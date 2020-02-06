«Коммерсантъ» узнал об аресте председателя совета директоров Военпромбанка
Бывший председатель совета директоров Военно-промышленного банка Юрий Колток, обвиняемый в мошенничестве, арестован в конце декабря и будет находиться в следственном изоляторе в Москве до 23 февраля. Причиной ареста стала жалоба одного из свидетелей о давлении на него. Об этом пишет «Коммерсантъ» по итогам рассмотрения апелляции адвокатов на арест их подзащитного.
Решение об аресте по ходатайству следствия принимал Тверской суд Москвы. Апелляцию адвокатов рассматривал Мосгорсуд. Как пишет газета, в решении суда указывается, что в конце октября 2019 г. свидетелю несколько раз звонили адвокаты, «фактически представляющие интересы» Колтока. Они предлагали «уехать и отдохнуть» и не упоминать фамилию их подзащитного в показаниях следствию. Суд счел доводы защиты об отсутствии со стороны их клиента нарушений запретов, установленных ранее районным судом, несостоятельными. Апелляционная инстанция оставила в силе решение Тверского суда об аресте.
Юрий Колток обвиняется в мошенничестве и покушении на мошенничество (ст. 159 УК РФ, а также ст. 30). Уголовное дело против него, было возбуждено 19 июня 2018 г. По версии следствия, он «в составе группы лиц по предварительному сговору» пытался похитить права на имущество в размере 808,7 млн руб.
Военпромбанк был создан в сентябре 1994 г. как один из опорных банков для военно-промышленного комплекса. Позднее банк перешел в собственность группы физических лиц. Лицензия у банка была отозвана в сентябре 2016 г., на балансе кредитного учреждения отсутствовали более 36 млрд руб. В январе 2020 г. Арбитражный суд Москвы по иску Агентства по страхованию вкладов на 36,9 млрд руб. арестовал имущество трех лиц, контролировавших банк, в том числе — Колтока.