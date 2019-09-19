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ЦБ решил банкротить микрофинансовую компанию «Мани Фанни»

Центробанк решил банкротить микрофинансовую компанию (МФК) «Мани Фанни онлайн». Соответствующее заявление регулятор подал в Арбитражный суд Москвы, следует из картотеки арбитражных дел.

ЦБ запретил «Мани Фанни» работать на финансовом рынке в мае и исключил МФК из реестра микрофинансовых организаций. Регулятор пояснял, что МФК некорректно отражала размер капитала, нарушала нормативы достаточности капитала и ликвидности. В течение года капитал компании шесть раз падал ниже минимально допустимого значения.

«Мани Фанни» также неправильно формировала резервы по микрозаймам, не исполняла предписания регулятора и представляла ему недостоверную отчетность. В частности, в отчетности были сведения о выданных займах, хотя фактически компания их не выдавала, а резервы в документах были завышены более чем на 20%. Кроме того, «Мани Фанни» нарушала порядок предоставления информации в бюро кредитных историй, подчеркивал Центробанк.

На конец 2018 г. «Мани Фанни» занимала 13-е место по общему размеру портфеля микрозаймов в рэнкинге «Эксперт РА». Активы компании за прошлый год составили 1,3 млрд руб., обязательства – 1 млрд руб., чистая прибыль – 162 млн руб.