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РБК узнал об утечке данных клиентов Альфа-банка

Ведомости
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Данные 3500 владельцев кредитных карт Альфа-банка, а также 3000 клиентов «Альфастрахования» выставили на продажу на специализированном форуме, пишет РБК. Объявление было размещено 31 октября, продавец, опубликовавший его, зарегистрировался в этот же день, отмечает издание. Бесплатная пробная версия содержит 13 договоров клиентов Альфа-банка и 10 договоров клиентов «Альфастрахования». В них указаны ФИО, номер телефона, данные паспорта, адрес регистрации, сумма кредита или страховки, предмет страхования, а также дата заключения договора. Выставленные на продажу договоры Альфа-банка были оформлены в октябре, рассказал продавец РБК. Договоры «Альфастрахования» были заключены 8 мая 2019 г.

РБК проверил данные клиентов Альфа-банка пробной версии. При попытке перечислить им деньги через мобильное приложение по номеру телефона в 11 случаях из 13 имена, ФИО в приложении совпали с указанными в договоре, другие два номера были не привязаны к карте. Большинство из девяти клиентов, которым смог дозвониться корреспондент РБК, подтвердили, что недавно оформили кредитную карту в Альфа-банке. Один из клиентов после звонка мошенников заблокировал карту.

Данные клиентов из договоров «Альфастрахования» РБК подтвердить не смог. Часть договоров не содержит ФИО или номер телефона, еще несколько содержат ошибочные отчества и предмет страхования. Связаться корреспонденту РБК удалось только с четырьмя из 10 клиентов бесплатной версии, никто из них не смог в полной мере подтвердить информацию либо вовсе отказался говорить.

Представитель Альфа-банка подтвердил изданию факт распространения данных небольшого числа клиентов. «На данный момент достоверно известно о незаконном распространении персональных данных 15 клиентов», – уточнил он. Для установления обстоятельств произошедшего банк проводит внутреннее расследование. «Утечка не подвергает опасности средства на счетах клиентов, так как не содержит никаких данных, необходимых для доступа к счетам», – отметил представитель Альфа-банка. Представитель «Альфастрахования» заявил РБК, что компания ввела дополнительные меры безопасности и сейчас проводит расследование.

В конце октября суд арестовал подозреваемого в хищении данных клиентов нескольких банков. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 183 УК (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих банковскую тайну). Ему грозит до пяти лет лишения свободы. В пресс-службе Сбербанка «Ведомостям» сообщили, что утечка данных произошла не из банка и его дочерних компаний, а из Национальной службы взысканий (НСВ). «В связи с нарушением условий договора и утратой доверия Сбербанк в кратчайшие сроки расторгнет договор с ООО «НСВ», – говорил представитель банка.

Откуда течет. Кого обвиняли в пропаже персональных данных

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В Кузбассе задержали подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска

Ведомости
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В Кузбассе задержали двоих подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева, говорится в сообщении управления Следственного комитета по Кемеровской области. Ими оказались уроженцы города Белово. В суд уже подано ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста одному из подозреваемых. Вопрос о заключении под стражу второго подозреваемого будет решаться в понедельник, 11 ноября. После этого им предъявят обвинение, уточняется в сообщении. «Приоритетной версией преступления остается разбойное нападение», — отметили в ведомстве.

Вечером 31 октября Лаврентьев был застрелен на приусадебном участке собственного дома при попытке ограбления. Нападавших было трое. Во время перестрелки бывший мэр убил из ружья одного из них. По факту произошедшего СКР возбудило уголовное дело по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК (убийство, совершенное группой лиц). Следствие установило, что погибшим нападавшим был ранее судимый 45-летний житель Белово, занимавшийся одним из силовых видов спорта. 

Осмотр места преступления показал, что злоумышленники тщательно готовились к нападению, отмечается в сообщении СКР. Были обнаружены боеприпасы и предметы с биологическими следами нападавших. Следствие считает, что один из них исполнял роль водителя: он привез соучастников к дому Лаврентьева, после чего остался ждать их в километре от места преступления.

