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Сбербанк купит 25% платформы PayZakat для сборов в пользу нуждающихся мусульман

Сбербанк купит 25% компании «Пэйзакят», управляющей платформой PayZakat для сборов платежей в пользу неимущих мусульман. О подписании соответствующего соглашения сообщает пресс-служба Сбербанка.

В PayZakat пользователи могут рассчитать платеж, распределить его между благотворительными фондами и выбрать проекты для пожертвования с помощью чат-ботов, интегрированных в социальные сети. Система мониторинга платформы следит за ходом реализации проекта, и пользователь может получить обратную связь о его состоянии.

PayZakat стал победителем первой волны корпоративного акселератора Sber#Up для сотрудников банка. Теперь платформа войдет в экосистему Сбербанка.

Суммарные сборы закята – ежегодного налога в исламском праве в пользу нуждающихся мусульман – составляют по всему миру более $500 млрд в год, отмечает Сбербанк. В банке считают, что в перспективе PayZakat может стать глобальной цифровой платежной системой для сбора благотворительных пожертвований и трансформироваться в универсальный маркетплейс.