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ЦБ рассказал об угрозах для экономики и финансовой системы России

Ведомости
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Замедление глобального экономического роста является одним из ключевых рисков для российской финансовой системы, сообщается в обзоре Центробанка.

Отмечается, что регуляторы ведущих экономик мира уже пересмотрели в сторону ухудшения прогнозы по темпам экономического роста на 2019 г. Кроме того, до минимальных значений снизились темпы роста в Китае. Также уязвимостью для России ЦБ называет сохраняющуюся неопределенность политики ведущих центробанков мира. ФРС США и Европейский центральный банк (ЕЦБ) в I квартале текущего года решили не повышать процентные ставки. В обзоре отмечается, что это привело к притоку капитала на формирующиеся рынки. Однако дальнейшие решения центробанков могут значительно повлиять на волатильность потоков капитала.

Кроме того, ЦБ отмечает рост значимости внешнеэкономических и геополитических факторов для российской финансовой системы. В частности, торговые споры Китая и США, а также влияние процесса выхода Великобритании из Евросоюза могут сказаться на устойчивости рынков. Также необходимо учитывать политические события в Иране и Венесуэле, поскольку они сказываются на динамике нефтяных цен, отмечается в обзоре.

При этом значительным риском для российской финансовой системы могут стать внутренние проблемы – продолжающееся сокращение реальных располагаемых доходов населения и быстрый рост долговой нагрузки.

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Финансы
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Нефть Brent подешевела на 3% после публикации данных о запасах в США

Ведомости
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Цена нефти марки Brent в ходе торгов на Интерконтинентальной бирже вечером 30 мая снизилась на 3%. В 19.16 мск стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent составляла $67,4 за баррель. Фьючерсы на нефть марки WTI подешевели на 2% до $57,6 за баррель.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent в четверг опускалась ниже $66 за баррель до $65,94 (данные на 19.08 мск). Последний раз нефть этой марки стоила дешевле $66 в конце марта. Августовские фьючерсы на WTI в это же время стоили $57.52 за баррель. 

Негативное влияние на нефтяные цены оказала публикация данных о запасах энергоносителей в США. Согласно данным министерства энергетики страны, запасы нефти на прошлой неделе упали на 282 000 баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, ожидали более существенного снижения запасов — на 1,4 млн баррелей. 

При этом добыча нефти в США выросла на 100 000 баррелей в сутки — до 12,3 млн. Запасы бензина в Штатах на прошлой неделе увеличились на 2,2 млн баррелей. 

На фоне снижения цен на нефть рубль 30 мая подешевел по отношению к доллару и евро. В 19.18 мск доллар стоил 65,1 руб., прибавив в цене 16 копеек. Европейская валюта подорожала на 18 копеек до 72,5 руб.

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Бизнес
Новости

«Аэрофлот» увеличил расходы на топливо почти на 30%

Ведомости
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Расходы группы «Аэрофлот» на топливо увеличились на 9,7 млрд руб., или на 28,4%, сообщается в ее пресс-релизе о финансовых результатах по МСФО по итогам I квартала 2019 г.

Это объясняется, в частности, ростом стоимости топлива на 10,2% в рублях по сравнению с I кварталом 2018 г., отмечает «Аэрофлот». Более высокую стоимость керосина в отчетном периоде — вопреки снижению нефти Brent на 5,4% — группа объясняет ослаблением курса рубля против доллара на 16,3%.

Рост расходов на топливо оказал наиболее существенное влияние на затраты в I квартале 2019 г., подчеркивает «Аэрофлот».

Чистый убыток «Аэрофлота» вырос на 51,2% — до 15,75 млрд руб. Показатель EBITDA составил 21,3 млрд руб. Выручка группы выросла на 23,3%, до 138 млрд руб.

Финансы
Новости

Стоимость биткойна впервые за год превысила $9000

Ведомости
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Курс биткойна впервые с мая 2018 г. превысил отметку в $9000. К 19.15 мск стоимость криптовалюты достигла $9003, темп роста за сутки составлял около 3,3%, свидетельствуют данные биржи Coinmarketcap.