Лаврентьев был назначен заммэра Киселевска в 2002 г. В 2003 г. он стал главой города, несколько раз переизбирался на этот пост. Последний раз его переизбрали в августе 2018 г., полномочия Лаврентьева должны были закончиться в 2023 г. Однако через два месяца после назначения он подал в отставку по собственному желанию.

Киселевск – город на юге Кузбасса с населением около 95 000 человек.

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Бизнес
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Супермаркеты начали устанавливать автоматы по разливу пива

Ведомости
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Крупные производители пива начали устанавливать в супермаркетах автоматы по разливу пива, пишет газета «Коммерсантъ». Как отмечает издание, «Балтика», входящая в Carlsberg Group, начала устанавливать такие автоматы в сетях «Перекресток» и «Дикси». В автоматы встроена система охлаждения. Для покупки напитка потребителю необходимо установить пластиковую бутылку и нажать на кнопку разлива. После этого следует наклеить на бутылку этикетку, выданную автоматом, и оплатить товар на кассе. При продаже пива через автомат соблюдается временное ограничение, установленное законом.

В частности, при помощи автомата в «Перекрестке» можно купить «Дон живое» и Cesky Kabancek по 91 руб. за 1 литр, стоимость бутылки составляет 9 руб., рассказал старший директор по продажам «Балтики» Егор Гусельников.

Пресс-служба X5 сообщила изданию, что сейчас в московских «Перекрестках» установлены 45 автоматов, до конца года сеть собирается установить еще 20 штук, а в 2020 г. продолжить «активное развитие проекта». Проект был запущен для удовлетворения спроса покупателей на свежее разливное пиво, «который растет последние несколько лет», заявили в X5. В «Дикси» сообщили, что автоматы установлены в нескольких магазинах в Москве и Санкт-Петербурге. «Балтика» и ритейлеры не раскрыли данные о продажах. По словам источника издания, знакомого с проектом, один автомат может стоить около 200 000 руб.

AB InBev Efes также собирается начать тестировать автоматы по разливу пива в нескольких российских регионах в ближайшее время.

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Финансы
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УК «Открытие» нашла гендиректора в Россельхозбанке

Ведомости
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Управляющая компания «Открытие», входящая в группу банка «ФК Открытие», объявила о назначении нового гендиректора. Им стал Константин Федулинский. Об этом сообщила пресс-служба компании.

До прихода в «Открытие» Федулинский занимал посты исполнительного директора департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка и заместителя гендиректора «РСХБ Управление активами»; отвечал за реализацию облигационных выпусков госбанка и за розничный бизнес УК. Ранее в разные годы Федулинский занимался развитием розничного бизнеса, различных каналов продаж в БКС, УК «Газпромбанк – управление активами», УК «Альфа-капитал», а также в ряде банков.

УК «Открытие» лишилась гендиректора в мае 2019 г., когда ее прежний руководитель, Виктория Денисова, покинула компанию, чтобы возглавить Private banking банка.

По словам старшего вице-президента, директора департамента инвестиционного бизнеса банка «Открытие» Константина Церазова, в ближайшей перспективе основными целями для УК «Открытие» станут «привлечение как розничных, так и крупных институциональных клиентов, развитие сервисов и продуктовой линейки для обеспечения большей диверсификации компании и сохранения роста по всем основным направлениям бизнеса».

Сейчас УК «Открытие» управляет активами паевых инвестиционных фондов (ПИФ), ведет индивидуальные инвестиционные счета, оказывает услуги по доверительному управлению, инвестированию средств НПФ, страховых компаний, эндаумент-фондов, саморегулируемых организаций. На 30 сентября 2019 г. под управлением компании находилось более 156 млрд руб., в том числе активы 10 открытых ПИФов и одного закрытого ПИФа, целевые капиталы 11 эндаумент-фондов.

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Экономика
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СМИ узнали о попытках Китая добиться от США отмены пошлин на $112 млрд

Ведомости
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Китай добивается, чтобы президент США Дональд Трамп отменил пошлины на китайские товары на $112 млрд, введенные в начале сентября, сообщает Politico со ссылкой на три источника, информированных о ходе переговоров.

