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УК «Открытие» нашла гендиректора в Россельхозбанке

Управляющая компания «Открытие», входящая в группу банка «ФК Открытие», объявила о назначении нового гендиректора. Им стал Константин Федулинский. Об этом сообщила пресс-служба компании.

До прихода в «Открытие» Федулинский занимал посты исполнительного директора департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка и заместителя гендиректора «РСХБ Управление активами»; отвечал за реализацию облигационных выпусков госбанка и за розничный бизнес УК. Ранее в разные годы Федулинский занимался развитием розничного бизнеса, различных каналов продаж в БКС, УК «Газпромбанк – управление активами», УК «Альфа-капитал», а также в ряде банков.

УК «Открытие» лишилась гендиректора в мае 2019 г., когда ее прежний руководитель, Виктория Денисова, покинула компанию, чтобы возглавить Private banking банка.

По словам старшего вице-президента, директора департамента инвестиционного бизнеса банка «Открытие» Константина Церазова, в ближайшей перспективе основными целями для УК «Открытие» станут «привлечение как розничных, так и крупных институциональных клиентов, развитие сервисов и продуктовой линейки для обеспечения большей диверсификации компании и сохранения роста по всем основным направлениям бизнеса».

Сейчас УК «Открытие» управляет активами паевых инвестиционных фондов (ПИФ), ведет индивидуальные инвестиционные счета, оказывает услуги по доверительному управлению, инвестированию средств НПФ, страховых компаний, эндаумент-фондов, саморегулируемых организаций. На 30 сентября 2019 г. под управлением компании находилось более 156 млрд руб., в том числе активы 10 открытых ПИФов и одного закрытого ПИФа, целевые капиталы 11 эндаумент-фондов.