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Нефть Brent подешевела на 3% после публикации данных о запасах в США

Ведомости
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Цена нефти марки Brent в ходе торгов на Интерконтинентальной бирже вечером 30 мая снизилась на 3%. В 19.16 мск стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent составляла $67,4 за баррель. Фьючерсы на нефть марки WTI подешевели на 2% до $57,6 за баррель.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent в четверг опускалась ниже $66 за баррель до $65,94 (данные на 19.08 мск). Последний раз нефть этой марки стоила дешевле $66 в конце марта. Августовские фьючерсы на WTI в это же время стоили $57,52 за баррель.

Негативное влияние на нефтяные цены оказала публикация данных о запасах энергоносителей в США. Согласно данным министерства энергетики страны, запасы нефти на прошлой неделе упали на 282 000 баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, ожидали более существенного снижения запасов – на 1,4 млн баррелей.

При этом добыча нефти в США выросла на 100 000 баррелей в сутки – до 12,3 млн. Запасы бензина в Штатах на прошлой неделе увеличились на 2,2 млн баррелей.

На фоне снижения цен на нефть рубль 30 мая подешевел по отношению к доллару и евро. В 19.18 мск доллар стоил 65,1 руб., прибавив в цене 16 коп. Европейская валюта подорожала на 18 коп. до 72,5 руб.

ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены

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Администрация Зеленского допустила возможность телефонного разговора с Путиным

Ведомости
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Заместитель руководителя администрации нового президента Украины Вадим Пристайко допустил возможность проведения телефонного разговора Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным. Когда именно могут состояться переговоры, Пристайко не уточнил.  

«У нас есть много планов по телефонным разговорам, включая, возможно, с Путиным. Особенно, когда это касается важных для нас вопросов», — приводит его слова «Интерфакс». Замруководителя администрации напомнил, что предыдущий украинский президент Петр Порошенко периодически общался с Путиным по телефону. 

Зеленский 30 мая в Киеве провел первые переговоры с министрами иностранных дел Германии и Франции Хайко Маасом и Жаном-Ивом Ле Дрианом. Оба министра приветствовали приверженность нового президента Украины минским договоренностям и нормандскому формату, в который входит и Россия. 

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о намерении инициировать встречу в нормандском формате с участием лидеров Германии, России и Украины, как только для этого сложатся политические условия. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков тоже допускал, что Путин может встретиться с Зеленским именно в нормандском формате. Однако он подчеркивал, что ясности в этом вопросе пока нет. 

Зеленский – президент Украины. Фотографии инаугурации

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«Роскосмос» обвинил США в недобросовестной конкуренции

Ведомости
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Госкорпорация «Роскосмос» осудила решение Пентагона ввести запрет на использование российских ракет, говорится в заявлении на сайте компании.

В сообщении подчеркивается, что такой шаг является проявлением недобросовестной конкуренции и может разрушить с большим трудом созданное сотрудничество между Россией и США в области космических полетов. Фактически американские производители будут искусственно ограничены в выборе для сотрудничества российской ракетно-космической отрасли, заявили в «Роскосмосе». В итоге это приведет к проблемам в организации регулярных запусков космических аппаратов на целевые орбиты, а также негативно повлияет на международные отношения.

Минобороны США включило Россию в список стран, услугами которых запрещено пользоваться при коммерческих запусках спутников. Запрет начнет действовать с 2023 г. В перечень также включены Китай, Северная Корея, Иран, Судан и Сирия. В США полагают, что сотрудничество с подрядчиками из этих стран несет неприемлемые риски в области кибербезопасности.

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Политика
Новости

Трамп рассказал об отказе Мюллеру в назначении на пост директора ФБР

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп отказал Роберту Мюллеру в назначении на пост директора ФБР незадолго до того, как его назначили спецпрокурором по расследованию «российского вмешательства» в выборы. Об этом сам Трамп написал в Twitter.

«Роберт Мюллер пришел в Овальный кабинет – вместе с другими потенциальными кандидатами, – желая стать директором ФБР. Он уже занимал эту позицию 12 лет, и я сказал ему: «Нет». На следующий день он стал спецпрокурором – это тотальный конфликт интересов. Мило!» – подчеркнул Трамп.

