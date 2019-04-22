Банки заняли в ЦБ 20 млрд рублей по репо

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В Kraft Heinz сменился гендиректор

Совет директоров одного из крупнейших производителей продуктов питания – Kraft Heinz сменил гендиректора компании. Об этом говорится в ее пресс-релизе.

Вместо Бернардо Хиза будет назначен Мигель Патрицио. Последний с 2012 по 2018 г. занимал пост глобального директора по маркетингу в бельгийской Anheuser-Busch InBev (AB InBev) – крупнейшей пивоваренной компании мира, чья продукция выпускается под брендами Budweiser, Stella Artois, Hoegaarden.

Крупнейшим акционером AB InBev через фонд 3G Capital является богатейший человек Бразилии Хорхе Пауло Леманн (35-е место в списке Forbes, состояние оценивается в $22,8 млрд). Он же владеет долей в Kraft Heinz: в 2013 г. фонд 3G Capital вместе с Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта приобрела H.J. Heinz & Company, а в 2015 г. эта компания объединилась с Kraft.

Хиз – партнер фонда 3G Capital. Возглавил Kraft Heinz сразу после слияния. До этого он был руководителем Burger King.

В феврале этого года Баффетт пожаловался на то, что Berkshire Hathaway переплатила при сделке по слиянию Heinz и Kraft. За несколько дней до этого котировки Kraft Heinz рухнули более чем на четверть. Это произошло из-за того, что она списала стоимость брендов Kraft и Oscar Mayer и других активов на $15,4 млрд, снизила дивиденды и сообщила о расследовании Комиссии по ценным бумагам и биржам США по поводу бухгалтерского учета в одном из ее подразделений. Также Kraft Heinz отчиталась о квартальном убытке в размере $12,6 млрд.

Капитализация Berkshire из-за этого за сутки потеряла $4,3 млрд.