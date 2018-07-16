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«Коммерсантъ» узнал о выдаче «Яндексом» личных данных россиян

В поисковой выдаче «Яндекса» снова оказались личные данные россиян, пишет газета «Коммерсантъ». Среди обнародованных документов – сканы паспортов, данные о банковских платежах, билеты на самолеты и поезда. Это обнаружил один из пользователей, эксперт по работе с поисковыми системами Павел Медведев, уточняет издание. Медведев рассказал, что с помощью поисковой системы «Яндекс» можно получить личные данные граждан с сайтов Сбербанка и ВТБ, департамента транспорта Москвы и агрегатора билетов Trip.com.

В «Яндексе» «Коммерсанту» объяснили, что поисковый робот индексирует только те документы, которые не запрещены. Чтобы содержимое тех или иных страниц сайта не индексировалось, принимать меры должен владелец сайта или вебмастер.

«Владельцы сайтов просто не понимают сам процесс индексирования и поэтому неправильно расставляют эти файлики robots.txt, которые должны лежать в определенных директориях», – пояснил специалист ESET Russia Борис Соболев.

«Яндекс» в ночь на 5 июля начал индексировать в поиске документы Google Docs. При выборе области docs.google.com и введении запроса в поисковую строку «Яндекс» выдавал текстовые документы с именами, фамилиями, номерами телефонов, а также файлы в формате электронной таблицы. Спустя несколько часов поисковик отключил такую функцию. Позже в «Яндексе» пояснили, что выдача документов Google Docs не связана с особенностями работы системы. Поисковик находит только те документы и файлы, доступ к которым не ограничен.