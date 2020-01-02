Reuters: Китай приостановил фондовые операции между Шанхаем и Лондоном

Все собеседники агентства отметили, что причина приостановки – отношения между странами. В частности, два источника сказали, что главное – позиция Великобритании в отношении гонконгских протестов, а один указал на замечания по поводу задержания теперь уже бывшего сотрудника ее консульства в Гонконге.