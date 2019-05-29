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Структура Аветисяна через суд потребовала от Baring Vostok передать 9,9% банка «Восточный»

Ведомости
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Акционер банка «Восточный», компания «Финвижн» Артема Аветисяна, которая владеет 32% кредитной организации, обратилась в Арбитражный суд Амурской области. Она потребовала от фонда Baring Vostok немедленно исполнить колл-опцион, продав 9,9% акций «Восточного», сообщает РБК. Этот пакет акций принадлежит кипрской структуре Baring Vostok – компании Evison, через которую фонд совместно с Russia Partners контролирует 51,6% акций банка. «Финвижн» подтвердила изданию факт подачи иска. В картотеке дел суда также есть запись о об иске «Финвижн» к структуре Baring Vostok.

Арбитражный суд Амурской области в мае обязал Baring Vostok продать «Финвижн» 9,99% банка «Восточный». «Мы разочарованы необоснованным решением суда и будем его оспаривать. Мы считаем, что данный процесс и его результат нанесли серьезный репутационный урон всей системе арбитражного правосудия в России», – прокомментировал «Ведомостям» представитель Baring Vostok итоги суда. По информации РБК, Evison намеревалась оспорить иск, но так и не сделала этого.

В прошлом году Evison отказалась исполнять опцион от 2016 г., заключенный перед объединением «Юниаструм банка» и «Восточного», объяснив это тем, что перед объединением из «Юниаструм банка» были выведены все активы. Юрист Evision Дмитрий Савочкин в суде также заявлял о том, что в опционе прописывалось, что «Финвижн» и аффилированные с ней лица не будут препятствовать урегулированию задолженности Первого коллекторского бюро (ПКБ) Максима Владимирова перед «Восточным», которая оценивалась в 2,5 млрд руб. В феврале 2017 г. долг был урегулирован. В тот же день соглашение об опционе было продлено до 31 марта 2018 г., рассказывал Савочкин. За три дня до истечения срока действия опциона «Финвижн» пыталась связаться с Evison и сообщить, что хочет выкупить 9,9% акций «Восточного». Но этого компании не удалось.

В феврале 2019 г. акционер банка «Восточный» (4,82%) Шерзод Юсупов написал заявление в ФСБ о хищении 2,5 млрд руб. из банка. Заявление Юсупова стало началом «дела Baring Vostok», по которому суд ранее арестовал четырех топ-менеджеров фонда во главе с его основателем Майклом Калви.

Фигуранты дела Baring Vostok в суде. Фотографии

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Экономика
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Россия заняла 45-е место в рейтинге самых конкурентноспособных экономик

Ведомости
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Швейцарская бизнес-школа IMD представила ежегодный рейтинг самых конкурентноспособных экономик мира. Список возглавил Сингапур, за год поднявшийся на две строчки. Он занял первое место впервые с 2010 г. Прошлогодний лидер, США, наоборот потерял две позиции и опустился на третье место. Вторым, как и в прошлом году, стал Гонконг.

В первую десятку также вошли Швейцария, Объединенные Арабские эмираты, Нидерланды, Ирландия, Дания, Швеция и Катар. Самый значительный скачок за год сделала Саудовская Аравия, поднявшаяся на 13 строчек с 39-го на 26-е место. Самое резкое падение продемонстрировала Чили – за год страна опустилась на семь позиций с 35-го на 42-е место.

Россия сохранила 45-е место в рейтинге. При этом по экономическим показателям страна в 2019 г. занимает 31-е место. По эффективности правительства – 47-е, по эффективности бизнеса – 53-е, по уровню инфраструктуры – 37-е. По сравнению с 2018 г. Россия продемонстрировала рост по всем показателям, кроме последнего. Соседями страны в рейтинге в этом году оказались Италия (44-е место) и Филиппины (46-е).

Всего в списке 63 страны. На последнем месте, как и в прошлом году, находится Венесуэла. Предпоследнее место сохранила Монголия. На третьей строчке с конца расположилась Аргентина, за год опустившаяся на пять позиций.

