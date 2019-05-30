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ЦБ рассказал об угрозах для экономики и финансовой системы России

Замедление глобального экономического роста является одним из ключевых рисков для российской финансовой системы, сообщается в обзоре Центробанка.

Отмечается, что регуляторы ведущих экономик мира уже пересмотрели в сторону ухудшения прогнозы по темпам экономического роста на 2019 г. Кроме того, до минимальных значений снизились темпы роста в Китае. Также уязвимостью для России ЦБ называет сохраняющуюся неопределенность политики ведущих центробанков мира. ФРС США и Европейский центральный банк (ЕЦБ) в I квартале текущего года решили не повышать процентные ставки. В обзоре отмечается, что это привело к притоку капитала на формирующиеся рынки. Однако дальнейшие решения центробанков могут значительно повлиять на волатильность потоков капитала.

Кроме того, ЦБ отмечает рост значимости внешнеэкономических и геополитических факторов для российской финансовой системы. В частности, торговые споры Китая и США, а также влияние процесса выхода Великобритании из Евросоюза могут сказаться на устойчивости рынков. Также необходимо учитывать политические события в Иране и Венесуэле, поскольку они сказываются на динамике нефтяных цен, отмечается в обзоре.

При этом значительным риском для российской финансовой системы могут стать внутренние проблемы – продолжающееся сокращение реальных располагаемых доходов населения и быстрый рост долговой нагрузки.