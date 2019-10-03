Роскомнадзор потребовал у Сбербанка информацию об утечке данных клиентов
Роскомнадзор потребовал от Сбербанка предоставить информацию об утечке персональных данных 60 млн клиентов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В ведомстве отметили, что в свободном доступе базы с этими данными нет. «Доступ к указанному ресурсу ограничивается на территории России с апреля 2019 г. по основаниям, не связанным с нарушениями в сфере персональных данных», – говорится в сообщении.
О том, что в интернете продают данные клиентов Сбербанка, ранее сообщил «Коммерсантъ». Газета уточняла, что продавец в объявлении сообщал о продаже информации более чем о 60 млн кредитных карт, причем как открытых, так и закрытых. Согласно отчету Сбербанка за 2018 г., количество активных кредитных карт у кредитной организации — 15,2 млн, дебетовых — 108,8 млн. Потенциальным покупателям продавец предлагал пробный фрагмент базы из 200 строк – это оказались клиенты Уральского территориального банка Сбербанка. В таблице содержались детальные персональные данные, подробная финансовая информация о карте и операциях.
В свою очередь в Сбербанке заявили, что проверяют информацию о возможной утечке учетных записей по кредитным картам как минимум 200 клиентов. Возможной причиной инцидента банк называет умышленные преступные действия одного из своих сотрудников, «так как внешнее проникновение в базу данных невозможно в силу ее изолированности от внешней сети». Похищенная информация не угрожает сохранности средств клиентов, подчеркнули в Сбербанке.