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Финансы
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ЦБ запретил МФК «Городская Сберкасса» работать на финансовом рынке

Ведомости
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Центробанк России исключил МФК «Городская Сберкасса» из государственного реестра микрофинансовых организаций. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Решение принято из-за неоднократных в течение года нарушений требований федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», таких как несоблюдение минимально допустимого значения норматива достаточности собственных средств; максимально допустимых значений нормативов максимального размера риска на одного заемщика или группу заемщиков; нарушение порядка расчета норматива максимального размера риска на связанное с обществом лицо; представление недостоверных отчетных данных; за нарушения при осуществлении бухучета и проч.

МФК «Городская Сберкасса» на рынке микрофинансирования с 2011 г. Собственный капитал компании – более 300 млн руб., говорится на сайте организации. МФК «Городская Сберкасса» предоставляет займы юридическим и физическим лицам, собственникам бизнеса и индивидуальным предпринимателям. Регистрационный номер в госреестре микрофинансовых организаций был № 4110177000345.

Бизнес
Новости

Прокуратура попросила отпустить экс-директора производителя водки «Пять озер»

Ведомости
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Прокуратура в Тверском суде Москвы выступила против ареста бывшего гендиректора одного из крупнейших производителей водки в России – Алкогольной сибирской группы (АСГ) – Игоря Савельева. Следствие подозревает его в особо крупном мошенничестве. Прокурор предложил избрать Савельеву меру пресечения в виде запрета определенных действий, передает «Интерфакс».

«Преступление относится к сфере предпринимательской деятельности, в связи с чем невозможно избрание меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявил в суде прокурор.

Как следует из оглашенных в суде материалов, дело связано с деофшоризацией ООО «Русско». Следствие считает, что в начале 2018 г. владельцы «Русско», в том числе Савельев, решили перевести организацию в Россию. Для этого они обратились в консалтинговую компанию, та предложила им определенную схему. Чуть позже стало известно, что 99% долей организации являются собственностью иного лица.

Сотрудники правоохранительных органов задержали Савельева 15 января. Срок следствия по делу сейчас установлен до 16 марта.

В АСГ «Ведомостям» рассказали, что 15 января полицейские пришли в офис к Савельеву. Через какое-то время топ-менеджер ушел с работы в их сопровождении. Уходя, он объявил, что прекращает трудовой контракт с АСГ. Происходящее не связано с деятельностью компании, отметили в пресс-службе компании.

Савельев возглавил АСГ в октябре 2015 г. До этого он работал на руководящих постах в таких компаниях, как Wrigley, «Наш хлеб», «Акваника», «Русагро».

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Бизнес
Новости

«Газпром нефть» планирует инвестировать в Сербию $1,4 млрд

Ведомости
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«Газпром нефть» собирается до 2025 г. инвестировать в Сербию $1,4 млрд. Об этом президент России Владимир Путин рассказал по итогам переговоров с сербским коллегой Александром Вучичем.

Речь идет об инвестициях в сербский участок газопровода «Турецкий поток».

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Бизнес
Новости

Mercedes-Benz остановил выпуск микроавтобусов на ГАЗе из-за нехватки комплектующих

Ведомости
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«Дочка» немецкого автоконцерна Daimler – «Мерседес Бенц рус» – приостановила выпуск легких автомобилей Mercedes-Benz Sprinter Classic на мощностях группы ГАЗ в Нижнем Новгороде, сообщил «Интерфаксу» и подтвердил «Ведомостям» представитель немецкой компании.

Выпуск микроавтобусов приостановлен из-за отсутствия необходимых комплектующих. «Мы работаем над решением и надеемся, что сможем возобновить производство как можно скорее», – добавил представитель компании, не уточнив деталей.

Представитель группы ГАЗ в свою очередь сообщил «Ведомостям», что сотрудники проекта уйдут в оплачиваемый отпуск до возобновления работы производственной линии.

