструменты для его ремонта и изготовления», – пишет ФСБ. Лаборатория по переработке, ремонту оружия и изготовлению взрывных устройств находилась в Петрозаводске, мастерская по переделке огнестрельного оружия и изготовлению боеприпасов – в Санкт-Петербурге.

Работники спецслужбы выясняют, причастны ли члены преступной группы к иным преступлениям с использованием оружия и взрывных устройств.

Выбор редактора
Политика
Новости

СМИ узнали о жалобах московских властей на дефекты в российском ПО

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы нашел 33 дефекта в приложении «Мойофис почта» компании «Новые облачные технологии» (НОТ), не позволяющих использовать его для электронной переписки московского правительства. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Артема Ермолаева, на тот момент руководившего департаментом.

Письмо датировано 5 сентября и адресовано руководителю Минкомсвязи Константину Носкову и вице-премьеру Максиму Акимову. Ермолаев попросил ведомство повлиять на разработчиков программного обеспечения. Как отмечает газета, 20 сентября аппарат правительства передал письмо в Минкомсвязи, а 21 сентября в министерство обратился гендиректор НОТ Дмитрий Комиссаров, заявивший, что 25 пунктов из 33 были исправлены в релизе ПО в 2017 г.

Из протокола совещания у заместителя министра Алексея Соколова от 26 сентября следует, что 25 дефектов были устранены, а еще четыре будут исправлены до апреля 2019 г., пишет газета. Еще две проблемы могут быть устранены «только при четкой формализации требований», указывает газета со ссылкой на протокол встречи.

Представитель ДИТа заявил изданию, что департамент рассматривает возможность участия в тестировании программного обеспечения, Минкомсвязи не предоставило комментариев.

«Новые облачные технологии» – российский разработчик офисного программного обеспечения «Мойофис». Компания создает программные продукты с 2013 г. Продукты компании используют, в частности, Министерство цифрового развития, Росимущество, «Ростех» и «Почта России».

Политика
Новости

На украинском военном складе под Черниговом произошел взрыв

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В Черниговской области на складе боеприпасов прогремел взрыв, в результате чего возник пожар. Об этом говорится на официальной странице Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Facebook.

Взрыв произошел в районе областного населенного пункта Ичня на территории шестого арсенала министерства обороны Украины. Из опасной зоны в районе горящего арсенала были эвакуированы около 10 000 человек, сообщает госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям. Информации о пострадавших нет.

К месту происшествия направлены 220 спасателей и 60 единиц техники. По тревоге были подняты подразделения украинской полиции и Нацгвардии Украины. К месту инцидента вылетел украинский премьер-министр Владимир Гройсман. Движение транспорта в радиусе 20 км от района взрыва остановлено.

В сентября 2017 г. загорелся другой склад боеприпасов в Калиновке Винницкой области. В результате, по данным Генштаба ВСУ, на складах, где хранилось около 83 000 т боеприпасов, в том числе ракеты систем залпового огня «Смерч», «Ураган» и «Град», было уничтожено до трети запасов.

Политика
Новости

Минобороны России откроет представительство в ЦАР

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Министерство обороны России откроет представительство в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, оно опубликовано на портале правовой информации.

В документе указано, что правительства России и ЦАР заключили соглашение, цель которого – «решение вопросов военного и военно-технического сотрудничества». Там же указано, что ЦАР должна предоставить руководителю представительства возможность посещать при необходимости воинские части, имеющие на вооружении военную технику российского производства.

Когда именно будет открыто представительство – не уточняется. В нем будет работать пять человек: руководитель, его заместитель, помощник руководителя по контрактной работе, а также старший офицер и старший референт-переводчик, говорится в документе. Сотрудники представительства и члены их семей не участвуют в боевых действиях в ЦАР, уточняется там же.

Представительство будет содержаться за счет российской стороны, указано в распоряжении. Кроме того, Россия за свой счет будет арендовать для сотрудников представительства и их семей служебные помещения и жилье, а ЦАР обеспечивать их безопасность, отмечено в документе. Имущество представительства пользуется иммунитетом от обыска, реквизиции, ареста и других исполнительных действий.

В июле в ЦАР были убиты трое россиян: журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. Они снимали по заказу Центра управления расследованиями Михаила Ходорковского фильм о частной военной компании  — «ЧВК Вагнера».

«ЧВК Вагнера» – частная военная организация, о существовании которой первым сообщило издание «Фонтанка.ру». Бойцы «ЧВК Вагнера» участвовали в военной операции в Донбассе и в Сирии. Некоторые зарубежные СМИ, например французская газета Le Monde, писали о том, что в ЦАР есть российские наемники. Среди российских изданий о присутствии «ЧВК Вагнера» в ЦАР сообщала «Новая газета».

Как Путин прилетел в Сирию и приказал выводить войска

Экономика
Новости

ФНС сможет получать в банках больше информации о счетах налогоплательщиков

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Федеральная налоговая служба (ФНС) сможет получать в банках больше информации о счетах налогоплательщиков в рамках нового порядка направления запросов в кредитные организации. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на приказ ФНС, который уже зарегистрировал Минюст. Документ вступит в силу в апреле 2019 г.

Данный приказ ФНС содержит изменения, которые затронут всех налогоплательщиков, отмечает «Коммерсантъ». К примеру, налоговые инспекторы смогут запросить банк об открытых счетах, остатках по ним и движении средств отдельно по вкладам и счетам. В запросах ФНС будет обязана указывать, кто именно их интересует – гражданин, ИП или компания, – и о причинах проверки, а сами запросы можно будет требовать по состоянию на сегодняшний день и прошедший период.

С одной стороны, разделение на вклады и расчетные счета облегчит принудительное взыскание налогов, отмечает «Коммерсантъ». Налоговики смогут оперативно выявить средства, которые находятся именно на вкладах, и обратить на них взыскание даже в случае досрочного закрытия или пролонгации, объяснил газете партнер Taxology Алексей Артюх. С другой стороны, есть и положительный момент: если ФНС запросит информацию как о предпринимателе, то банк будет иметь полное право не раскрывать информацию о личных вкладах клиента, сказал «Коммерсанту» глава адвокатского бюро «Старинский, Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго.

Этот приказ издан с учетом поправок в Налоговый кодекс, внесенных в 2016–2017 гг., рассказали газете в ФНС. Получение информации от банков об операциях по счетам, вкладам связано с необходимостью осуществления налоговыми органами контроля за соблюдением законодательства о налогах и сборах, объяснили в службе.

Необычные налоги в разных странах

Читать ещё
Preloader more
Фото