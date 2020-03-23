ЦБ установил рекорд продажи валюты с момента начала обвала рубля

Упреждающие продажи валюты по бюджетному правилу ЦБ проводит с 10 марта «для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков». 19 марта регулятор объявил, что приступает к продаже валюты из фонда национального благосостояния (ФНБ) для покупки правительством доли ЦБ в Сбербанке. ЦБ пообещал продавать валюту при цене на нефть марки Urals ниже $25, а размер продаж определять в зависимости от глубины падения нефтяных цен. Такие операции будут проводиться в дополнение к стандартной продаже валюты из ФНБ на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила. ЦБ будет следовать новому механизму продаж валюты на внутреннем рынке до 30 сентября.