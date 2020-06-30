ЦБ уличил страховщиков в нарушении прав автовладельцев при продаже ОСАГО
Центробанк выявил случаи недобросовестных практик страховых компаний, в том числе в сфере ОСАГО, говорится на сайте регулятора.
Некоторые страховщики, формально не нарушая закон, направляют желающих приобрести полис ОСАГО для осмотра автомобиля в другое подразделение. Таким образом создаются очереди и затягиваются сроки получения полиса. Такая практика чаще всего применяется в отношении мотоциклистов и владельцев грузовиков. «Банк России считает такие действия нарушающими права потребителей финансовых услуг и рекомендует страховым компаниям проводить осмотр транспортного средства в том подразделении, куда обратился гражданин, а если это невозможно, заключать договор ОСАГО без осмотра», ‒ отмечается в сообщении.
Еще одним примером недобросовестной практики регулятор считает возложение оплаты независимой экспертизы или осмотра поврежденной машины на потерпевших в ДТП. Согласно законодательству России провести экспертизу и осмотр попавшей в аварию машины должен страховщик, напомнил регулятор. При проведении независимой экспертизы компания обязана получить от клиента письменное согласие на оплату этой процедуры с условием последующего возмещения ею этих затрат. При этом застрахованное лицо может отказаться от самостоятельной организации процедуры экспертизы.
Помимо этого ЦБ считает недопустимой ситуацию, когда страховщик в бланке направления на ремонт включает пункт о согласии автовладельца на использование бывших в употреблении деталей и на увеличение сроков ремонта. Регулятор отметил, что в трехстороннем договоре со станцией техобслуживания должны быть указаны сроки ремонта машины, в этот документ нельзя вносить дополнительную информацию без согласования с собственником автомобиля.