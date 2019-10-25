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Промсвязьбанк создаст спецбюро кредитных историй для военных и силовиков

Промсвязьбанк создаст для военных и силовиков отдельное бюро кредитных историй (БКИ), рассказал «Известиям» руководитель департамента стратегии и проектов развития банка Борис Ярышевский. По его словам, необходимость в таком БКИ возникла из-за риска утечки персональных данных. Когда может быть запущено новое бюро, представитель Промсвязьбанка не уточнил.

Спецбюро должно стать частью экосистемы банка. Сейчас кредитная организация разрабатывает наполнение для нее, ведется активная работа по внебанковским сервисам, рассказал Ярышевский. Целевой аудиторией экосистемы он назвал военнослужащих, оборонно-промышленный комплекс, силовые ведомства, а также представителей малого и среднего бизнеса, участвующих в гособоронзаказе.

Промсвязьбанк с 1995 г. принадлежал братьям Дмитрию и Алексею Ананьевым. В декабре 2017 г. ЦБ объявил о санации банка, а в январе 2018 г. стало известно, что на его базе будет создан опорный банк для обслуживания гособоронзаказа и крупных госконтрактов.