В середине мая курс биткойна перешагнул отметку в $8000, его стоимость 14 мая выросла на 25%, что являлось максимальным темпом роста с 2014 г. Bloomberg и The Wall Street Journal писали, что укрепление криптовалюты может быть связано с интересом институциональных инвесторов и ростом спроса на биткойны в Китае. В частности, по мнению экспертов, позитивно на курсе биткойна сказались новости о том, что Facebook разрабатывает платежную систему с применением криптовалют. Аналогичный эффект вызвали слухи о том, что eBay и Whole Foods могут начать принимать платежи в криптовалюте.

В декабре 2017 г. биткойн достиг исторического максимума, перешагнув отметку в $20 000. Однако затем его цена за четыре дня снизилась до $13 000. В конце 2018 г. стоимость биткойна опускалась ниже отметки в $4000. В начале 2019 г. биткойн торговался на уровне $3500.

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Политика
Новости

Эрдоган заявил о готовности Турции продолжить курс на вступление в ЕС

Ведомости
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о приверженности страны курсу на вступление в Евросоюз, несмотря на сложности в переговорах с Еврокомиссией. Об этом он сообщил, выступая в Анкаре на совещании, посвященном судебной реформе, передает Reuters.

По словам Эрдогана, ради вступления в ЕС Турция готова пересмотреть некоторые положения своей судебной системы. В частности, что касается доступа в интернет, то блокировка теперь будет применяться не к сайтам целиком, а только к тем страницам, которые несут в себе противозаконный контент, сказал президент.

Как отмечает Reuters, в Турции с 2017 г. заблокирована интернет-энциклопедия «Википедия». Она подпала под закон, который позволяет турецким властям запрещать доступ к сайтам, которые, по их мнению, угрожают национальной безопасности страны.

Эрдоган также заявил, что Турция будет придерживаться политики «нулевой терпимости» в отношении пыток. Reuters напомнил, что два дня назад группа юристов из Анкары сообщила о пяти бывших сотрудниках министерства иностранных дел, которые якобы подвергались пыткам и жестокому обращению в местах заключения.

Турция еще в 1963 г. подписала соглашение об ассоциации с Европейским экономическим сообществом (предшественник Евросоюза), а в 1987 г. подала заявку на членство в ЕС. Однако переговоры о вступлении страны в европейский блок начались только в 2005 г., причем неоднократно приостанавливались из-за разногласий.

В среду, 29 мая, Еврокомиссия опубликовала доклад, в котором признала, что переговоры с Турцией зашли в тупик. Анкара все сильнее отдаляется от ценностей ЕС, который ставит во главу угла верховенство закона и соблюдение прав человека, говорилось в документе.

Новости СМИ2
Политика
Новости

Пентагон запретил пользоваться услугами России при пусках коммерческих спутников

Ведомости
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Минобороны США включило Россию в список стран, услугами которых запрещено пользоваться при коммерческих запусках спутников. Документ об этом опубликован на сайте Федерального реестра – журнала федерального правительства США, содержащего принятые государственными учреждениями правила.

Запрет начнет действовать с начала 2023 г. К пускам, которые будут совершаться до 31 декабря 2022 г., ограничение применяться не будет.

В перечень также включены Китай, Северная Корея, Иран, Судан и Сирия. Услуги всех этих стран признаны «создающими неприемлемый риск кибербезопасности».

Запрет не нанесет существенного урона российской космической отрасли, заявил «Интерфаксу» исполнительный директор «Роскосмоса» Сергей Крикалев. По его мнению, «это им [США] больше грозит»: «Ограничение пользоваться нашими услугами грозит тем, кто этими услугами пользуется».

Политика
Новости

США готовы доказать причастность Ирана к атакам на танкеры в ОАЭ

Ведомости
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США готовятся представить в Совете безопасности ООН доказательства того, что Иран причастен к недавней диверсии против танкеров в водах ОАЭ, сообщает агентство Reuters со ссылкой на советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

По его словам, доказательства будут представлены на следующей неделе. Он подчеркнул, что и без ознакомления с доказательствами невозможно прийти к мнению, что атаки были совершены кем-то кроме Ирана или его пособников.

