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Коллекторская служба признала хищение сотрудником данных Сбербанка

Коллекторское агентство «Национальная служба взыскания» (НСВ) подтвердило факт кражи своим сотрудником персональных данных клиентов одного из российских банков, говорится в сообщении агентства. Представитель НСВ в беседе с ТАСС уточнил, что этот сотрудник будет уволен.

В сообщении агентства подчеркивается, что данные не попали в открытый доступ. О какой кредитной организации идет речь, в сообщении не уточняется. Но ранее МВД сообщило, что задержало подозреваемого в хищении данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка. Им оказался, по предварительным данным, сотрудник коллекторского агентства НСВ, уточняло ведомство. Имени и фамилии подозреваемого МВД не раскрывало. По данным следствия, мужчина – уроженец Волгограда, в интернете он действовал под псевдонимом «Антон 2131».

Сбербанк сообщил, что в связи с нарушением условий договора и утратой доверия расторгнет договор с НСВ. В НСВ обещали усилить меры безопасности и провести аудит процессов и мер по защите информации клиентов. «В отношении сотрудника компания предпримет самые жесткие меры в рамках гражданского и уголовного производства», – подчеркнула пресс-служба коллекторского агентства.

Откуда течет. Кого обвиняли в пропаже персональных данных