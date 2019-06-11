«Русский стандарт» оштрафовали на 26 млн рублей за попытку дать взятку приставу

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Суд решил немедленно передать 10% акций банка «Восточный» компании Аветисяна

Арбитражный суд Амурской области обязал кипрскую структуру инвестфонда Baring Vostok – Evison – немедленно исполнить колл-опцион на 9,99% акций банка «Восточный» и передать их «Финвижн» Артема Аветисяна (также акционер «Восточного»), заявил «Ведомостям» адвокат Майкла Калви Дмитрий Савочкин. Это означает, что вскоре Аветисян и близкие к нему миноритарии банка получат фактический контроль над «Восточным». Заседание суда проходило в закрытом режиме.

Представитель «Финвижн» заявил, что компания удовлетворена решением суда, поскольку опционные акции «уже давно должны были быть переданы компании по закону» и по решению суда от 17 мая. «После того как «Финвижн» выиграла суд по опционным акциям (17 мая), наши оппоненты стали раскручивать новую стратегию – искусственно ухудшать финансовое положение банка в целях создания необходимости проведения дополнительной эмиссии», – отметил собеседник. В Baring Vostok заявили, что требования «Финвижн» не соответствуют действительности. «Публикуемый норматив достаточного базового капитала снижался до критических уровней еще в марте и апреле, что говорит о срочной необходимости дополнительной эмиссии в банке», – подчеркнул представитель инвестфонда. Он добавил, что суд отказался выслушать аргументы ответчика и представителей банка «Восточный» и «превратил недействующий опцион в действующее обязательство». Baring Vostok пообещал подать апелляцию на это решение.

Суд 17 мая обязал Evison исполнить соглашение о колл-опционе от 26 августа 2016 г. и продать «Финвижн» 9,99% акций банка «Восточный». 28 мая «Финвижн» попросила суд обязать Evison исполнить это решение немедленно. Компания Аветисяна объяснила ходатайство тем, что Evison «недобросовестно использует размещение дополнительных акций банка «Восточный», чтобы уменьшить долю опционных акций с 9,99 до 6,16%.

В 2017 г. Evison отказалась исполнять опцион от 2016 г., заключенный перед объединением «Юниаструм банка» и «Восточного», объяснив это тем, что перед объединением из «Юниаструм банка» были выведены все активы. Савочкин в суде заявлял, что в опционе прописывалось, что «Финвижн» и аффилированные с ней лица не будут препятствовать урегулированию задолженности Первого коллекторского бюро перед «Восточным», которая оценивалась в 2,5 млрд руб. В феврале прошлого года долг был урегулирован. В тот же день соглашение об опционе было продлено до 31 марта 2018 г., пояснял Савочкин. За три дня до истечения срока действия опциона «Финвижн» пыталась связаться с Evison и сообщить, что хочет выкупить 9,99% акций «Восточного». Но компании не удалось это сделать.

В феврале акционер банка «Восточный» (4,82%) Шерзод Юсупов написал заявление в Федеральную службу безопасности о хищении 2,5 млрд руб. из банка. Заявление Юсупова стало началом так называемого дела Baring Vostok, по которому суд ранее арестовал четырех топ-менеджеров фонда во главе с его основателем Майклом Калви. Им были предъявлены обвинения в хищении 2,5 млрд руб. из банка «Восточный». Все фигуранты, кроме бывшего предправления банка «Восточный» Алексея Кордичева, не считают себя виновными. Кордичев не только признал вину, но и дал показания на других обвиняемых.