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Суд отправил бывшего владельца «Югры» Хотина под домашний арест

Ведомости
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Басманный суд Москвы принял решение отправить бывшего мажоритарного акционера банка «Югра» Алексея Хотина под домашний арест до середины июня, передает «Интерфакс». О такой мере пресечения суд попросил представитель Следственного комитета России (СКР).

Адвокат Хотина заявил в суде о невиновности обвиняемого в растрате. Следственный комитет России сообщил о задержании бывшего мажоритарного акционера банка «Югра» Алексея Хотина. Он является фигурантом дела о хищении у банка «Югра» 7,5 млрд руб. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата).

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Следователи попросили суд о домашнем аресте для банкира Хотина

Ведомости
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Следователи ходатайствуют о домашнем аресте для бывшего мажоритарного акционера банка «Югра» Алексея Хотина, подозреваемого по делу о хищении у банка 7,5 млрд руб. Об этом сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева. Следствие попросило поместить Хотина под домашний арест до 18 июня.

Следственный комитет России (СКР) сообщил о возбуждении дела по статье о растрате средств «Югры» утром 19 апреля. Ведомство уточняло, что по делу задержан Хотин. Позже уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что Хотину должна быть избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы. «Что касается меры пресечения, то банковская деятельность однозначно является предпринимательской, и лишение свободы здесь назначаться не может», – говорил он (цитата по «Интерфаксу»).

ЦБ отозвал лицензию у банка «Югра» в июле 2017 г. Крах этого банка стал крупнейшим страховым случаем в истории России с выплатами вкладчикам около 173 млрд руб. По данным «Интерфакс ЦЭА», на момент отзыва лицензии банк занимал 32-е место в российской банковской системе по размеру активов. Регулятор пришел к выводу, что за счет привлекаемых средств физлиц банк финансировал связанные с бенефициарами проекты. Кредиты, связанные с бизнес-проектами собственников «Югры», на 1 июля 2017 г. составляли почти 90% кредитного портфеля банка, рассказывал представитель ЦБ.

Банк пытался оспорить в суде отзыв лицензии и дошел до Верховного суда, но в итоге проиграл дело. В сентябре 2018 г. суд признал «Югру» банкротом. Активы банка на этот момент оценивались в 34 млрд руб., обязательства – в 194,8 млрд руб.

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Политика
Новости

Доход Набиуллиной за год вырос ниже уровня инфляции

Ведомости
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Годовой задекларированный доход председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной в 2018 г. увеличился на 2,7% до 34,7 млн руб. по сравнению с 33,8 млн руб. в 2017 г., следует из информации о доходах служащих ЦБ, опубликованной на сайте регулятора.

Супруг Набиуллиной – ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов в прошлом году заработал 53,7 млн руб., увеличив доход в 1,8 раза по сравнению с 29,9 млн руб. в 2017 г.

В собственности руководителя Банка России, как и в 2017 г., находятся индивидуальная квартира площадью 112,2 кв. м и треть общей долевой собственности на квартиру площадью 70,6 кв. м, а также автомобиль Jaguar S-Type. Кузьминов владеет участком площадью 1470 кв. м, дачей в 326,1 кв. м и третью квартиры площадью 70,6 кв. м. Эта же собственность принадлежала ему в 2017 г.

По итогам 2018 г. инфляция составила 4,3% после минимальных в новейшей российской истории 2,5% в 2017 г. ЦБ ожидает рост инфляции в первой половине года и достижение ею пика весной. По итогам года регулятор прогнозирует инфляцию на уровне 5–5,5%. Минэкономразвития указывало, что по итогам 2019 г. инфляция может оказаться ниже 5%.

Технологии
Новости

Найденные Bloomberg миллиардеры из Вологды рассказали о причинах отъезда из России

Ведомости
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Создатели игр, основатели компании Playrix Игорь и Дмитрий Бухманы рассказали изданию Meduza о причинах переезда в Ирландию. По их словам, на этот шаг их подтолкнула непредсказуемость условий ведения бизнеса в России.

