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Подозреваемого в хищении данных клиентов банков арестовали на два месяца

Центральный районный суд Волгограда арестовал до 24 декабря подозреваемого в хищении данных клиентов нескольких банков, передает РИА «Новости». Речь идет об уроженце Волгограда, сотруднике коллекторского агентства «Национальная служба взысканий» (ООО «НСВ») Антоне Бутурлакином. В суде он заявил, что продал базу данных клиентов банков человеку, который занимается вопросами банкротства. Бутурлакин признал вину и извинился за свои действия.

«В информации, которая была опубликована третьими лицами, не было ни номеров карт, был счет и только суммы долгов, которые люди не оплачивали на протяжении 5-10 лет, с данной информацией ничего нельзя было сделать», — заявил в суде Бутурлакин.

Защита подозреваемого просила отправить его под домашний арест, обвинение настаивало на аресте. Бутурлакин за клиентскую базу получил 40 000 руб., заявил в суде следователь. По его словам, подозреваемого задержали при попытке покинуть регион. В свою очередь адвокат подозреваемого утверждал, что тот написал явку с повинной.

В четверг, 24 октября МВД сообщило о задержании подозреваемого в хищении персональных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка. В отношении него возбудили уголовное дело по признакам преступления по ч. 3 ст. 183 УК (Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну). Бутурлакину грозит до пяти лет лишения свободы. Пресс-служба Сбербанка подтвердила «Ведомостям» распространенную МВД информацию. В банке подчеркнули, что утечка данных клиентов произошла не из Сбербанка и его дочерних компаний. «В связи с нарушением условий договора и утратой доверия Сбербанк в кратчайшие сроки расторгнет договор с ООО «НСВ», – заявил представитель банка. В пятницу, 25 октября «Национальная служба взыскания» подтвердила причастность своего сотрудника к краже банковской информации, пообещав его уволить.

Откуда течет. Кого обвиняли в пропаже персональных данных