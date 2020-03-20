Банк «Союзный» признали банкротом по требованию АСВ
Банк «Союзный» признан банкротом, решение о банкротстве принял Арбитражный суд Москвы, инициировало процедуру Агентство по страхованию вкладов (АСВ). На решение суда обратил внимание «Коммерсантъ».
Согласно решению суда от 18 марта 2020 г., функции конкурсного управляющего будет выполнять АСВ. Отчет конкурсный управляющий должен представить 5 октября 2020 г. В октябре 2018 г. Центробанк отозвал у банка лицензию. В банке была введена временная администрация, в начале 2019 г. его ликвидировали.
Банк на момент отзыва лицензии занимал 239 место в банковской системе России по объему активов. До отзыва регулятор применял к банку различные меры воздействия за недооценку кредитного риска. В частности, вводил ограничение на привлечение «Союзным» средств населения. По оценке ЦБ, «Союзный» также нарушал требования в сфере противодействия отмыванию доходов. В банке была введена временная администрация, в начале 2019 г. его ликвидировали.
Стоимость активов банка на момент ликвидации составляла 4,6 млрд руб., обязательства — 4,5 млрд руб. После финансового анализа ситуации с активами выяснилось, что оказалось, что требования кредиторов на 1,8 млрд руб. больше, чем возможность их удовлетворить. Банк входил в систему страхования вкладов, поэтому АСВ обратилось в суд с заявлением о банкротстве.