Финансы

Сбербанк откроет международного сырьевого трейдера в Швецарии

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Сбербанк зарегистрировал в Швейцарии дочернюю компанию Sber Trading Swiss AG (STS), которая займется международным товарным финансированием и операциями с физическими товарами, сообщила пресс-служба банка. Офис компании откроется в первой половине 2020 г., тогда же ожидаются первые сделки.

STS будет специализироваться на осуществлении предоплаты и постоплаты, монетизации товарных запасов и физических сделках с сырьевыми товарами, рассказал заместитель предправления Сбербанка Анатолий Попов. Он отметил, что регистрация компании в Швейцарии позволит им выйти на новые рынки и диверсифицировать товарные операции.

Уставный капитал STS составляет 30 млн швейцарских франков ($30,5 млн), пишет РБК со ссылкой на данные Швейцарского торгового реестра. Компания будет торговать нефтью, металлами, сельскохозяйственной продукцией, а также заниматься их хранением, перевозкой и сбытом.

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