Автомобили Mercedes-Benz Sprinter на Горьковском автозаводе начали выпускать в июле 2013 г. Проектная мощность производства таких микроавтобусов – 25 000 машин в год. Общий объем инвестиций в проект и модернизацию производства ГАЗа превысил 190 млн евро, среди них 100 млн евро – инвестиции Daimler.

Mercedes-Benz представил второе поколение седана CLA

Политика
Новости

Против сотрудников колонии, где содержится Цеповяз, завели новое дело

Ведомости
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Против сотрудников амурской исправительной колонии, где отбывает наказание член «банды Цапков» Вячеслав Цеповяз, возбудили новое дело. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса (превышение должностных полномочий). По данным Генпрокуратуры, должностные лица колонии принимали в дар «материально-технические ценности, в том числе ульи, для использования на пасеке осужденными, что противоречит действующему законодательству».

Также администрация ИК заключала договоры найма с родственниками осужденных. Это привело к «предоставлению осужденным льгот в виде дополнительных свиданий с родственниками». Такие встречи не оформлялись как свидания – они не фиксировались в карточках учета свиданий и личных делах осужденных, подчеркнула Генпрокуратура.

Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной ранее рассказывал, что Цеповяз официально работал на пасеке и с позволения администрации колонии жарил там шашлыки. По словам Куренного, пасека – это официальный объект: осужденные имеют право там работать, но не имеют права готовить шашлыки. Цеповяз, будучи пасечником, мог находиться на пасеке в строго определенное время и только в сопровождении сотрудников ФСИН, но, как показали результаты проверки, осужденный эти условия не соблюдал.

В октябре «Комсомольская правда» опубликовала фотографии, на которых Цеповяз жарит в колонии шашлыки, ест крабов, красную икру. Следственный комитет возбудил дело по ч. 1 ст. 286 УК против «неустановленных должностных лиц из числа сотрудников» колонии, которые, по версии следствия, создавали привилегированные условия Цеповязу.

1 декабря было опубликовано видео с Цеповязом, где он сидит с другими людьми на диванах в комнате с плазменной панелью и вентилятором. Человек, ведущий съемку, направляет камеру на выкрашенные в голубой цвет стены, а Цеповяз комментирует: «Это вот ремонтик такой отделали, чтобы дышалось легче». Также он держит в руках заряжающийся мобильный телефон. ФСИН заявила, что на видео запечатлено не помещение, где проживал Цеповяз, а «комната психологической разгрузки». По этой съемке проводится проверка в рамках дела, возбужденного после публикации фото, подчеркнуло ведомство.

Бизнес
Новости

Цена палладия впервые в истории превысила $1400 за унцию

Ведомости
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Стоимость палладия в четверг, 17 января, впервые в истории превысила $1400 за тройскую унцию, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные торгов в Лондоне. Цена палладия в ходе торгов поднималась на 5,4% до $1439,29 за унцию.

Агентство отмечает, что котировки продолжают расти, несмотря на сигналы об ослаблении мирового спроса. С середины августа 2018 г. цены на металл подскочили более чем на 65%.

Палладий используется, в частности, в производстве систем фильтрации автомобильных выхлопов. «Инвесторы, похоже, игнорируют сообщения об ослаблении продаж на всех крупнейших авторынках. Вместо этого они видят новости о планируемом расширении забастовки в ЮАР на платиновых рудниках и считают, что это хороший повод для покупки палладия», – приводит агентство оценку аналитиков Commerzbank.

Рынок палладия уже долгое время остается дефицитным. В ноябре Metals Focus и Институт геотехнологий прогнозировали, что его дефицит сохранится в 2019 г. восьмой год подряд. Они оценивали возможный рост цены металла в этом году на 14% до $1120 за унцию. Согласно прогнозу крупнейшего в мире производителя палладия – «Норникеля» (40% мирового производства, 2,78 млн тройских унций в 2017 г.), по итогам 2019 г. дефицит палладия в мире достигнет показателя 1,4 млн унций. Компания связывает это с ростом потребления в автомобильной промышленности, которая все больше производит гибридных автомобилей и автомобилей с бензиновым двигателем.

