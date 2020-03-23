ЦБ установил рекорд продажи валюты с момента начала обвала рубля
Центробанк 19 марта продал иностранную валюту на 13,7 млрд руб., показывают данные на сайте регулятора. Это рекорд с 10 марта, когда ЦБ приступил к продаже валюты для сохранения стабильности на финансовом рынке. Первые четыре дня регулятор продавал валюту на 3,6–3,7 млрд руб. ежедневно, 16 марта увеличил продажи до 5,5 млрд руб., 17 марта – до 5,6 млрд руб., 18 марта – до 7,7 млрд руб.
Исходя из средневзвешенного курса доллара на Московской бирже 19 марта регулятор продал чуть менее $171 млн. Оборот торгов в тот день составил 411 млрд руб. (более $5 млрд).
Упреждающие продажи валюты по бюджетному правилу ЦБ проводит с 10 марта «для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков». 19 марта регулятор объявил, что приступает к продаже валюты из фонда национального благосостояния (ФНБ) для покупки правительством доли ЦБ в Сбербанке. ЦБ пообещал продавать валюту при цене на нефть марки Urals ниже $25, а размер продаж определять в зависимости от глубины падения нефтяных цен. Такие операции будут проводиться в дополнение к стандартной продаже валюты из ФНБ на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила. ЦБ будет следовать новому механизму продаж валюты на внутреннем рынке до 30 сентября.
Российский рубль резко подешевел после обвала цен на нефть из-за развала сделки России и ОПЕК. Например, если в пятницу, 6 марта, в день объявления о развале сделки, доллар на Московской бирже стоил 68,57 руб., то 18 марта курс достигал 80,87 руб. за $1. На торгах на Московской бирже 23 марта доллар стоит еще дороже 80,82 руб., по данным на 13.00 мск. За евро дают 86,31 руб.