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Финансы
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«Русский стандарт» оштрафовали на 26 млн рублей за попытку дать взятку приставу

Ведомости
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Суд Центрального района Сочи удовлетворил иск прокуратуры о наложении административного штрафа на банк «Русский стандарт» в размере более 26 млн руб., сообщает «Интерфакс». На сайте прокуратуры Краснодарского края указывается, что на такую сумму оштрафована кредитная организация за попытку дать взятку приставу. Однако в сообщении не раскрывается название банка.

Прокуратура установила, что юрисконсульт банка, действуя в интересах и от имени юрлица, предложил судебному приставу-исполнителю незаконное вознаграждение в виде 5% от суммы арестованных денежных средств. Вознаграждение с учетом находящихся у него на принудительном исполнении исполнительных производств составило около 2,6 млн руб.

Пристав отказался от взятки и сообщил о произошедшем в прокуратуру, после чего было организовано расследование. Представитель «Русского стандарта» рассказал «Интерфаксу», что банк не согласен с решением суда и будет его обжаловать.

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Технологии
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Group-IB выпустила отчет по накруткам в шоу «Голос.Дети»

Ведомости
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Group-IB опубликовала отчет, в котором подтвердила свои первоначальные выводы о накрутке голосов в шоу «Голос.Дети».

Финал шестого сезона «Голос.Дети» состоялся 26 апреля. Победу в шоу тогда одержала десятилетняя Микелла Абрамова – дочь российской певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова, получившая 56,5% голосов телезрителей. Однако после победы Микеллы «Первый канал» сообщил, что проверит результаты голосования. Для оценки честности голосования привлекли Group-IB, специализирующуюся на выявлении высокотехнологичных преступлений.

В середине мая компания сообщила о факте массированной автоматизированной отправки sms-сообщений в пользу дочери Алсу. Также эксперты обнаружили необычно высокую активность голосования в одном из регионов и выявили, что для звонков использовались боты. Компания оценила стоимость накруток в 2-3 млн руб. Тогда «Первый канал» аннулировал результаты финала и провел спецвыпуск шоу, где Константин Эрнст признал победителями всех финалистов проекта.

В отчете говорится, что на первом этапе расследования эксперты обнаружили две группы номеров, с которых осуществлялись накрутки голосов. За Микеллу Абрамову (дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абармова) с них поступило суммарно более 41 000 голосов, в том числе более 33 000 звонков. Кроме того, все эти номера зарегистрированы в Башкортостане. Вторую группу номеров выявили при анализе sms. В текст 8 216 сообщений, помимо номера участника конкурса, по ошибке исполнителей попала техническая информация и время отправления. Эта группа номеров принадлежит одному оператору связи в Ленинградской области.

Также специалисты провели исследование серверов и веб-сайта, использованных для учета голосов, но не обнаружили фактов несанкционированного доступа к системе или модификации данных.

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Политика
Новости

Матвиенко заявила о подрыве доверия к полиции из-за дела Голунова

Ведомости
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Нарушения и ошибки, допущенные при задержании корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, вызывают недоверие к следственным органам. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает ТАСС.

Общество должно получить ответы на вопросы, почему Голунов был задержан более чем на 48 часов, почему были опубликованы не относящиеся к делу фотографии, почему он не присутствовал во время обыска, сказала Матвиенко. «Либо это такой уже непрофессионализм, либо это такое головотяпство, либо это провокация. Я даже не знаю пока, как это назвать», – отметила она.

Голунов был задержан 6 июня по подозрению в сбыте наркотиков. После задержания полиция провела обыски в его квартире и опубликовала несколько фотографий, которые якобы там были сделаны. Но коллеги журналиста усомнились в их достоверности. Через несколько часов в МВД признали ошибку и заявили, что фотографии относятся к другому делу.

По словам Голунова, ему подкинули наркотики. Он считает, что его преследуют из-за профессиональной деятельности Журналист также пожаловался, что при задержании его избили, в течение 12 часов не давали позвонить адвокату и предупредить близких.

Дело против Голунова было заведено в УВД по ЗАО города Москвы. Позже оно было передано в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве. Накануне дело у полиции истребовала Генпрокуратура. Заместитель руководителя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева в эфире «Эха Москвы» заявила, что служба собственной безопасности МВД и прокуратура начали проверку в связи с этим делом.

