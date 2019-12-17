Сбербанк откроет международного сырьевого трейдера в Швецарии

STS будет специализироваться на осуществлении предоплаты и постоплаты, монетизации товарных запасов и физических сделках с сырьевыми товарами, рассказал заместитель предправления Сбербанка Анатолий Попов. Он отметил, что регистрация компании в Швейцарии позволит им выйти на новые рынки и диверсифицировать товарные операции.