10 самых счастливых стран мира по версии ООН

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Бизнес
Новости

Силуанов назвал неправильным платить из бюджета «за косяки» «Транснефти»

Ведомости
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Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов считает неправильным снижать объем дивидендов от «Транснефти» из-за компенсаций, которые компания должна выплатить после загрязнения нефтепровода «Дружба».

«Любые вопросы могут обсуждаться, но если вы спросите мое мнение, то неправильно, что, по сути, будет бюджетная компенсация за недоработки компании, которая не выполнила свои контрактные обязательства по поставке качественной нефти», – сказал он журналистам (цитата по ТАСС). «Ведомости» направили запрос в «Транснефть».

Ранее вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что правительство учтет выплаты «Транснефтью» компенсаций при решении вопроса о дивидендах компании.

В конце апреля белорусская компания «Белнефтехим» сообщила о высоком содержанием органических хлоридов в нефти, поставленной по трубопроводу «Дружба» из России. «Транснефть» заявила, что загрязнение произошло в результате мошенничества с поставками нефти. По оценкам Минэнерго, общий ущерб составил около $100 млн. Президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что речь идет о потерях сотен миллионов долларов.

Политика
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Губернатор Хабаровского края назвал ошибки пилотов причиной крушения SSJ100

Ведомости
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Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), потерпевший крушение во время захода на посадку в «Шереметьево», был полностью исправен, причиной катастрофы стал человеческий фактор, заявил губернатор Хабаровского края Сергей Фургал со ссылкой на заключение Росавиации. «Технически самолет был в идеальном состоянии», – подчеркнул он в эфире местного телеканала «Губерния».

Лайнеры SSJ100 собирают на авиационном заводе в Комсомольске-на-Амуре. Как пояснил «Коммерсанту» пресс-секретарь губернатора, документ в администрацию Хабаровского края поступил из управления безопасности полетов Росавиации, проводившего расследование катастрофы.

По словам Фургала, причиной крушения стали ошибки пилотов, которые они совершили «по неопытности или на нервном срыве». «Первая ошибка – под неправильным углом на высокой скорости начали садиться. На третьем ударе стойками пробили крылья, баки, полилось топливо, и самолет загорелся», – сказал губернатор. Он добавил, что до последней минуты двигатели работали нормально.

Фургал также подчеркнул, что ни о каком прекращении производства самолетов SSJ100 после катастрофы не может быть и речи. «Наоборот, будем его расширять», – сказал он, отметив, что самолет в скором времени будет модернизирован: его немного уменьшат в длину, за счет чего улучшатся характеристики.

Самолет SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в «Шереметьево» вечером 5 мая. По предварительным данным, после взлета в лайнер попала молния, что привело к проблемам с электроникой на борту. Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. Во время посадки самолет ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся. В результате крушения погиб 41 человек. Министерство транспорта пообещало представить первые итоги расследования катастрофы SSJ100 в середине лета.

Последствия крушения самолета в «Шереметьево»

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Политика
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Роскомнадзор потребовал от екатеринбургского издания удалить трансляции протестов

Ведомости
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Роскомнадзор потребовал удалить с YouTube-канала екатеринбургского издания E1.RU две онлайн-трансляции протестов против строительства храма на месте сквера у Театра драмы, сообщается на сайте издания.

Причиной стали комментарии пользователей под трансляциями, в которых ведомство увидело призывы к массовым беспорядкам и экстремизму. Руководитель юридического отдела E1.RU Евгений Шуров сказал, что они удалят все комментарии, чтобы исключить причины для блокировки.

Ранее депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко по требованию Роскомнадзора удалил с YouTube-канала видео, посвященное протестам в Екатеринбурге. Причиной также стали комментарии к ролику.

В середине мая в Екатеринбурге начались протесты против строительства храма в сквере в центре города, которые продолжались несколько дней. В ситуацию вмешался президент Владимир Путин. Он предложил провести опрос населения по поводу места строительства. Опрос ВЦИОМ показал, что 74% жителей Екатеринбурга считают сквер неудачным местом для храма. После этого губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что результаты опроса дают основание исключить сквер из перечня мест для строительства. Спонсоры строительства собора в Екатеринбурге – Русская медная компания и Уральская горно-металлургическая компания.

