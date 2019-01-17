ЦБ запретил МФК «Городская Сберкасса» работать на финансовом рынке
Центробанк России исключил МФК «Городская Сберкасса» из государственного реестра микрофинансовых организаций. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Решение принято из-за неоднократных в течение года нарушений требований федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», таких как несоблюдение минимально допустимого значения норматива достаточности собственных средств; максимально допустимых значений нормативов максимального размера риска на одного заемщика или группу заемщиков; нарушение порядка расчета норматива максимального размера риска на связанное с обществом лицо; представление недостоверных отчетных данных; за нарушения при осуществлении бухучета и проч.
МФК «Городская Сберкасса» на рынке микрофинансирования с 2011 г. Собственный капитал компании – более 300 млн руб., говорится на сайте организации. МФК «Городская Сберкасса» предоставляет займы юридическим и физическим лицам, собственникам бизнеса и индивидуальным предпринимателям. Регистрационный номер в госреестре микрофинансовых организаций был № 4110177000345.