12 мая на нескольких нефтяных танкерах в Оманском заливе возле порта Фуджейра (ОАЭ) произошли взрывы. Сообщалось, что удалось избежать жертв и разлива топлива. МИД Ирана отвергал обвинения в этом инциденте.

Как позже заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук, США также собираются ввести санкции против европейского механизма финансовых расчетов с Ираном. Этот механизм до сих пор использовался европейскими компаниями для ведения бизнеса с Ираном без опасения попасть под санкции, введенные США после выхода из ядерной сделки.

США вышли из соглашения с Ираном по ядерной программе и ввели санкции против Тегерана в 2018 г. До мая 2019 г. некоторым странам были даны исключения, т. е. США обязались не вводить против них санкции за покупку определенных объемов иранской нефти. Белый дом отказался продлевать действие исключений, надеясь тем самым свести к нулю экспорт иранской нефти. В данный момент большинство стран, на которые изначально распространялись исключения, прекратили торговые отношения с Тегераном. В частности, сообщалось о прекращении закупок иранской нефти Китаем.

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Технологии
Новости

«Яндекс» показал Путину устройство для анализа степени усталости водителей

Ведомости
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Управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян на совещании по развитию технологий в области искусственного интеллекта показал президенту Владимиру Путину новую разработку компании – устройство, способное определять уровень усталости водителей. Об этом сообщила «Ведомостям» пресс-служба компании.

Устройство называется Yandex Signal Q1. Оно представляет собой камеру, которая анализирует уровень внимания водителя на дороге с помощью технологий компьютерного зрения. Размеры Yandex Signal Q1 не превышают габаритов смартфона или видеорегистратора, устройство может быть установлено в салоне любого автомобиля, а также автобуса, поезда метро или грузовика.

Камера в режиме реального времени отслеживает 68 точек на лице водителя и таким образом мониторит направление его взгляда, поворот головы и частоту моргания. Когда алгоритм обнаруживает признаки усталости или сонливости, устройство подает специальный сигнал.

До конца года планируется установить такие камеры в 5000 машин, отмечается в сообщении «Яндекса».

В ноябре 2018 г. Аналитический центр при правительстве опубликовал исследование, согласно которому аварийность с участием легковых такси выросла на 35% с 2015 г. При этом половина всех аварий произошла в Центральном федеральном округе. Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», связывали сложившуюся ситуацию с низкими тарифами, которые диктуют агрегаторы, а не сами перевозчики. Из-за этого таксисты работают по 12 часов, чтобы отбить затраты на автомобиль, говорили они.

Например, в июне прошлого года, во время проведения чемпионата мира по футболу, такси компании CheckPoint въехало в группу болельщиков в центре Москвы. В результате пострадали семь человек, в том числе граждане Мексики и Украины. На допросе виновник ДТП объяснил, что на секунду уснул за рулем, перепутал газ с тормозом и выехал на тротуар. Мужчина рассказал, что перед тем как произошла авария, он работал около 20 часов подряд, перед этим поспав не более 2–3 часов.

Технологии
Новости

Суд признал банкротом бывшего владельца российского Forbes

Ведомости
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Арбитражный суд Москвы признал банкротом бизнесмена Александра Федотова, который до осени прошлого года владел российской версией журнала Forbes, передает RNS. В отношении предпринимателя будет начата процедура реализации имущества.

Федотов сам обратился в суд с просьбой признать его банкротом. Общая сумма задолженности бизнесмена перед кредиторами составляет более 600 млн руб., сказала в суде его представитель.

Ранее РБК со ссылкой на данные ЕГРИП сообщал, что Федотов зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в феврале 2009 г. С сентября 2017 г. он в статусе ИП управлял ЗАО «Арт трейдинг портфолио менеджмент» – управляющей компанией АО «АС Рус медиа», издававшей российский Forbes.

Согласно базе Гагаринского районного суда Москвы, с Федотовым судятся два кредитора – Сергей Поправка и Валерий Шиндяпин. В общей сложности они требуют с бизнесмена и связанных с ним компаний 320 млн руб.

