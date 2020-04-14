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Правительство предложило запретить банкам завышать ставки по ипотеке

Ведомости

Правительство предложило запретить банкам завышать ставки по ипотечным кредитам, следует из законопроекта, внесенного в Госдуму.

Сейчас подобное ограничение действует только для потребительских кредитов, что позволяет «недобросовестным кредиторам» завышать стоимость ипотеки, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Ставки не должны более чем на треть превышать среднерыночное значение, которое ежеквартально рассчитывает ЦБ.

Президент России Владимир Путин 3 апреля подписал закон о кредитных каникулах. Воспользоваться правом на отсрочку платежей по кредитам могут заемщики, которые из-за пандемии потеряли возможность обслуживать долг. Подать заявку на кредитные каникулы смогут заемщики с ипотекой на сумму до 4,5 млн руб. в Москве, до 3 млн руб. – в Московской области, Санкт-Петербурге и Дальневосточном федеральном округе и до 2 млн руб. – в остальных регионах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных