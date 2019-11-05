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РБК узнал об утечке данных клиентов Альфа-банка

Данные 3500 владельцев кредитных карт Альфа-банка, а также 3000 клиентов «Альфастрахования» выставили на продажу на специализированном форуме, пишет РБК. Объявление было размещено 31 октября, продавец, опубликовавший его, зарегистрировался в этот же день, отмечает издание. Бесплатная пробная версия содержит 13 договоров клиентов Альфа-банка и 10 договоров клиентов «Альфастрахования». В них указаны ФИО, номер телефона, данные паспорта, адрес регистрации, сумма кредита или страховки, предмет страхования, а также дата заключения договора. Выставленные на продажу договоры Альфа-банка были оформлены в октябре, рассказал продавец РБК. Договоры «Альфастрахования» были заключены 8 мая 2019 г.

РБК проверил данные клиентов Альфа-банка пробной версии. При попытке перечислить им деньги через мобильное приложение по номеру телефона в 11 случаях из 13 имена, ФИО в приложении совпали с указанными в договоре, другие два номера были не привязаны к карте. Большинство из девяти клиентов, которым смог дозвониться корреспондент РБК, подтвердили, что недавно оформили кредитную карту в Альфа-банке. Один из клиентов после звонка мошенников заблокировал карту.

Данные клиентов из договоров «Альфастрахования» РБК подтвердить не смог. Часть договоров не содержит ФИО или номер телефона, еще несколько содержат ошибочные отчества и предмет страхования. Связаться корреспонденту РБК удалось только с четырьмя из 10 клиентов бесплатной версии, никто из них не смог в полной мере подтвердить информацию либо вовсе отказался говорить.

Представитель Альфа-банка подтвердил изданию факт распространения данных небольшого числа клиентов. «На данный момент достоверно известно о незаконном распространении персональных данных 15 клиентов», – уточнил он. Для установления обстоятельств произошедшего банк проводит внутреннее расследование. «Утечка не подвергает опасности средства на счетах клиентов, так как не содержит никаких данных, необходимых для доступа к счетам», – отметил представитель Альфа-банка. Представитель «Альфастрахования» заявил РБК, что компания ввела дополнительные меры безопасности и сейчас проводит расследование.

В конце октября суд арестовал подозреваемого в хищении данных клиентов нескольких банков. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 183 УК (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих банковскую тайну). Ему грозит до пяти лет лишения свободы. В пресс-службе Сбербанка «Ведомостям» сообщили, что утечка данных произошла не из банка и его дочерних компаний, а из Национальной службы взысканий (НСВ). «В связи с нарушением условий договора и утратой доверия Сбербанк в кратчайшие сроки расторгнет договор с ООО «НСВ», – говорил представитель банка.

Откуда течет. Кого обвиняли в пропаже персональных данных