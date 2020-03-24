Сбербанк не станет ограничивать снятие наличных в банкоматах после рекомендаций ЦБ
Сбербанк не собирается ограничивать снятие наличных в банкоматах в целях борьбы с распространением коронавируса после рекомендаций Центробанка, сообщили в пресс-службе банка «Ведомостям».
При этом Сбербанк пообещал отключить ресайклинговый функционал банкоматов в тех населенных пунктах, где это будет целесообразно. «Они будут работать как обычные. Клиенты не почувствуют разницы», — заверили в пресс-службе банка. Сбербанк внимательно следит за санитарно-эпидемиологической обстановкой в каждом из российских регионов, уточнила пресс-служба. Более 70% банкоматов Сбербанка не имеют функции ресайклинга, добавили в банке.
Сбербанк призвал клиентов при оплате товаров и услуг использовать бесконтактные методы оплаты (с помощью пластиковых карт или смартфонов).
Ранее ЦБ рекомендовал банкам изменить работу банкоматов из-за коронавируса. Регулятор также попросил банки перед выдачей наличных денег клиентам или загрузкой в банкоматы выдерживать купюры в специальном помещении в течение срока, обеспечивающего гибель коронавируса. ЦБ также предложил чаще дезинфицировать банкоматы и терминалы.