Средняя максимальная ставка вкладов достигла максимума с мая 2017 года
За вторую декаду марта средняя максимальная ставка вкладов в десяти крупнейших банках по размеру привлеченных депозитов физлиц увеличилась на 0,045 процентного пункта (п. п.) до 7,72% годовых, следует из опубликованных данных ЦБ. Она превысила собственное значение во второй декаде мая 2017 г.
Сейчас Центробанк рассчитывает показатель средней максимальной ставки вкладов по данным Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Россельхозбанка (РСХБ), Альфа-банка, Райффайзенбанка, «ФК Открытие», Промсвязьбанка, Московского кредитного банка (МКБ), Совкомбанка. С начала года средняя ставка увеличилась на 0,287 п. п.
Во второй декаде марта среди крупнейших банков максимальная ставка розничных вкладов увеличились только у РСХБ. Лучшая ставка депозитов РСХБ с 15 марта выросла на 0,45 п. п. до 8,45% годовых с выплатой процентов в конце срока при условии открытия через дистанционные каналы обслуживания (вклад «Доходный», если размещать средства на четыре года). При открытии этого вклада в отделении на тот же срок ставка составит 8,3% годовых. С 15 марта она увеличилась на 0,3 п. п.