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Индекс Мосбиржи достиг новой рекордной отметки

Индекс Мосбиржи на открытии торгов 5 ноября обновил исторический рекорд, превысив 2950 пунктов (п.). По состоянию на 10.17 мск он показывал рост на 0,84% и составлял 2954 п.

К 11.25 мск индекс немного снизился – до 2947,84 п. В лидерах – акции «Магнита», которые росли на 2,83% до 3366 руб. Наибольший рост показывали также «Русгидро» (2,32%), «Сафмар» (2,3%), ЛСР (2,19%), АФК «Система» (2,08%).

Индекс РТС вырос на 1,02% до 1470,22 п.

Бить рекорды индекс Мосбиржи начал в конце октября. 24 октября он достиг отметки 2861,97 п., а 30 октября перевалил за отметку в 2900 п. Главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов объяснял, что индекс подстегнул рост акций нефтегазовых компаний. Предыдущий рекорд был поставлен в этом году летом – 5 июля индекс доходил до 2848,4 п.