Суд отправил бывшего владельца «Югры» Хотина под домашний арест

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Следователи попросили суд о домашнем аресте для банкира Хотина

Следователи ходатайствуют о домашнем аресте для бывшего мажоритарного акционера банка «Югра» Алексея Хотина, подозреваемого по делу о хищении у банка 7,5 млрд руб. Об этом сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева. Следствие попросило поместить Хотина под домашний арест до 18 июня.

Следственный комитет России (СКР) сообщил о возбуждении дела по статье о растрате средств «Югры» утром 19 апреля. Ведомство уточняло, что по делу задержан Хотин. Позже уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что Хотину должна быть избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы. «Что касается меры пресечения, то банковская деятельность однозначно является предпринимательской, и лишение свободы здесь назначаться не может», – говорил он (цитата по «Интерфаксу»).

ЦБ отозвал лицензию у банка «Югра» в июле 2017 г. Крах этого банка стал крупнейшим страховым случаем в истории России с выплатами вкладчикам около 173 млрд руб. По данным «Интерфакс ЦЭА», на момент отзыва лицензии банк занимал 32-е место в российской банковской системе по размеру активов. Регулятор пришел к выводу, что за счет привлекаемых средств физлиц банк финансировал связанные с бенефициарами проекты. Кредиты, связанные с бизнес-проектами собственников «Югры», на 1 июля 2017 г. составляли почти 90% кредитного портфеля банка, рассказывал представитель ЦБ.

Банк пытался оспорить в суде отзыв лицензии и дошел до Верховного суда, но в итоге проиграл дело. В сентябре 2018 г. суд признал «Югру» банкротом. Активы банка на этот момент оценивались в 34 млрд руб., обязательства – в 194,8 млрд руб.