Политика
Новости

Пенсионный фонд сократит несколько тысяч сотрудников в 2019 году

Ведомости
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Пенсионный фонд России (ПФР) продолжит оптимизацию штата и сократит в 2019 г. несколько тысяч сотрудников. Об этом сообщил РБК председатель ПФР Антон Дроздов.

«У нас есть определенные планы [по сокращению сотрудников], как правило, это несколько тысяч человек», – сказал он, отметив, что точное число пока не установлено.

По его словам, оптимизация связана «со структурной перестройкой внутри фонда, с централизацией процессов, в том числе за счет развития информационных технологий».

ПФР сейчас завершает работу над дорожной картой по оптимизации, она будет утверждена в течение ближайшего месяца, рассказал Дроздов.

Как сообщалось в публичном годовом отчете ПФР за 2017 г., в фонде работают 108 800 человек. В течение 2017 г. Пенсионный фонд сократил 10% сотрудников из-за оптимизации структуры управлений фонда и передачи функции по администрированию страховых взносов в Федеральную налоговую службу (ФНС).

Технологии
Новости

Стэнфордский университет и MIT создадут новую криптовалюту

Ведомости
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Исследователи из семи американских вузов, включая Массачусетский технологический институт (MIT), Стэнфордский университет и Калифорнийский университет в Беркли, занялись разработкой цифровой валюты, которая по их замыслу заметно превзойдет Bitcoin и Ethereum по скорости транзакций. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Новая криптовалюта получит название Unit-e и станет первой инициативой некоммерческого фонда Distributed Technology Research (DTR), созданного учеными при поддержке хедж-фонда Pantera Capital. Последний финансирует проекты в области децентрализованных технологий. Запуск Unit-e запланирован на вторую половину 2019 г. Разработчики криптовалюты надеются достичь с помощью Unit-e обработки до 10 000 транзакций в секунду.

Сейчас для самых популярных криптовалют этот показатель крайне низок: для Bitcoin он в среднем составляет от 3,3 до 7 транзакций в секунду, для Ethereum – от 10 до 30 транзакций в секунду. Для централизованных сетей показатель выше, но даже Visa обрабатывает в среднем лишь около 1700 транзакций в секунду. Чтобы достичь большей скорости операций для новой криптовалюты, DTR разбирает технологию блокчейн, на которую опирается большинство криптовалют, и работает над улучшением каждого ее элемента, говорит Bloomberg Прамод Вишванат, исследователь проекта и профессор электротехники и вычислительной техники в Иллинойсском университете в Урбане-Шампейне.

Bitcoin – это первая децентрализованная платежная система, позволяющая сторонам осуществлять операции с использованием одноименной криптовалюты напрямую, не полагаясь на некий центральный орган или посредников. Несмотря на популярность среди разработчиков и спекулянтов, массово технология пока не внедряется. Заложенные в ней ограничения заметно снижают скорость транзакций, не позволяя использовать криптовалюту для повседневных операций, поясняет Bloomberg. По мнению соруководителя Pantera Capital по инвестициям Джои Круга, если не масштабировать эту технологию в ближайшее время, она превратиться в хорошую идею, не сработавшую на практике. «Больше похоже на 3D-печать, чем на интернет», – рассуждает он.

Экономика
Новости

Отток капитала из России вырос в 2018 году в 2,7 раза

Ведомости
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Чистый отток капитала частного сектора из России в 2018 г. вырос в 2,7 раза по сравнению с предыдущим годом – до $67,5 млрд, сообщается в материалах Центробанка. Такое положительное сальдо финансовых операций частного сектора с нерезидентами сформировалось по итогам прошедшего года.

Как отмечает ЦБ, в 2018 г. продолжилось сокращение внешних обязательств российских банков и одновременно выросли их иностранные активы на фоне более значительных поступлений от экспорта и накопления валюты на счетах. Последнему способствовала приостановка ЦБ закупки валюты для Минфина по бюджетному правилу на открытом рынке.

