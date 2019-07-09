Прокуратура проверяет информацию «Коммерсанта» об утечке данных клиентов банков
Генпрокуратура начала проверку по факту утечки персональных данных россиян, являющихся клиентами трех крупных банков, передает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя надзорного ведомства Александра Куренного.
Куренной рассказал, что проверка с привлечением Роскомнадзора была организована в июне. Речь идет о проверке опубликованных в газете «Коммерсантъ» сведений о распространении крупными электронными торговыми площадками данных около 900 000 россиян, являющихся клиентами «ОТП банка», Альфа-банка и ХКФ-банка. По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер реагирования, сказал представитель ведомства. По его словам, проверка еще не окончена.
«Коммерсантъ» 10 июня со ссылкой на данные компании DevicеLock сообщил, что в открытом доступе оказались паспортные данные, телефоны, адреса проживания и места работы клиентов трех банков. Большая часть украденных сведений была собрана несколько лет назад, однако некоторые данные остаются актуальными.