Экономика
Новости

Медведев не исключил сокращение рабочей недели до четырех дней

Ведомости
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Премьер России Дмитрий Медведев предположил, что в будущем общество перейдет на четырехдневную рабочую неделю. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Технологический прогресс приводит к сокращению не только рабочих мест, но и рабочего времени, к расширению досуга. Весьма вероятно, что будущее – за четырехдневной рабочей неделей как новой основой социально-трудового контракта», – заявил Медведев. По его словам, «постоянная погоня за успехом» оборачивается системной усталостью и хроническим стрессом, а это влечет за собой снижение производительности труда, что, в свою очередь, сказывается на экономических показателях.

Медведев отметил, что сто лет назад американский предприниматель Генри Форд сократил на своих предприятиях рабочую неделю с 48 до 40 часов и получил рост производительности труда. В качестве еще одного примера председатель российского правительства привел новозеландскую компанию, которая после введения четырехдневной рабочей недели получила рост производительности в пересчете на час рабочего времени в 20%, а уровень стресса сотрудников снизился «весьма значительно».

Некоторые компании, в том числе и в России, используют четырехдневную рабочую неделю для сокращения издержек. К примеру, в 2017 г. «Автоваз» ввел неполную неделю для того, чтобы сохранить численность сотрудников на фоне снизившегося спроса.

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Политика
Новости

Мэрия Москвы пожалуется в прокуратуру на инициаторов марша за свободу Голунова

Ведомости
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Мэрия Москвы обратится в прокуратуру из-за запланированного на 12 июня марша в защиту журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова, поскольку его организаторы не идут на контакт по вопросу безопасности граждан, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-мэра Москвы Александра Горбенко. «Предлагают обсуждать это в прямом эфире, но так нельзя – это серьезный вопрос», – подчеркнул Горбенко.

Ранее один из инициаторов акции – журналист «Новой газеты» Илья Азар – рассказал, что ему позвонил Горбенко и предложил обсудить безопасность запланированного шествия. В ответ журналист предложил встретиться с вице-мэром Москвы в прямом эфире телеканала «Дождь» 11 июня. «Мы не готовы идти в мэрию и вести кулуарные переговоры за спиной 20 000 человек, которые к этому моменту выразили свой интерес к шествию. Мы хотим, чтобы диалог с мэрией был прозрачным и открытым», – пояснил журналист.

Голунов был задержан в центре Москвы днем 6 июня. Полиция заявила, что у него нашли наркотики. Ему было предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотических средств. Журналист вину не признал и заявил, что наркотики ему подбросили. Он предположил, что произошедшее связано с его профессиональной деятельностью. 8 июня Никулинский суд Москвы отправил журналиста под домашний арест. Его адвокаты направили в Мосгорсуд жалобу на решение суда об избрании этой меры пресечения.

Накануне, 10 июня, группа журналистов и активистов объявила о планах провести 12 июня, в День России, марш в поддержку Голунова в Москве. Он не согласован со столичными властями. Организаторы объяснили, что планируют мирно нести в руках газеты со статьями о Голунове, поэтому не стали согласовывать мероприятие. Они надеются, что городские власти не будут препятствовать проведению акции. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что марш может стать препятствием для празднования Дня России.

«Мы Иван Голунов». Кто еще присоединился к акции в защиту журналиста

Новости СМИ2
Финансы
Новости

Суд решил немедленно передать 10% акций банка «Восточный» компании Аветисяна

Ведомости
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Арбитражный суд Амурской области обязал кипрскую структуру инвестфонда Baring Vostok Evison – немедленно исполнить колл-опцион на 9,99% акций банка «Восточный» и передать их «Финвижн» Артема Аветисяна (также акционер «Восточного»), заявил «Ведомостям» адвокат Майкла Калви Дмитрий Савочкин. Это означает, что вскоре Аветисян и близкие к нему миноритарии банка получат фактический контроль над «Восточным». Заседание суда проходило в закрытом режиме.

Представитель «Финвижн» заявил, что компания удовлетворена решением суда, поскольку опционные акции «уже давно должны были быть переданы компании по закону» и по решению суда от 17 мая. «После того как «Финвижн» выиграла суд по опционным акциям (17 мая), наши оппоненты стали раскручивать новую стратегию – искусственно ухудшать финансовое положение банка в целях создания необходимости проведения дополнительной эмиссии», – отметил собеседник. В Baring Vostok заявили, что требования «Финвижн» не соответствуют действительности. «Публикуемый норматив достаточного базового капитала снижался до критических уровней еще в марте и апреле, что говорит о срочной необходимости дополнительной эмиссии в банке», – подчеркнул представитель инвестфонда. Он добавил, что суд отказался выслушать аргументы ответчика и представителей банка «Восточный» и «превратил недействующий опцион в действующее обязательство». Baring Vostok пообещал подать апелляцию на это решение.