Регулятор указывает, что, в отличие от ситуации 2016–2017 гг., рост чистого кредитования остального мира был обусловлен не только размещением иностранных активов за рубежом (фактический вывоз капитала), но и погашением внешних долгов.

Годовой отток частного капитала соответствует базовому прогнозу ЦБ. В 2019 г. регулятор ожидает чистой отток капитала на уровне $20 млрд. «У многих возникает вопрос, почему в следующем году сальдо финансового счета по частному сектору составит $20 млрд, если в этом году оно прогнозируется на уровне $67 млрд. Помимо снижения цен на нефть причина – это приостановка и затем возобновление Банком России покупок иностранной валюты на рынке в рамках бюджетного правила», – объясняла председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в середине декабря.

Политика
Новости

Берлускони объявил о планах участвовать в выборах в Европарламент

Ведомости
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Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони будет участвовать в выборах в Европарламент. Об этом он сам объявил, выступая в Сардинии, передает ANSA.

«В своем прекрасном возрасте (Берлускони 82 года. – "Ведомости") я решил – из чувства ответственности – участвовать в европейских выборах, где недостает глубокого понимания мира», – сказал экс-премьер.

Выборы пройдут с 23 по 26 мая 2019 г. Голосование проводится в один тур по пропорциональной избирательной системе по национальным партийным спискам. Каждая из партий получает число мандатов, пропорциональное набранному проценту голосов.

Берлускони трижды избирался итальянским премьер-министром (1994 г., 2001 г., 2008 г.). Он один из богатейших жителей Италии. В 2018 г. политик занял 190-е место в списке богатейших людей Forbes, его состояние было оценено в $8 млрд.

Финансы
Новости

«Открытие холдинг» выходит из капитала трех российских рейтинговых агентств

Ведомости
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«Открытие холдинг» выходит из капитала трех российских рейтинговых агентств – АКРА, Национального рейтингового агентства (НРА) и «Эксперта РА». Такое решение приняли акционеры холдинга на внеочередном собрании 15 января.

«Открытие холдингу» принадлежит по 9,9% в НРА и «Эксперте РА», а также 3,7% АКРА. Кому холдинг намерен продать эти доли, не раскрывается.

Доли холдинга в трех рейтинговых агентствах к банку «ФК Открытие» не перешли, заверил представитель банка. «Обсуждается продажа доли банку», – сказал представитель холдинга, не уточнив детали.

В 2018 г. «Открытие холдинг» продал банку «ФК Открытие» ряд активов: управляющую компанию «Открытие», 80% «Балтийского лизинга», геолого-разведочную компанию «Геотек», а также бренд «Открытие». Деньги от продажи активов пойдут на погашение долга перед банком, указывали представители обеих сторон.

Политика
Новости

Следствие попросило арестовать экс-директора производителя водки «Пять озер»

Ведомости
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Следствие попросило арестовать бывшего гендиректора одного из крупнейших производителей водки в России – Алкогольной сибирской группы (АСГ) – Игоря Савельева. Соответствующее ходатайство поступило в Тверской суд Москвы. Заседание суда об избрании меры пресечения состоится сегодня, 17 января, сообщил «Ведомостям» представитель суда.

О задержании в Москве по подозрению в мошенничестве Савельева первым со ссылкой на источники сообщил РБК. По информации издания, в отношении топ-менеджера возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

В АСГ «Ведомостям» рассказали, что 15 января «люди из полиции» пришли непосредственно к Савельеву. Некоторое время они провели с ним в кабинете, после этого Савельев покинул офис в их сопровождении. Уходя, он сказал, что прекращает трудовой контракт с АСГ. Происходящее не связано с деятельностью компании, отметили в пресс-службе АСГ. Компания продолжает работу в обычном режиме. Новым гендиректором назначена финансовый директор АСГ Елена Тябутова.

Савельев возглавил АСГ в октябре 2015 г. До этого он работал на руководящих постах в таких компаниях, как Wrigley, «Наш хлеб», «Акваника», «Русагро».

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