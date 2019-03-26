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Сбербанк даст возможность досрочно погасить кредит в мобильном приложении

Сбербанк запустит в своем мобильном приложении функцию досрочного погашения потребительского кредита, заявила зампред правления госбанка Светлана Кирсанова. По ее словам, досрочно погасить кредит можно будет в несколько кликов. До сих пор в Сбербанке желающие сделать досрочное погашение должны писать заявление на него в отделении.

Возможность погасить кредит в мобильном приложении есть у многих банков. У ВТБ она действует с 2017 г., говорит его представитель. «В разделе досрочного погашения клиентам необходимо указать сумму, выбрать способ пересчета графика платежей (изменение суммы аннуитетного платежа или срока договора) и подтвердить операцию. Услуга проводится мгновенно», – добавил он. Такая же схема действует в Альфа-банке, где погасить кредит досрочно можно как в приложении, так и в интернет-банке, отметил директор по ипотечному развитию розничного бизнеса банка Артем Иванов. В приложении Альфа-банка раздел «Досрочно погасить кредит» находится на странице кредитного счета, процесс досрочного погашения занимает минуту, добавил он.

В «Тинькофф банке», «Абсолюте», «ФК Открытие» также можно досрочно гасить потребительские кредиты через мобильное приложение. В МКБ такая возможность сейчас есть только в интернет-банке, в мобильном банке она появится к концу этого года, заявил начальник управления развития дистанционного банковского обслуживания МКБ Алексей Курзяков.