Роскомнадзор потребовал у Сбербанка информацию об утечке данных клиентов

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Гендиректор En+ рассказал о мобилизации и развитии компании из-за санкций

Основанная Олегом Дерипаской En+ полностью восстановилась после санкций США и стала сильнее, заявил гендиректор компании Владимир Кирюхин в интервью Financial Times. По его словам, благодаря санкциям En+ приобрела «новый корпоративный менеджмент, новые навыки, новые стремления и даже новую парадигму». «Это был бесплатный пиар для нас. Мы – первая компания в мире, которая была под санкциями и которая избавилась от них», – отметил гендиректор.

Кирюхин подчеркнул, что En+ целиком восстановила и свою базу клиентов, и финансовые ресурсы. «Практически все последствия, к которым привел санкционный период, были устранены. Без санкций мы бы развивались, но медленней. Такой внешний толчок мобилизует менеджмент и всех участников процесса», – подчеркнул он, добавив, что санкции стали «своего рода катализатором».

Нынешняя роль Дерипаски – исключительно роль акционера, заверил гендиректор En+: бизнесмен не выходит за пределы имеющегося у него права выражать мнение через четырех представителей в совете директоров, ни один из которых не имеет решающего голоса. «После того как санкции были сняты (я могу сказать это под любой присягой), я ни разу не почувствовал какого-либо менеджерского влияния с его стороны и не получил ни одного распоряжения от него», – подчеркнул Кирюхин. По его словам, Дерипаска «очень беспокоится о своей компании, ведь это его детище». «Но, чтобы он сказал "Владимир, сделай вот это", такого не бывает», – заключил гендиректор.

В настоящее время наибольшее беспокойство En+ вызывает состояние мировой экономики и возможность глубокой рецессии, рассказал Кирюхин. «Самый большой страх – то, что прогнозы по глобальной рецессии сбываются. Она может очень сильно ударить по нам, так как глобальная экономика влияет на спрос на алюминий – чем слабее экономика, тем меньше алюминия потребляется. Это объективный риск», – констатировал он.

То, что для En+ есть какие-либо политические риски, гендиректор исключил. «Они [эти риски] уже воплотились в жизнь, и мы уже восстановились. Мы не хотим, чтобы такая ситуация повторилась. Но мы знаем, как из нее выпутаться», – добавил он.

En+ объединяет ранее подконтрольные Олегу Дерипаске активы в электроэнергетике и металлургии. В частности, в нее входит один из крупнейших в мире производителей алюминия – UC Rusal (почти 6% мирового производства, 3,9 млн т в 2018 г.). Санкции против Дерипаски и восьми его компаний были введены в апреле 2018 г. В январе этого года с трех его компаний – En+, UC Rusal и «Евросибэнерго» – ограничительные меры сняли, поскольку бизнесмен отказался от контроля над ними.