Cтолкновения на акции протеста против строительства храма в Екатеринбурге

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Политика
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Назарбаев стал почетным председателем Высшего евразийского экономического совета

Ведомости
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Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев стал почетным председателем Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС) – высшего наднационального органа Евразийского экономического союза (ЕАЭС), объединяющего Россию, Белоруссию, Казахстан, Армению и Киргизию.

О присвоении Назарбаеву этого звания в среду, открывая заседание ВЕЭС в Нур-Султане, объявил новый президент Казахстана, преемник Назарбаева Касым-Жомарт Токаев. По его словам, инициатива присвоения Назарбаеву этого звания принадлежала президенту России Владимиру Путину, все страны – участницы ЕАЭС поддержали ее.

Токаев напомнил, что в свое время именно Назарбаеву принадлежала идея евразийской интеграции: «Благодаря политической прозорливости, стратегическому видению первого президента Казахстана идея евразийской интеграции стала реальностью, которая заметно переформатировала экономический и, можно сказать, геополитический ландшафт континента. Поэтому, учитывая его исторический вклад в становление ЕАЭС, президент России Владимир Путин предложил присвоить Нурсултану Абишевичу звание почетного председателя Высшего евразийского экономического совета».

Назарбаев, вступив в новую должность, предложил ЕАЭС принять ряд мер. В частности, по его мнению, странам – членам Союза стоит воспользоваться торговыми войнами между США и Китаем. Из-за торговых войн возникают перебои с поставками товаров как из США, так и из Китая, отметил Назарбаев: «Почему бы нам не встроиться и не предложить свои товары?»

Назарбаев, который был президентом Казахстана почти 30 лет, 19 марта подписал указ о сложении с себя полномочий. В соответствии с конституцией страны полномочия президента перешли к спикеру сената Токаеву, который будет исполнять обязанности главы государства до следующих выборов в апреле 2020 г.

Друг Путина, отец Таможенного союза, лидер Казахстана. 30 лет президентства Назарбаева

Бизнес
Новости

РБК узнал о возможной покупке сети Sela владельцем Вefree и Love Republic

Ведомости
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Российский ритейлер Melon Fashion Group ведет переговоры о покупке сети магазинов одежды Sela, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Sela основана в 1991 г. По собственным данным компании, сеть насчитывает более 400 магазинов, а также представительства в девяти странах.

По словам собеседника издания, Melon Fashion Group планирует купить весь бизнес Sela. Другой источник предположил, что речь может идти только о покупке объектов недвижимости. Заказ на производство следующей коллекции на фабриках под брендом Sela в Китае поступил от другой компании, отметил еще один собеседник РБК.

В марте основной владелец Sela Борис Остроброд рассказал «Коммерсанту», что рассчитывает привлечь инвесторов в обмен на долю в компании. Полученные средства пойдут на запуск магазинов новых форматов.

Melon Fashion Group создана в 2005 г. на базе петербургской фабрики «Первомайская Заря». Компания управляет тремя сетями магазинов одежды – Befree, Love Republic и Zarina.

Бизнес
Новости

Фонды «Росатома» и «Р-фарма» вложили 100 млн рублей в медицинскую платформу

Ведомости
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Компания «Интеллоджик», развивающая проект Botkin.AI для поиска патологий по рентгеновским снимкам, компьютерной томографии и маммографии с помощью искусственного интеллекта, привлекла 100 млн руб. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на инвесторов проекта. Ими стали фонды Digital Evolution Ventures, созданный при участии «Росатома», и RBV Capital, основанный «Р-фармом» Алексея Репика и Российской венчурной компанией. В этом раунде финансирования участвовали и уже работавшие с компанией инвесторы Primer Capital и «Экспокапитал».