Мюллер занимал пост директора ФБР с 2001 по 2013 г. Накануне, 29 мая, он выступил впервые за два года с тех пор, как его назначили спецпрокурором. Он отметил, что офис спецпрокурора будет закрыт, а сам он покидает министерство юстиции (офис спецпрокурора входил в это ведомство). Мюллер также подчеркнул, что если бы его команда была уверена в том, что президент не совершал преступления, она бы об этом заявила.

«Доказательств было недостаточно, следовательно, в нашей стране человек невиновен. Дело закрыто! Спасибо», – прокомментировал 29 мая выступление Мюллера Трамп.

В марте команда Мюллера подготовила доклад по расследованию. Главный его вывод заключается в том, что между Москвой и предвыборным штабом Дональда Трампа не было сговора. В то же время, отмечалось в докладе, Россия предпринимала попытки повлиять на президентские выборы.

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Технологии
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«Союзмультфильм» отстоял право на изображение персонажей «Маугли»

Ведомости
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Киностудия «Союзмультфильм» получила исключительное право на изображения персонажей мультфильма «Маугли», передает «РИА Новости» со ссылкой на PR-директора киностудии Анну Усачеву. Соответствующее решение принял суд по интеллектуальным правам по итогам многолетнего разбирательства.

В 2014 г. издательство «Самовар» выпустило книгу «Маугли», иллюстрированную образами персонажей мультфильма. Из-за этого в суд обратилось издательство «АСТ», которое ранее законным путем получило права на персонажей у киностудии «Союзмультфильм».

Судебные коллегии разных инстанций в течение нескольких лет принимали позицию то одного, то другого издательства. Суд кассационной инстанции оставил в силе решение суда первой инстанции, вставшего на сторону издательства «АСТ». По словам Усачевой, итоговое решение утверждает права «Союзмультфильма» и принципиально важно для киностудии, поскольку она выплачивает вознаграждения авторам мультфильмов и создателям персонажей. В киностудии надеются, что принятое судом решение подтолкнет других участников рынка к заключению лицензионных договоров и соблюдению прав авторов.

Что можно купить в фирменном магазине «Союзмультфильма»

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Бизнес
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«Аэрофлот» увеличил расходы на топливо почти на 30%

Ведомости
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Расходы группы «Аэрофлот» на топливо увеличились на 9,7 млрд руб., или на 28,4%, сообщается в ее пресс-релизе о финансовых результатах по МСФО по итогам I квартала 2019 г.

Это объясняется, в частности, ростом стоимости топлива на 10,2% в рублях по сравнению с I кварталом 2018 г., отмечает «Аэрофлот». Более высокую стоимость керосина в отчетном периоде – вопреки снижению нефти Brent на 5,4% – группа объясняет ослаблением курса рубля против доллара на 16,3%.

Рост расходов на топливо оказал наиболее существенное влияние на затраты в I квартале 2019 г., подчеркивает «Аэрофлот».

Чистый убыток «Аэрофлота» вырос на 51,2% до 15,75 млрд руб. Показатель EBITDA составил 21,3 млрд руб. Выручка группы выросла на 23,3% до 138 млрд руб.

Финансы
Новости

Стоимость биткойна впервые за год превысила $9000

Ведомости
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Стоимость биткойна впервые с мая 2018 г. превысила отметку в $9000. К 19.15 мск цена криптовалюты достигла $9003, темп роста за сутки составлял около 3,3%, свидетельствуют данные биржи Coinmarketcap.

В середине мая стоимость биткойна перешагнула отметку в $8000, его стоимость 14 мая выросла на 25%, что являлось максимальным темпом роста с 2014 г. Bloomberg и The Wall Street Journal писали, что укрепление криптовалюты может быть связано с интересом институциональных инвесторов и ростом спроса на биткойны в Китае. В частности, по мнению экспертов, позитивно на курсе биткойна сказались новости о том, что Facebook разрабатывает платежную систему с применением криптовалют. Аналогичный эффект вызвали слухи о том, что eBay и Whole Foods могут начать принимать платежи в криптовалюте.

