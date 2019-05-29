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Структура Аветисяна через суд потребовала от Baring Vostok передать 9,9% банка «Восточный»

Акционер банка «Восточный», компания «Финвижн» Артема Аветисяна, которая владеет 32% кредитной организации, обратилась в Арбитражный суд Амурской области. Она потребовала от фонда Baring Vostok немедленно исполнить колл-опцион, продав 9,9% акций «Восточного», сообщает РБК. Этот пакет акций принадлежит кипрской структуре Baring Vostok – компании Evison, через которую фонд совместно с Russia Partners контролирует 51,6% акций банка. «Финвижн» подтвердила изданию факт подачи иска. В картотеке дел суда также есть запись о об иске «Финвижн» к структуре Baring Vostok.

Арбитражный суд Амурской области в мае обязал Baring Vostok продать «Финвижн» 9,99% банка «Восточный». «Мы разочарованы необоснованным решением суда и будем его оспаривать. Мы считаем, что данный процесс и его результат нанесли серьезный репутационный урон всей системе арбитражного правосудия в России», – прокомментировал «Ведомостям» представитель Baring Vostok итоги суда. По информации РБК, Evison намеревалась оспорить иск, но так и не сделала этого.

В прошлом году Evison отказалась исполнять опцион от 2016 г., заключенный перед объединением «Юниаструм банка» и «Восточного», объяснив это тем, что перед объединением из «Юниаструм банка» были выведены все активы. Юрист Evision Дмитрий Савочкин в суде также заявлял о том, что в опционе прописывалось, что «Финвижн» и аффилированные с ней лица не будут препятствовать урегулированию задолженности Первого коллекторского бюро (ПКБ) Максима Владимирова перед «Восточным», которая оценивалась в 2,5 млрд руб. В феврале 2017 г. долг был урегулирован. В тот же день соглашение об опционе было продлено до 31 марта 2018 г., рассказывал Савочкин. За три дня до истечения срока действия опциона «Финвижн» пыталась связаться с Evison и сообщить, что хочет выкупить 9,9% акций «Восточного». Но этого компании не удалось.

В феврале 2019 г. акционер банка «Восточный» (4,82%) Шерзод Юсупов написал заявление в ФСБ о хищении 2,5 млрд руб. из банка. Заявление Юсупова стало началом «дела Baring Vostok», по которому суд ранее арестовал четырех топ-менеджеров фонда во главе с его основателем Майклом Калви.

Фигуранты дела Baring Vostok в суде. Фотографии