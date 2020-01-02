Reuters: Китай приостановил фондовые операции между Шанхаем и Лондоном
Китай временно заблокировал запланированные трансграничные листинги между Шанхайской и Лондонской фондовыми биржами из-за политической напряженности с Великобританией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пять источников, близких к переговорам с китайскими властями.
Все собеседники агентства отметили, что причина приостановки – отношения между странами. В частности, два источника сказали, что главное – позиция Великобритании в отношении гонконгских протестов, а один указал на замечания по поводу задержания теперь уже бывшего сотрудника ее консульства в Гонконге.
«Это не только большой удар по компаниям, которые хотят расширить базу инвесторов через листинги в Лондоне, но и по связям Китая с мировыми рынками», – сказал Reuters один из источников, работавший над сделками с GDR (глобальными депозитарными расписками).