В декабре 2017 г. биткойн достиг исторического максимума, перешагнув отметку в $20 000. Однако затем его цена за четыре дня снизилась до $13 000. В конце 2018 г. стоимость биткойна опускалась ниже отметки в $4000. В начале 2019 г. биткойн торговался на уровне $3500.

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Политика
Новости

Эрдоган заявил о готовности Турции продолжить курс на вступление в ЕС

Ведомости
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о приверженности страны курсу на вступление в Евросоюз, несмотря на сложности в переговорах с Еврокомиссией. Об этом он сообщил, выступая в Анкаре на совещании, посвященном судебной реформе, передает Reuters.

По словам Эрдогана, ради вступления в ЕС Турция готова пересмотреть некоторые положения своей судебной системы. В частности, что касается доступа в интернет, то блокировка теперь будет применяться не к сайтам целиком, а только к тем страницам, которые несут в себе противозаконный контент, сказал президент.

Как отмечает Reuters, в Турции с 2017 г. заблокирована интернет-энциклопедия «Википедия». Она подпала под закон, который позволяет турецким властям запрещать доступ к сайтам, которые, по их мнению, угрожают национальной безопасности страны.

Эрдоган также заявил, что Турция будет придерживаться политики «нулевой терпимости» в отношении пыток. Reuters напомнил, что два дня назад группа юристов из Анкары сообщила о пяти бывших сотрудниках министерства иностранных дел, которые якобы подвергались пыткам и жестокому обращению в местах заключения.

Турция еще в 1963 г. подписала соглашение об ассоциации с Европейским экономическим сообществом (предшественник Евросоюза), а в 1987 г. подала заявку на членство в ЕС. Однако переговоры о вступлении страны в европейский блок начались только в 2005 г., причем неоднократно приостанавливались из-за разногласий.

В среду, 29 мая, Еврокомиссия опубликовала доклад, в котором признала, что переговоры с Турцией зашли в тупик. Анкара все сильнее отдаляется от ценностей ЕС, который ставит во главу угла верховенство закона и соблюдение прав человека, говорилось в документе.

Финансы
Новости

ЦБ рассказал об угрозах для экономики и финансовой системы России

Ведомости
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Замедление глобального экономического роста является одним из ключевых рисков для российской финансовой системы, сообщается в обзоре Центробанка.

Отмечается, что регуляторы ведущих экономик мира уже пересмотрели в сторону ухудшения прогнозы по темпам экономического роста на 2019 г. Кроме того, до минимальных значений снизились темпы роста в Китае. Также уязвимостью для России ЦБ называет сохраняющуюся неопределенность политики ведущих центробанков мира. ФРС США и Европейский центральный банк (ЕЦБ) в I квартале текущего года решили не повышать процентные ставки. В обзоре отмечается, что это привело к притоку капитала на формирующиеся рынки. Однако дальнейшие решения центробанков могут значительно повлиять на волатильность потоков капитала.

Кроме того, ЦБ отмечает рост значимости внешнеэкономических и геополитических факторов для российской финансовой системы. В частности, торговые споры Китая и США, а также влияние процесса выхода Великобритании из Евросоюза могут сказаться на устойчивости рынков. Также необходимо учитывать политические события в Иране и Венесуэле, поскольку они сказываются на динамике нефтяных цен, отмечается в обзоре.

При этом значительным риском для российской финансовой системы могут стать внутренние проблемы – продолжающееся сокращение реальных располагаемых доходов населения и быстрый рост долговой нагрузки.

Политика
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Пентагон запретил пользоваться услугами России при пусках коммерческих спутников

Ведомости
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Минобороны США включило Россию в список стран, услугами которых запрещено пользоваться при коммерческих запусках спутников. Документ об этом опубликован на сайте Федерального реестра – журнала федерального правительства США, содержащего принятые государственными учреждениями правила.

