Средняя максимальная ставка вкладов достигла максимума с мая 2017 года

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«Интерфакс»: силовики «выманили» экс-министра Абызова из-за рубежа для задержания

Бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова, ставшего фигурантом уголовного дела, «выманили» в Россию, чтобы задержать, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией. По его словам, в последнее время экс-чиновник проживал за рубежом – в Италии и США. Собеседник агентства добавил, что в уголовном деле против Абызова могут появиться новые эпизоды мошенничества.

Ранее Следственный комитет России (СКР) сообщил о возбуждении уголовного дела против Абызова. Экс-министру и пятерым его соучастникам вменяется создание и участие в преступном сообществе, а также мошенничество в особо крупном размере. По данным следствия, преступная группа путем обмана акционеров «Сибирской энергетической компании» и «Региональных электрических сетей» похитила 4 млрд руб. и вывела их за рубеж.

Позже источники РБК уточнили, что Абызов задержан в Москве. Его задержание подтвердил «Ведомостям» человек, знакомый с бывшим министром. Собеседник «Ведомостей» пояснял, что Абызов на неделю прилетел в Москву по делам, не уточняя, откуда. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин был предупрежден заранее об уголовном деле против бывшего чиновника. Премьера Дмитрия Медведева также проинформировали о задержании Абызова.

Абызов в январе 2012 г. стал советником Медведева по делам открытого правительства. Медведев тогда занимал пост президента. В мае того же года Абызов занял пост министра по делам открытого правительства в новом кабинете министров. Он проработал на этой должности шесть лет и не вошел в новое правительство. С 1993 г. Абызов также занимал руководящие должности в нескольких компаниях топливно-энергетического комплекса. Российский Forbes в 2018 г. оценил его состояние в $600 млн. Максимальной оценки в $1,3 млрд по версии журнала оно достигало в 2012 г.

Согласно декларации о доходах и имуществе членов правительства за 2017 г., Абызов арендовал загородный дом в Италии площадью 335 кв. м.