Суд 17 мая обязал Evison исполнить соглашение о колл-опционе от 26 августа 2016 г. и продать «Финвижн» 9,99% акций банка «Восточный». 28 мая «Финвижн» попросила суд обязать Evison исполнить это решение немедленно. Компания Аветисяна объяснила ходатайство тем, что Evison «недобросовестно использует размещение дополнительных акций банка «Восточный», чтобы уменьшить долю опционных акций с 9,99 до 6,16%.

В 2017 г. Evison отказалась исполнять опцион от 2016 г., заключенный перед объединением «Юниаструм банка» и «Восточного», объяснив это тем, что перед объединением из «Юниаструм банка» были выведены все активы. Савочкин в суде заявлял, что в опционе прописывалось, что «Финвижн» и аффилированные с ней лица не будут препятствовать урегулированию задолженности Первого коллекторского бюро перед «Восточным», которая оценивалась в 2,5 млрд руб. В феврале прошлого года долг был урегулирован. В тот же день соглашение об опционе было продлено до 31 марта 2018 г., пояснял Савочкин. За три дня до истечения срока действия опциона «Финвижн» пыталась связаться с Evison и сообщить, что хочет выкупить 9,99% акций «Восточного». Но компании не удалось это сделать.

В феврале акционер банка «Восточный» (4,82%) Шерзод Юсупов написал заявление в Федеральную службу безопасности о хищении 2,5 млрд руб. из банка. Заявление Юсупова стало началом так называемого дела Baring Vostok, по которому суд ранее арестовал четырех топ-менеджеров фонда во главе с его основателем Майклом Калви. Им были предъявлены обвинения в хищении 2,5 млрд руб. из банка «Восточный». Все фигуранты, кроме бывшего предправления банка «Восточный» Алексея Кордичева, не считают себя виновными. Кордичев не только признал вину, но и дал показания на других обвиняемых.

Финансы
Новости

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Ведомости
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Индекс Мосбиржи во вторник, 11 июня, впервые в истории преодолел отметку в 2750 пунктов. На открытии торгов индекс снижался следом за котировками Сбербанка (вес обыкновенных акций в индексе достигает 15,04%), но затем отыграл потери. К 12.55 мск индекс вырос до 2759,57 п. – новый рекорд.

Индекс РТС во вторник тоже растет: впервые с 2014 г. он поднялся выше уровня в 1340 п. К 12.55 мск индекс РТС достиг 1346,35 п.

Сильнее всего дорожали бумаги «Норильского никеля» (+3,21%), UC Rusal (+3,13%), ВТБ (+3%), «Новатэка» (+2,77%) и X5 Retail Group (+2,44%).

Укрепляется и рубль: к 12.58 мск доллар и евро на Московской бирже подешевели на 27 коп. – до 64,51 руб. и 73 руб. соответственно.

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Политика
Новости

В Москве задержали подозреваемого в разгроме редакции «Сноба»

Ведомости
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В столице задержан подозреваемый в разгроме редакции издания «Сноб» на Берсеневской набережной, им оказался 24-летний житель ближнего зарубежья, передает «Интерфакс».

Отмечается, что молодой человек украл из редакции ноутбук, принадлежавший одному из сотрудников. Полиция оценила материальный ущерб от его действий в 90 000 руб.

Ранее главный редактор издания Ксения Чудинова сообщила, что в ночь на 10 июня неизвестный ворвался в офис, где работает «Сноб». Он разбил технику, стеклянные перегородки и мебель, редакция была вынуждена ждать проведения следственных действий на месте происшествия. Из-за этого некоторые сотрудники «Сноба» временно работали в офисе телеканала «Дождь». Позже Чудинова в беседе с ТАСС оценила ущерб для офиса в 2 млн руб.

Первый номер журнала «Сноб» вышел в свет в октябре 2008 г. До 2017 г. он входил в медиагруппу «Живи!», которая принадлежала группе «Онэксим» Михаила Прохорова. Затем «Онэксим» продал 100% ООО «Сноб медиа» генеральному директору «Сноб медиа» Марине Геворкян.

Выбор редактора
Политика
Новости

РБК узнал о готовящейся отставке девяти сенаторов

Ведомости
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В сентябре после региональных выборов Совет Федерации могут покинуть не менее девяти сенаторов, сообщает РБК со ссылкой на источники.

По информации издания, в верхней палате парламента после выборов будут основания для смены 31 сенатора, но некоторые будут переназначаться на новые сроки.