Запрет начнет действовать с начала 2023 г. К пускам, которые будут совершаться до 31 декабря 2022 г., ограничение применяться не будет.

В перечень также включены Китай, Северная Корея, Иран, Судан и Сирия. Услуги всех этих стран признаны «создающими неприемлемый риск кибербезопасности».

Запрет не нанесет существенного урона российской космической отрасли, заявил «Интерфаксу» исполнительный директор «Роскосмоса» Сергей Крикалев. По его мнению, «это им [США] больше грозит»: «Ограничение пользоваться нашими услугами грозит тем, кто этими услугами пользуется».

Политика
Новости

США готовы доказать причастность Ирана к атакам на танкеры в ОАЭ

Ведомости
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США готовятся представить в Совете безопасности ООН доказательства того, что Иран причастен к недавней диверсии против танкеров в водах ОАЭ, сообщает агентство Reuters со ссылкой на советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

По его словам, доказательства будут представлены на следующей неделе. Он подчеркнул, что и без ознакомления с доказательствами невозможно прийти к мнению, что атаки были совершены кем-то кроме Ирана или его пособников.

12 мая на нескольких нефтяных танкерах в Оманском заливе возле порта Фуджейра (ОАЭ) произошли взрывы. Сообщалось, что удалось избежать жертв и разлива топлива. МИД Ирана отвергал обвинения в этом инциденте.

Как позже заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук, США также собираются ввести санкции против европейского механизма финансовых расчетов с Ираном. Этот механизм до сих пор использовался европейскими компаниями для ведения бизнеса с Ираном без опасения попасть под санкции, введенные США после выхода из ядерной сделки.

США вышли из соглашения с Ираном по ядерной программе и ввели санкции против Тегерана в 2018 г. До мая 2019 г. некоторым странам были даны исключения, т. е. США обязались не вводить против них санкции за покупку определенных объемов иранской нефти. Белый дом отказался продлевать действие исключений, надеясь тем самым свести к нулю экспорт иранской нефти. В данный момент большинство стран, на которые изначально распространялись исключения, прекратили торговые отношения с Тегераном. В частности, сообщалось о прекращении закупок иранской нефти Китаем.

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Технологии
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«Яндекс» показал Путину устройство для анализа степени усталости водителей

Ведомости
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Управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян на совещании по развитию технологий в области искусственного интеллекта показал президенту Владимиру Путину новую разработку компании – устройство, способное определять уровень усталости водителей. Об этом сообщила «Ведомостям» пресс-служба компании.

Устройство называется Yandex Signal Q1. Оно представляет собой камеру, которая анализирует уровень внимания водителя на дороге с помощью технологий компьютерного зрения. Размеры Yandex Signal Q1 не превышают габаритов смартфона или видеорегистратора, устройство может быть установлено в салоне любого автомобиля, а также автобуса, поезда метро или грузовика.

Камера в режиме реального времени отслеживает 68 точек на лице водителя и таким образом мониторит направление его взгляда, поворот головы и частоту моргания. Когда алгоритм обнаруживает признаки усталости или сонливости, устройство подает специальный сигнал.

До конца года планируется установить такие камеры в 5000 машин, отмечается в сообщении «Яндекса».

В ноябре 2018 г. Аналитический центр при правительстве опубликовал исследование, согласно которому аварийность с участием легковых такси выросла на 35% с 2015 г. При этом половина всех аварий произошла в Центральном федеральном округе. Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», связывали сложившуюся ситуацию с низкими тарифами, которые диктуют агрегаторы, а не сами перевозчики. Из-за этого таксисты работают по 12 часов, чтобы отбить затраты на автомобиль, говорили они.

Например, в июне прошлого года, во время проведения чемпионата мира по футболу, такси компании CheckPoint въехало в группу болельщиков в центре Москвы. В результате пострадали семь человек, в том числе граждане Мексики и Украины. На допросе виновник ДТП объяснил, что на секунду уснул за рулем, перепутал газ с тормозом и выехал на тротуар. Мужчина рассказал, что перед тем как произошла авария, он работал около 20 часов подряд, перед этим поспав не более 2–3 часов.

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