Финансы
Новости

Московский индустриальный банк получил 66,4 млрд рублей убытка

Ведомости
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Московский индустриальный банк в I квартале 2019 г. получил 66,4 млрд руб. чистого убытка по МСФО против прибыли в 678,5 млн руб. годом ранее, свидетельствует отчетность банка.

Основная причина убытков по итогам квартала – создание резервов под обесценение кредитов в объеме 81,8 млрд руб. против 258,5 млн руб. в I квартале 2018 г.

Задолженность банка перед ЦБ на конец марта составляла 39,9 млрд руб., речь идет о депозитах по ставке 0,5% годовых на срок до марта 2020 г. В I квартале банк признал доход в размере 15,2 млрд руб. от списания обязательств и субординированных займов в связи с объявлением о его санации.

ЦБ 22 января объявил о санации Московского индустриального банка через Фонд консолидации банковского сектора в связи с его неспособностью самостоятельно преодолеть финансовые трудности. На тот момент банк занимал 33-е место в российской банковской системе по размеру активов (320,5 млрд руб.). Разница между активами и пассивами банка на момент принятия решения о санации составляла от 60 до 100 млрд руб.

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Технологии
Новости

Правительство подпишет соглашения с бизнесом о развитии перспективных технологий

Ведомости
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Правительство подпишет соглашения о разработке перспективных технологий с компаниями, обязав их до 2024 г. написать подробные дорожные карты их развития. Об этом заявил на совещании по вопросам развития технологий в области искусственного интеллекта вице-премьер Максим Акимов. Компанией – лидером по искусственному интеллекту выбран Сбербанк.

За развитие мобильной связи пятого поколения (5G) будет отвечать консорциум «Ростелекома» и «Ростеха».

«Ростех» также займется развитием квантовых сенсоров, технологией распределенных реестров (блокчейн) и интернетом вещей. «Росатом» будет отвечать за разработку технологий в области квантовых вычислений и новых материалов, а РЖД займется квантовыми коммуникациями.

Компании готовы в течение июня подписать документ, заверил Акимов. Но получение статуса лидера не означает, что компания станет монополистом в выбранной сфере, добавил вице-премьер. Он надеется, что к разработке будут привлекаться другие участники, как это было при подготовке стратегии искусственного интеллекта.

В четверг президент Владимир Путин впервые провел совещание о развитии технологий искусственного интеллекта. На совещании президенту представили разработанную Сбербанком стратегию развития искусственного интеллекта и дорожную карту ее реализации.

На мероприятии выступили представители бизнеса, в том числе «Газпром нефти», «Ростелекома», «Росатома», «Яндекса» и Mail.ru Group.

Политика
Новости

ВЦИОМ по просьбе Кремля объяснил падение рейтинга доверия Путину

Ведомости
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ВЦИОМ применяет метод открытого вопроса при определении уровня доверия россиян, рассказал руководитель ВЦИОМ Валерий Федоров в интервью радиостанции «Коммерсантъ FM». Респондентов просят назвать четыре-пять политиков, которым они доверяют. Говорить о том, что доверие к политику ограничивается только теми, кто его припомнил без подсказки, – это большое преувеличение, считает Федоров.

Он подчеркнул, что в ближайшее время будут опубликованы результаты исследования, в котором вопрос будет звучать так: «Вы доверяете или не доверяете Владимиру Путину?». По мнению социолога, при таком опросе обычно не бывает серьезных расхождений с уровнем одобрения деятельности главы государства.

ВЦИОМ 24 мая опубликовал данные опроса о доверии политикам. 31,7% респондентов заявили, что доверяют Путину в решении важных государственных вопросов. Это самый низкий показатель с января 2006 г. Однако президенту россияне по-прежнему доверяют больше, чем любому другому отечественному политику.

Федоров связал падение рейтинга доверия Путину с неверием россиян в то, что их жизнь станет лучше. Позже Федоров на своей странице в Facebook объяснил, что падает частота упоминаний Путина в списке политиков, которым доверяют россияне, но это происходит и с другими политиками. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на исследование ВЦИОМ, и попросил социологов объяснить ситуацию.

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