Поворотным моментом в развитии компании стало строительство офиса Playrix в Вологде. По словам Игоря Бухмана, они приобрели землю под строительство офисного здания у частного лица, но уже в процессе возведения фундамента выяснилось, что земля по документам принадлежит и им, и правительству города. В итоге им пришлось повторно заплатить за земельный участок.

После этого эпизода братья решили перевести штаб-квартиру в Дублин. Ирландию они выбрали из-за понятного законодательства и низкого корпоративного налога для IT-компаний. Значительная часть сотрудников компании работает удаленно из разных городов.

В апреле 2019 г. братья были включены агентством Bloomberg в список долларовых миллиардеров, состояние каждого из них оценивается в $1,4 млрд. Братья родились в Вологде и с середины 2000-х гг. вели бизнес в родном городе. На старте Бухманы нанимали в компанию по разработке игр своих знакомых. В данный момент в компании 1100 сотрудников и 15 офисов в странах СНГ и в Ирландии.

По оценкам Дмитрия Бухмана, совокупная аудитория мобильных игр компании Playrix составляет 30 млн пользователей и продолжает активно расти. Наиболее успешные игры компании – Township и Homescapes. Он отметил, что компания в будущем может заняться также разработкой игр для PC.

Как бизнесмены из Вологды стали долларовыми миллиардерами

Технологии
Новости

Дерипаска создал фонд поддержки журналистских расследований

Ведомости
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Бизнесмен Олег Дерипаска создал призовой фонд в размере $600 000 для поддержки журналистских расследований. Как сообщается на сайте фонда, журналисты могут принять участие в конкурсе, в ходе которого они должны выяснить «настоящие причины включения» Дерипаски в санкционный список минфина США и введения санкций против основанных бизнесменом компаний.

Призовой фонд будет разделен между тремя победителями, которые получат $300 000, $200 000 и $100 000 за первое, второе и третье места соответственно. Для участия желающим необходимо заполнить онлайн-заявку, предоставить информацию о себе, описать свой подход к выполнению задания и сообщить, где они планируют опубликовать материал. Последний день подачи заявок – 15 мая.

Участники, которые пройдут первый этап, получат средства для покрытия расходов на расследования – до $25 000. Результаты журналистского расследования должны быть представлены до 15 ноября. Оценивать итоговые работы будет группа экспертов, победителей объявят 15 декабря.

Дерипаска и несколько связанных с ним компаний попали под санкции США в апреле прошлого года. В декабре 2018-го управление минфина США по контролю над иностранными активами опубликовало условия снятия ограничительных мер с En+, UC Rusal и «Евросибэнерго» Дерипаски. В конце января санкции были отменены.

Бизнес
Новости

«Газпром нефть» может вдвое увеличить дивиденды за 2018 год

Ведомости
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Совет директоров «Газпром нефти» рекомендовал акционерам на годовом собрании одобрить выплату дивидендов за 2018 г. в размере 30 руб. на обыкновенную акцию (около 142,2 млрд руб.), говорится в материалах компании.

Согласно данным компании, 142,2 млрд руб. соответствует 37,8% чистой прибыли «Газпром нефти» по стандартам МСФО. По итогам 2018 г. этот показатель составил 376,7 млрд руб. Таким образом, размер дивидендов компании за прошлый год может вдвое превысить уровень 2017 г.

Компания четвертый год подряд ставит рекорды по размеру дивидендов. По итогам 2015 г. «Газпром нефть» выплатила 6,47 руб. на акцию, в 2016 г. – 10,68 руб. на акцию, в 2017 г. – 15 руб. на акцию. Согласно дивидендной политике, компания отправляет на дивиденды большую из величин – 25% прибыли по РСБУ либо 15% прибыли по МСФО. «Мы будем делать все, чтобы как минимум сохранить тот размер дивидендных выплат, что есть сейчас – 35% от чистой прибыли», – ранее заявлял руководитель компании Александр Дюков.

Годовое собрание акционеров «Газпром нефти» состоится 14 июня в Петербурге.

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Бизнес
Новости

Минтранс готовит эксперимент по контролю автобусных перевозок через «Платон»

Ведомости
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Министерство транспорта намерено до 15 октября провести эксперимент по мониторингу и контролю пассажирских перевозок. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на проект соответствующего постановления. Для проведения эксперимента будет использована IT-инфраструктура системы взимания платы «Платон».

