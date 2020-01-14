Visa покупает агрегатор для финтех-сервисов Plaid за $5,3 миллиарда
Visa покупает Plaid, группу, которая связывает финтех-сервисные компании с банковскими счетами клиентов, за $5,3 млрд, сообщает Financial Times cо ссылкой на Visa.
По словам исполнительного директора и председателя совета директоров Эла Келли, это приобретение — свидетельство эволюции компании «от соединения продавцов с покупателями к соединению потребителей с цифровыми финансовыми услугами». По его оценке, сочетание двух компаний позволит «расширить общий адресный рынок и ускорить рост доходов».
Plaid представляет собой агрегатор, который, в частности, обслуживает приложения для финансового планирования — Mint и Acorns и приложение для перевода денег — Venmo. Два года назад компания оценивалась в $2,65 млрд.
Сделка поможет Visa перейти на новый уровень безопасности при обмене данными клиентов и укрепить отношения с крупными банками, которые неохотно предоставляют доступ в счетам клиентов из соображений безопасности.
В 2017 году Visa приобрела миноритарный пакет акций шведского платежного провайдера Klarna, который летом стал самой дорогой финтехкомпанией Европы. Год назад Plaid купила конкурирующий агрегатор Quovo примерно за $200 млн. К другим агрегаторам относятся Yodlee, который был куплен Envestnet за $660 млн в 2015 году, и Finicity.