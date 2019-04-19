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Банк «Югра» решил банкротить принадлежащую Хотину нефтяную компанию «Дулисьма»

Банк «Югра» обратится в суд с заявлением о признании банкротом нефтяной компании «Дулисьма», принадлежащей совладельцу кредитной организации Алексею Хотину. Сообщение о намерении размещено на «Федресурсе». Ранее сегодня Хотин был задержан по подозрению в хищении у банка 7,5 млрд руб., суд отправил его под домашний арест.

«Дулисьме» принадлежит лицензия на Дулисьминское нефтегазоконденсатное месторождение в Иркутской области. Компания входила в состав Urals Energy, в кризис перешла за долги Сбербанку, а в 2012 г. была продана за $89 млн структурам семьи Хотиных.

Хотину принадлежат и другие нефтяные активы: в 2013 г. он купил 30% компании Exillon Energy (ведет добычу углеводородов в ХМАО и Коми). Летом 2014 г. «Алроса» продала «Дулисьме» «Иреляхнефть» (добывает нефть в Западной Якутии) за 1,8 млрд руб. А в 2015 г. Хотины купили компанию «Негуснефть» у основателя группы «Синтез» и бывшего сенатора Леонида Лебедева, писал Forbes.

Банк «Югра» был лишен лицензии в июле 2017 г. Крах этой кредитной организации стал крупнейшим страховым случаем в истории России: выплаты вкладчикам составили около 173 млрд руб. По данным «Интерфакс ЦЭА», на момент отзыва лицензии банк занимал 32-е место в банковской системе страны по размеру активов. После этого регулятор неоднократно обращался в правоохранительные органы по поводу деятельности «Югры». В сентябре прошлого года суд признал «Югру» банкротом. Активы банка на тот момент оценивались в 34 млрд руб., обязательства – в 194,8 млрд руб.

Собственник «Югры» Алексей Хотин в суде. Фотографии