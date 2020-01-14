Visa покупает агрегатор для финтех-сервисов Plaid за $5,3 миллиарда

В 2017 году Visa приобрела миноритарный пакет акций шведского платежного провайдера Klarna, который летом стал самой дорогой финтехкомпанией Европы. Год назад Plaid купила конкурирующий агрегатор Quovo примерно за $200 млн. К другим агрегаторам относятся Yodlee, который был куплен Envestnet за $660 млн в 2015 году, и Finicity.