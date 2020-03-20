Банк «Союзный» признали банкротом по требованию АСВ

Банк на момент отзыва лицензии занимал 239 место в банковской системе России по объему активов. До отзыва регулятор применял к банку различные меры воздействия за недооценку кредитного риска. В частности, вводил ограничение на привлечение «Союзным» средств населения. По оценке ЦБ, «Союзный» также нарушал требования в сфере противодействия отмыванию доходов. В банке была введена временная администрация, в начале 2019 г. его ликвидировали.