Издание указывает, что из Совета Федерации уйдут председатель комитета по обороне Виктор Озеров (Хабаровский край), член комитета по природопользованию Ильдус Ахметзянов (Татарстан), член комитета по обороне Оксана Бурико (Республика Тыва) и сенатор от Брянской области Екатерина Лахова. Эти сенаторы не стали участвовать в праймериз «Единой России», что является частью кампании по выдвижению в региональные парламенты, членов которых впоследствии делегируют в Совет Федерации. Также покинуть верхнюю палату парламента может представитель госсобрания Республики Марий Эл Наталия Дементьева, председатель комитета по науке Зинаида Драгункина (сенатор от Москвы) и член комитета по международным делам, сенатор от Севастополя Ольга Тимофеева.

Источники издания сообщили, что врио губернатора Курганской области Вадим Шумков в случае победы на выборах не станет выдвигать сенатором от региона Елену Перминову, а губернатор Челябинской области Алексей Текслер отзовет из верхней палаты парламента Ирину Гехт. Из всех перечисленных сенаторов только Гехт официально подтвердила уход в отставку осенью.

Всего на единый день голосования, 8 сентября, запланированы выборы руководителей 16 российских регионов. По закону каждый из кандидатов на пост главы региона может выдвинуть три кандидатуры своих представителей в Совфеде. Интересы каждого субъекта Федерации в верхней палате парламента представляют двое сенаторов – один выдвигается исполнительной властью региона, второго делегирует региональный парламент.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Роспотребнадзор предложил запретить уничтожать продукты

Ведомости
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Роспотребнадзор предложил законодательно запретить уничтожать пригодные к употреблению продукты питания. Об этом говорится в перечне предложений ведомства, подготовленных по запросу Совета при президенте по правам человека (СПЧ). Вместо этого служба предлагает использовать их, например, в качестве источников биоэнергетики.

Ведомство рассматривает также возможность запрета на использование пластиковых пакетов для розничной торговли. Служба планирует сделать обязательным многократное использование «отдельных видов тары и упаковки».

В августе 2014 г. президент России Владимир Путин подписал указ «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», которым запретил ввозить в страну продукты из некоторых стран. Указ стал ответом на международные санкции против России в связи с ситуацией на Украине. На основании этого документа российское правительство ввело запрет на импорт сельскохозяйственной продукции, а также мяса крупного рогатого скота, свинины, мяса птицы и продуктов из него, рыбы. Через год Путин подписал указ об уничтожении такой продукции при попытке провоза ее в Россию.

В конце лета 2018 г. Россельхознадзор сообщил, что за три года уничтожил более 26 000 т санкционной продовольственной продукции из других стран. Больше всего среди них оказалось овощей и фруктов, животноводческой и молочной продукции.

Как Россельхознадзор уничтожает продукты

Бизнес
Новости

Арктическая горная компания оспорит штраф на 600 млн рублей

Ведомости
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Арктическая горная компания, принадлежащая бизнесменам Дмитрию Босову и Александру Исаеву, оспорит решение суда о взыскании с их компании 600,5 млн руб. за причинение вреда недрам, говорится в сообщении компании.

Арбитражный суд Московской области частично удовлетворил иск Федеральной службы по надзору в сфере природопользования к Арктической горной компании. Решение суда было вынесено 30 мая, мотивировочную часть и постановление стороны процесса получили 6 июня.

«Решение суда не вступило в законную силу. Арктическая горная компания готовит подачу апелляционной жалобы в установленный срок, так как не согласна с выводом суда о причинении вреда недрам (спор по этому вопросу ведется с ведомством более двух лет)», – говорится в заявлении компании.

«До окончания рассмотрения дела в вышестоящих инстанциях любые выводы о причинении вреда недрам являются преждевременными и не соответствующими действительности», – отмечается в сообщении.

Политика
Новости

Защита обжаловала домашний арест Голунова

Ведомости
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Защита корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков, обжаловала его домашний арест. Об этом «Интерфаксу» сообщил адвокат журналиста Сергей Бадамшин.

Защита просит суд апелляционной инстанции отменить решение Никулинского суда как незаконное и необоснованное. Дата рассмотрения жалобы Мосгорсудом пока неизвестна.

Голунов был задержан 6 июня. Полицейские заявили, что обнаружили у него наркотики. Журналист утверждает, что их ему подбросили. Голунов считает, что его преследуют в связи с его профессиональной деятельностью.

Никулинский суд Москвы 8 июня отправил Голунова под домашний арест на два месяца. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова накануне сказала «Медузе», что, по ее мнению, журналиста можно было отпустить под подписку о невыезде.

«Мы Иван Голунов». Кто присоединился к акции в защиту журналиста

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