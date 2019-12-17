Сбербанк откроет международного сырьевого трейдера в Швецарии
Сбербанк зарегистрировал в Швейцарии дочернюю компанию Sber Trading Swiss AG (STS), которая займется международным товарным финансированием и операциями с физическими товарами, сообщила пресс-служба банка. Офис компании откроется в первой половине 2020 г., тогда же ожидаются первые сделки.
STS будет специализироваться на осуществлении предоплаты и постоплаты, монетизации товарных запасов и физических сделках с сырьевыми товарами, рассказал заместитель предправления Сбербанка Анатолий Попов. Он отметил, что регистрация компании в Швейцарии позволит им выйти на новые рынки и диверсифицировать товарные операции.