Белый дом действительно рассматривает возможность отмены пошлин на китайскую одежду, бытовую технику и мониторы общей стоимостью $112 млрд, пишет Financial Times со ссылкой на источники. Такой шаг со стороны США будет отвечать основному требованию Пекина. Однако Вашингтон, скорее всего, ожидает получить что-то взамен, в том числе усиление мер по защите интеллектуальной собственности, большую уверенность в масштабах закупок Китаем американской сельхозпродукции и проведение церемонии подписания соглашения в США.

В октябре США и Китай достигли частичного соглашения, которое должно способствовать перемирию в торговой войне, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. По словам собеседников агентства, Китай должен будет пойти на некоторые сельскохозяйственные уступки, а США предоставят льготы по тарифам.

Позже Трамп заявил, что США не будут повышать пошлины на китайские товары на $250 млрд, а Китай согласился покупать американскую фермерскую продукцию на $40–50 млрд. При этом Пекин публично не подтвердил какие-либо договоренности.

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Технологии
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Facebook обновил логотип

Ведомости
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Компания Facebook представила новый логотип. В нем используются только заглавные буквы и специально созданный шрифт.

Новый логотип был придуман, чтобы пользователи могли отличить компанию от одноименной соцсети, которая сохранит свой собственный бренд. Facebook появился как одно приложение, но сейчас у компании есть несколько продуктов, которые помогают людям общаться и развивать бизнес, поясняется в сообщении.

Facebook в ближайшее время начнет использовать новый логотип во всех своих продуктах и маркетинговых материалах, включая новый сайт компании. Увидеть его можно будет на стартовых страницах Instagram и WhatsApp.

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Экономика
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Минфин оценил доходы бюджета от повышения НДС

Ведомости
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Федеральный бюджет получит более 2 трлн руб. в следующие три года от повышения ставки НДС до 20%. Об этом говорится в обновленных проектировках Минфина, содержащихся в проекте федерального бюджета на 2020–2022 гг., с которыми ознакомился РБК.

В 2020 г. бюджет получит от повышения НДС 639 млрд руб., что на 26% превысит показатель этого года. В 2021 г. дополнительные поступления составят 686 млрд руб., в 2022 г. – 737 млрд руб.

Основной эффект от роста ставки НДС проявился во II и III кварталах 2019 г., рассказала РБК директор департамента доходов Минфина Елена Лебединская. По ее словам, по сравнению с предыдущим годом во II квартале доходы от внутреннего НДС на проданные в России товары выросли на «рекордные» 25%, в третьем – на 22%.

НДС – один из главных источников доходов для федерального бюджета. С начала 2019 г. ставка НДС выросла с 18 до 20%.

Технологии
Новости

Во «В контакте» произошел сбой из-за пожара в дата-центре

Ведомости
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В партнерском дата-центре «В контакте» произошло возгорание, что привело к серьезным проблемам с энергоснабжением и сбою в работе соцсети, сообщила пресс-служба «В контакте».

Из-за пожара под ударом оказалась критическая часть серверов, которые обеспечивают работу основных продуктов соцсети, в том числе мессенджера и ленты новостей. «Проблема оказалась настолько масштабной, что наши специалисты выехали на помощь в сам дата-центр», – говорится в сообщении.

К настоящему моменту подача электричества восстановлена и проводится замена вышедшего из строя оборудования. Большинство сервисов «В контакте» работает стабильно.

Пользователи «В контакте» начали жаловаться на сбой в работе соцсети накануне около 16.00 мск. Сервис Downdetector зафиксировал более 34 000 жалоб из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Казани и других городов.

Политика
Новости

США начали процесс выхода из Парижского соглашения по климату

Ведомости
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США официально начали процесс выхода из Парижского соглашения по климату, отправив уведомление об этом в ООН, сообщается на сайте госдепартамента. Выход будет завершен через год после его отправления.

Несмотря на выход из соглашения, США продолжат работать с глобальными партнерами для повышения устойчивости к последствиям изменения климата, проводить исследования и реформы, одновременно сокращая выбросы, заявили в госдепартаменте. Ведомство также отмечает, что США используют все источники энергии и технологии «чисто и эффективно», включая ископаемое топливо, ядерную энергию и возобновляемые источники энергии.

