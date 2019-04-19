Суд отправил бывшего владельца «Югры» Хотина под домашний арест
Басманный суд Москвы принял решение отправить бывшего мажоритарного акционера банка «Югра» Алексея Хотина под домашний арест до середины июня, передает «Интерфакс». О такой мере пресечения суд попросил представитель Следственного комитета России (СКР).
Адвокат Хотина заявил в суде о невиновности обвиняемого в растрате. Следственный комитет России сообщил о задержании бывшего мажоритарного акционера банка «Югра» Алексея Хотина. Он является фигурантом дела о хищении у банка «Югра» 7,5 млрд руб. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата).
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