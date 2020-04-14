Правительство предложило запретить банкам завышать ставки по ипотеке

Президент России Владимир Путин 3 апреля подписал закон о кредитных каникулах. Воспользоваться правом на отсрочку платежей по кредитам могут заемщики, которые из-за пандемии потеряли возможность обслуживать долг. Подать заявку на кредитные каникулы смогут заемщики с ипотекой на сумму до 4,5 млн руб. в Москве, до 3 млн руб. – в Московской области, Санкт-Петербурге и Дальневосточном федеральном округе и до 2 млн руб. – в остальных регионах.