Соглашение по борьбе с изменениями климата было подготовлено в Париже в 2015 г. и вступило в силу в ноябре 2016 г. Его подписали представители более 170 стран, в том числе США, Китая и России.

Трамп во время предвыборной кампании жестко критиковал это соглашение и обещал, что США выйдут из него, если он станет президентом. По его мнению, в нынешней редакции документ слишком сильно ограничивает промышленность США. В августе 2017 г. Вашингтон официально уведомил ООН о выходе страны из Парижского соглашения по климату, когда это станет возможным. Соглашение предусматривает, что страна может выйти из него только через три года после его вступления в силу и через год после уведомления о выходе.

Бизнес
Новости

«Нафтогаз» раскрыл подробности нового иска к «Газпрому»

Ведомости
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«Нафтогаз» в новом иске к «Газпрому» потребовал пересмотреть тариф на транзит газа, написал на своей странице в Facebook исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

Право «Нафтогаза» требовать пересмотра тарифа предусмотрено в договоре, отмечает Витренко. По сравнению с 2009 г., когда был подписан договор с «Газпромом», произошли существенные изменения в порядке формирования тарифов, а также действующий тариф не соответствует уровню транзитных тарифов на европейском рынке, поясняет он.

«Нафтогаз» также требует компенсацию в размере $11,8 млрд. «Фактически речь идет о разнице между тем, что мы получили за транзит, и [тем, что] должны получить по пересмотренным тарифам», – написал Витренко.

О новом иске «Нафтогаза» к «Газпрому» Витренко сообщил 2 ноября. Это ответ на исковое заявление «Газпрома», которое было подано в Стокгольмский арбитраж в прошлом году.

Политика
Новости

Путин уволил 11 генералов СК, МЧС и МВД

Ведомости
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Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении 11 генералов МЧС, МВД и Следственного комитета. Среди них первый замначальника главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД Александр Мельников, обвиняемый в мошенничестве.

Мельников был арестован в конце сентября по обвинению в покушении на крупное мошенничество. По версии следствия, в начале года он вымогал 100 млн руб. у предпринимателя Артура Панюшкина за прекращение уголовного преследования. Мельникову грозит лишение свободы на срок до шести лет.

Кроме Мельникова в отставку были отправлены начальник управления информационных технологий и связи МЧС Сергей Власов, директор департамента готовности сил и специальной пожарной охраны министерства Максим Максименко и его заместитель Владимир Дежкин, главный инспектор МВД Ефрем Романов, министр внутренних дел Карачаево-Черкесии Игорь Трифонов, руководитель четвертого следственного управления главного следственного управления СК Руслан Ибиев и др.

Бизнес
Новости

Котировки McDonald's упали после увольнения гендиректора

Ведомости
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Стоимость акций McDonald’s упала более чем на 2% после сообщения об увольнении гендиректора компании Стива Истербрука из-за его отношений с одной из сотрудниц, свидетельствуют данные Nasdaq. На предварительных торгах котировки упали на 3,1%.

Капитализация компании снизилась на $4 млрд по сравнению с закрытием пятницы, когда она составляла $147,3 млрд. По данным Business Insider, с момента назначения Истербрука на пост гендиректора акции McDonald’s выросли более чем вдвое.

Истербрук занимал должность исполнительного директора McDonald's с 2015 г. В заявлении компании указывалось, что топ-менеджер нарушил корпоративные правила, согласно которым сотрудники должны рассказывать совету директоров о романах на работе. Издание отмечает, что в письме работникам Истербрук признал свою ошибку. По его словам, руководство приняло верное решение по его увольнению. Новым исполнительным директором назначен Крис Кемпзински, который ранее возглавлял американское подразделение сети.

McDonald's – крупнейшая сеть фастфуда в мире: у нее 38 000 заведений в более чем 100 странах. Примерно 93% McDonald's развиваются по франшизе. В конце июля сеть объявила, что по итогам II квартала ее выручка составила $5,34 млрд, а сопоставимые продажи в мире выросли на 6,5%. В США рост продаж составил 5,7%.

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