Инвестиции будут направлены на исследования и разработки в области искусственного интеллекта для здравоохранения, сертификацию продукции и выход на зарубежные рынки. Прежде всего речь идет о Юго-Восточной Азии, а затем Европе и США, пояснил основатель Botkin.AI Сергей Сорокин.

По оценке Orbita Capital, управляющей фондом Digital Evolution Ventures, рынок продуктов для здравоохранения с применением искусственного интеллекта в мире растет более чем на 40% в год. К 2026 г. он может достичь $150 млрд.

Для дальнейшего развития компании нужно будет начать продажи своей продукции за рубежом, чтобы привлекать средства в следующих раундах на международных рынках, отмечает партнер iTech Capital Алексей Соловьев. Выход из проекта Botkin.AI его нынешних инвесторов возможен только в пользу стратегического иностранного игрока, считает эксперт, отмечая тесное сотрудничество компании с фармацевтическим гигантом Bayer.

Политика
Новости

Закрытый опрос показал регион с самым низким рейтингом Путина

Ведомости
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Магаданская область оказалась регионом с самым низким электоральным рейтингом президента Владимира Путина, сообщает РБК со ссылкой на данные закрытого опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), проведенного для администрации президента.

С середины марта по начало апреля респондентов спрашивали, за кого из политиков они проголосуют, если выборы президента России состоятся в следующее воскресенье. Только 36% опрошенных жителей Магаданской области готовы проголосовать за Путина, в среднем по стране – 48%.

Самый низкий электоральный рейтинг «Единой России» зафиксирован в Хабаровском крае. Там за кандидата от этой партии готовы проголосовать 21% опрошенных жителей. Средний рейтинг «Единой России» по стране составил 34%.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что 31,7% опрошенных россиян доверяют Путину в решении важных государственных вопросов. Это самый низкий показатель за последние 13 лет. При этом президенту россияне доверяют больше, чем любому отечественному политику.

Технологии
Новости

Huawei попросила американский суд рассмотреть ее иск против США в упрощенном порядке

Ведомости
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Китайская телекоммуникационная корпорация Huawei подала ходатайство о рассмотрении своего иска к правительству США в упрощенном порядке, передает Reuters со ссылкой на сообщение суда. В марте компания подала иск в Федеральный окружной суд Восточного округа Техаса против США с требованием признать неконституционным и отклонить закон о государственной обороне 2019 г. (NDAA), запрещающий федеральным агентствам покупать продукцию Huawei. Рассмотрение дела в упрощенном порядке позволит компании сократить сроки разбирательства.

Юристы Huawei оспаривают введенный США запрет, настаивая, что американский конгресс не предоставил доказательств в поддержку введения ограничений на продукцию компании. «Правительство США не представило никаких доказательств того, что Huawei несет угрозу безопасности. Здесь нет оружия, нет дыма. Только предположения», – приводит Channel NewsAsia слова главного юрисконсульта Huawei Суна Люпина.

Раздел 889 закона NDAA, принятого в 2018 г., наложил полный запрет на использование оборудования Huawei для федеральных агентств и их подрядчиков по соображениям национальной безопасности. Власти США обвиняли компанию в связях с правительством Китая. Также Вашингтон призывал своих партнеров в мире, в том числе по НАТО, отказаться от оборудования китайской компании при создании мобильных сетей пятого поколения (5G) из-за рисков кибершпионажа. Huawei неоднократно отрицала обвинения в сотрудничестве с китайским правительством и спецслужбами.

Подготовка к рассмотрению иска Huawei началась на фоне ужесточения санкций США против компании. 15 мая Трамп подписал указ о введении чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. После этого минторг США внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности, но позже выдал компании временную лицензию на 90 дней.

Выбор редактора
Экономика
Новости

Россельхознадзор поддержал запрет на ввоз зарубежных продуктов для личных нужд

Ведомости
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Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт поддержал частичный запрет на ввоз российскими гражданами из-за рубежа молочной и мясной продукции для личного пользования. «До абсурда доходить не надо, поэтому нужно выделить те вещи, которые несут большие риски, и на них ввести запрет. На те вещи, которые несут меньше риска, – не вводить», – приводит ТАСС его заявление после заседания российско-аргентинской межправкомиссии в Буэнос-Айресе.

