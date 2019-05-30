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Нефть Brent подешевела на 3% после публикации данных о запасах в США

Цена нефти марки Brent в ходе торгов на Интерконтинентальной бирже вечером 30 мая снизилась на 3%. В 19.16 мск стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent составляла $67,4 за баррель. Фьючерсы на нефть марки WTI подешевели на 2% до $57,6 за баррель.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent в четверг опускалась ниже $66 за баррель до $65,94 (данные на 19.08 мск). Последний раз нефть этой марки стоила дешевле $66 в конце марта. Августовские фьючерсы на WTI в это же время стоили $57,52 за баррель.

Негативное влияние на нефтяные цены оказала публикация данных о запасах энергоносителей в США. Согласно данным министерства энергетики страны, запасы нефти на прошлой неделе упали на 282 000 баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, ожидали более существенного снижения запасов – на 1,4 млн баррелей.

При этом добыча нефти в США выросла на 100 000 баррелей в сутки – до 12,3 млн. Запасы бензина в Штатах на прошлой неделе увеличились на 2,2 млн баррелей.

На фоне снижения цен на нефть рубль 30 мая подешевел по отношению к доллару и евро. В 19.18 мск доллар стоил 65,1 руб., прибавив в цене 16 коп. Европейская валюта подорожала на 18 коп. до 72,5 руб.

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