Указывается, что оператором системы мониторинга и контроля на безвозмездной основе будет ООО «Современные технологии пассажирского комплекса». Это полное название ООО «Технопасс», следует из системы «СПАРК-Интерфакс». Указанная компания на 60% принадлежит разработчику программного обеспечения «Онэлия» и на 40% – компании-оператору «Платона», ООО «РТ-инвест транспортные системы» (РТИТС).

Эксперимент позволит учесть все предложения автоперевозчиков при создании цифровых сервисов, пояснил гендиректор РТИТС Антон Замков. Он напомнил, что ранее инфраструктура системы «Платон» использовалась для мониторинга иностранных автобусов во время чемпионата мира по футболу в России. Также в эксперименте будет задействован первый в России центр автоматической фиксации нарушений федерального охвата, созданный для Ространснадзора, сообщил Замков.

Участие пассажиров и перевозчиков в эксперименте является добровольным и безвозмездным, отмечается в проекте постановления.

Политика
Новости

Евросоюз упростил получение виз для надежных туристов

Ведомости
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Парламент Евросоюза одобрил инициативу Еврокомиссии об упрощении процесса выдачи шенгенских виз путешественникам с хорошей визовой историей. Изменения призваны сделать визовые процедуры более гибкими, они вступят в силу через шесть месяцев после официальной публикации, сообщается на официальном портале Еврокомиссии.

«Теперь туристы смогут подавать запрос на визу максимум за шесть месяцев до планируемой поездки (сейчас – не ранее чем за три месяца). В большинстве случаев это можно сделать в стране проживания», – говорится в сообщении. В Еврокомиссии отмечают, что туризм играет важную роль в экономике ЕС, составляя около 10% от общего ВВП. Изменение правил должно стимулировать туристическую активность и поддержать развитие бизнеса в странах ЕС.

Изменится подход к выдаче многократных туристических виз. Путешественники с положительной визовой историей смогут рассчитывать на визы сроком от одного года до пяти лет. При этом визовый сбор увеличится с 60 до 80 евро. Туристы в возрасте до 18 лет будут освобождены от уплаты сбора.

Граждане стран, с которыми подписано соглашение об упрощении визового режима с Евросоюзом, в том числе и россияне, будут платить за визу так же, как и раньше, – 40 евро. Размер сбора будут пересматривать каждые три года.

Бизнес
Новости

Гендиректор авиакомпании «Ямал» задекларировал земельные участки размером с Красноярск

Ведомости
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Депутат законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), единоросс и гендиректор авиакомпании «Ямал» Василий Крюк является владельцем 194 земельных участков общей площадью более 359 млн кв. м (359 кв. км), следует из декларации о доходах и имуществе Крюка, опубликованной на сайте законодательного собрания ЯНАО. В материалах не уточняется, где располагаются все эти участки. По подсчетам «Интерфакса», из названного числа 187 участков площадью более 199 млн кв. м принадлежат только Крюку. Остальные семь находятся в долевой собственности.

На земельных участках Крюка могла бы разместиться седьмая часть Москвы, четверть площади Петербурга или город Красноярск, площадь которого – 353 кв. км.

В 2017 г. Крюк владел 190 участками общей площадью более 344 млн кв. м, при этом шесть из них были в совместной долевой собственности, отмечает агентство. Также у Крюка в пользовании находится квартира площадью 104 кв. м.

Доход политика в прошлом году превысил 17 млн руб. В позапрошлом году он заработал более 52 млн руб., говорится в его декларации.

По данным «СПАРК-Интерфакса», Крюк является 100%-ным владельцем расположенного в Курганской области ООО «Рассвет», занимающегося производством и переработкой зерновых и зернобобовых культур, рапса.

Технологии
Новости

Instagram может скрыть количество лайков под постами

Ведомости
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Социальная сеть Instagram подготовила дизайн, предусматривающий сокрытие числа лайков, оставленных пользователями под постом. О новой функции написала в своем Twitter эксперт в области мобильных приложений Джейн Маньчун Вонг. Она показала соответствующие скриншоты.

