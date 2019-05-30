Московский индустриальный банк получил 66,4 млрд рублей убытка
Московский индустриальный банк в I квартале 2019 г. получил 66,4 млрд руб. чистого убытка по МСФО против прибыли в 678,5 млн руб. годом ранее, свидетельствует отчетность банка.
Основная причина убытков по итогам квартала – создание резервов под обесценение кредитов в объеме 81,8 млрд руб. против 258,5 млн руб. в I квартале 2018 г.
Задолженность банка перед ЦБ на конец марта составляла 39,9 млрд руб., речь идет о депозитах по ставке 0,5% годовых на срок до марта 2020 г. В I квартале банк признал доход в размере 15,2 млрд руб. от списания обязательств и субординированных займов в связи с объявлением о его санации.
ЦБ 22 января объявил о санации Московского индустриального банка через Фонд консолидации банковского сектора в связи с его неспособностью самостоятельно преодолеть финансовые трудности. На тот момент банк занимал 33-е место в российской банковской системе по размеру активов (320,5 млрд руб.). Разница между активами и пассивами банка на момент принятия решения о санации составляла от 60 до 100 млрд руб.