Данкверт отметил, что подобные запреты на ввоз молочной и мясной продукции действуют «во всех цивилизованных странах», и призвал не политизировать вопрос. «Почему все решили, что это (запрет на – прим. «Ведомости») хамон и пармезан? Вот, допустим, сосиски с африканской чумой, которые мы задержали недавно в Забайкалье», – привел Данкверт пример обоснованного ограничения ввоза готовой продукции.

Ранее Национальная мясная ассоциация предложила вице-премьеру Алексею Гордееву ввести запрет на ввоз частными лицами из-за рубежа мясной и молочной продукции для личного пользования. Кроме того, предлагалось усилить контроль за багажом и ручной кладью на границе и повысить ответственность за незаконный ввоз продукции животного происхождения. Исключение предлагается сделать лишь для детских молочных смесей и детского питания. В ассоциацию входят такие крупнейшие производители, как «Мираторг», «Черкизово», «Ремит» и «Велком». В компаниях и Минсельхозе считают, что вместе с мясными и молочными изделиями в Россию могут попасть опасные вирусы животных.

30 апреля на портале проектов правовых актов был опубликован проект поправок в закон о ветеринарии. Он предполагает, что Россельхознадзор в пунктах пропуска через границу сможет организовывать уничтожение подконтрольных товаров, найденных в ручной клади физлиц. Это касается продуктов, привезенных из стран, не являющихся членами Евразийского экономического союза, без разрешения и без ветеринарного сертификата. Россияне смогут ввозить по 5 кг продуктов на человека «при условии благополучия в эпизоотическом отношении страны-производителя». Общественное обсуждение проекта продлится до 3 июня.

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Авто
Новости

Правительство рекомендовало Peugeot и Citroen изменить заявку на специнвестконтракт

Ведомости
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За месяц до подписания в автопроме всех специнвестконтрактов, предлагающих налоговые льготы в обмен на инвестиции, правительство рекомендовало альянсу Peugeot и Citroen (PSA) скорректировать свою заявку. Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, PSA предложил осуществлять в рамках СПИК только сварку и окраску легких коммерческих автомобилей (LCV), которые составляют до 80% от всех продаж концерна в России. В правительстве посоветовали альянсу предусмотреть локализацию компонентов для LCV или исключить эту часть из СПИК.

Эта рекомендация отражает позицию аппарата вице-премьера Дмитрия Козака и Минпромторга, поясняет собеседник издания. По его словам, определенный стандарт по условиям задал СПИК группы ГАЗ Олега Дерипаски. Этому стандарту соответствует и заявка «Соллерса», куда войдет продукция УАЗа и Ford Transit. LCV последнего конкурирует с продукцией PSA, указывает руководитель ГК «Фаворит моторс» Владимир Попов. В аппарате Козака пояснили, что минимальные условия о сварке и окраске в рамках СПИК распространяются только на легковой сегмент, а для LCV обязательства выше, так как они должны согласовываться с другими контрактами в сегменте. В Минпромторге дополнили, что СПИК в коммерческом сегменте должны включать локализацию двигателя, коробки передач и систем управления.

«Непонятно, зачем государство должно из бюджета поддерживать иностранного производителя в сегменте, где уже есть российский продукт», – говорит один из собеседников издания. Он не припомнит, чтобы «правительство какой-либо европейской страны из средств налогоплательщиков давало льготы российскому производителю». По его мнению, уровень локализации для LCV должен включать глубокую локализацию двигателя, трансмиссии и блока управления и т. д.

Заявка PSA на заключение СПИК была подана в апреле. Предполагалось, что все автоконцерны подпишут специнвестконтракты до июля, чтобы получить доступ к промсубсидиям. PSA владеет 70% калужского завода ООО ПСМА, еще 30% у Mitsubishi, который обеспечивает основную загрузку.

Peugeot представила новое поколение 208-й модели

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