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«Коммерсантъ» узнал о возможной утечке данных о клиентах Сбербанка

В интернете продается база данных клиентов Сбербанка, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на основателя DeviceLock Ашота Оганесяна. Продавцы базы заявляют, что у них есть доступ к данным 60 млн кредитных карт.

Объявление о продаже появилось на заблокированном Роскомнадзором форуме. Потенциальным покупателям предлагают пробный фрагмент из 200 строк. База разбита на 11 частей, ровно столько у Сбербанка территориальных банков, отмечает издание. В Сбербанке изданию сообщили, что изучают информацию. Представитель банка сказал, что внешний взлом систем невозможен, так как базы данных клиентов полностью изолированы от внешней сети. Хищение возможно только если к нему причастен один из сотрудников банка, сообщил он. Кроме этого, заявленный объем скомпрометированных карт невозможен, так как общий объем активных кредитных карт в несколько раз меньше. В Роскомнадзоре пообещали проверить информацию.

В июле 2018 г. «Коммерсантъ» писал о личных данных россиян, оказавшихся в поисковой выдаче «Яндекса». Среди обнародованных документов – сканы паспортов, данные о банковских платежах, билеты на самолеты и поезда. Утечку персональных данных обнаружил эксперт по работе с поисковыми системами Павел Медведев, который утверждал, что с помощью «Яндекса» можно получить личные данные клиентов Сбербанка, ВТБ и др. В Сбербанке эту информацию опровергли.