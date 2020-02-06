«Коммерсантъ» узнал об аресте председателя совета директоров Военпромбанка

Военпромбанк был создан в сентябре 1994 г. как один из опорных банков для военно-промышленного комплекса. Позднее банк перешел в собственность группы физических лиц. Лицензия у банка была отозвана в сентябре 2016 г., на балансе кредитного учреждения отсутствовали более 36 млрд руб. В январе 2020 г. Арбитражный суд Москвы по иску Агентства по страхованию вкладов на 36,9 млрд руб. арестовал имущество трех лиц, контролировавших банк, в том числе — Колтока.