«Мы хотим, чтобы ваши подписчики сосредоточились на том, чем вы делитесь, а не на том, сколько лайков получают ваши посты», – привела она сообщение Instagram.

Представитель пресс-службы соцсети уточнил в беседе с TechCrunch, что новый дизайн – пока лишь внутренний прототип и недоступен широкой публике. «Мы не тестируем это, но мы постоянно думаем о том, как снизить давление на Instagram», – пояснил он. Издание отмечает, что отсутствие лайков под постом могло бы снизить «чувство конкуренции» в Instagram, поскольку пользователи перестанут сравнивать свои собственные показатели с показателями более популярных друзей или звезд.

Бизнес
Новости

ОАК ответила на сообщения об угрозе срыва проекта российско-китайского самолета

Ведомости
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Китай не предлагал России разделять продажи разрабатываемого совместно широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Корпорация подчеркнула, что переговоры по этой теме не запланированы.

Продажей самолетов займется совместное российско-китайское предприятие – CRAIC. При этом основным проектировщиком проекта станет инженерный центр, на 100% принадлежащий CRAIC. «Продажи самолета – одна из основных функций созданного материнскими компаниями ОАК и [китайской корпорации] СОМАС совместного предприятия – CRAIC (China-Russia Commercial Aircraft International Corporation)», – указывается в сообщении. Корпорация добавила, что ОАК не рассматривает вариант отказа от паритетного партнерства и разделения расходов по программе CR929.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что в конце прошлого года COMAC предложила ОАК разделить продажи разрабатываемого CR929. По словам собеседников, Китай планирует управлять продажами на домашнем рынке, а Москве предлагается заняться продажами в России и на мировом рынке. Кроме того, по данным источников, Россия и Китай не могут договориться, какая из стран станет держателем сертификата типа самолета. Источники уточняли, что для России смысл совместного с Китаем проекта как раз заключался в разделении расходов и доступе на китайский рынок, который позволил бы обеспечить лайнеру достаточные для окупаемости продажи.

Работу над самолетом СОМАС и ОАК начали в 2016 г. В совместном предприятии CRAIC стороны получили по 50%. Стоимость проекта оценивается в $20 млрд: $13 млрд пойдет непосредственно на разработку лайнера, $7 млрд – на создание системы постпродажного обслуживания и финансовые инструменты стимулирования продаж. Расходы СОМАС и ОАК договорились разделить пополам, поставки предполагается начать с 2026 г. Базовая версия CR929-600 в трехклассной компоновке сможет перевозить 280 пассажиров на расстояние до 12 000 км. Семейство самолетов будет состоять также из модификации с удлиненным фюзеляжем (CR929-700) и укороченным фюзеляжем (CR929-500).

Политика
Новости

Малайзия может ввести налог на выезд для туристов с 1 июня

Ведомости
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Правительство Малайзии выступило с предложением ввести с 1 июня 2019 г. новый налог, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Им будут облагаться все туристы, которые покидают страну на регулярных рейсах авиаперевозчиков и на лайнерах, совершающих морские круизы. Те, кто выезжает из Малайзии на чартерных рейсах, платить налог не будут. При выезде в страны АСЕАН (Индонезия, Малайзия, Сингапур, Филиппины, Бруней, Вьетнам, Лаос и Камбоджа) с туриста планируется удержать 20 ринггитов (309 руб. по текущему курсу), на других международных направлениях – 40 ринггитов (617 руб.).

Министр транспорта Малайзии Локе Сьюк Фук заявил, что правительству еще предстоит окончательно определить, будет новый налог добавлен в аэропортовый сбор или будет взиматься при прохождении иностранцами таможни и иммиграционных служб, узнала старейшая малазийская газета New Straits Times.

В январе 2019 г. Япония ввела налог в размере 1000 иен (570 руб.) для каждого человека, покидающего страну самолетом или кораблем, включая граждан этой страны. С 1 июля 2018 г. аналогичный сбор введен в аэропорту «Чанги» Сингапура. Он равен 10,8 сингапурского доллара (около 510 руб.) для покидающих страну и трем сингапурским долларам – для транзитных пассажиров (141,5 руб.). Аэропорт Гонконга также взимает сбор с покидающих страну в размере 120 гонконгских долларов (978 руб.).

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