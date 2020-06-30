ЦБ уличил страховщиков в нарушении прав автовладельцев при продаже ОСАГО

Некоторые страховщики, формально не нарушая закон, направляют желающих приобрести полис ОСАГО для осмотра автомобиля в другое подразделение. Таким образом создаются очереди и затягиваются сроки получения полиса. Такая практика чаще всего применяется в отношении мотоциклистов и владельцев грузовиков. «Банк России считает такие действия нарушающими права потребителей финансовых услуг и рекомендует страховым компаниям проводить осмотр транспортного средства в том подразделении, куда обратился гражданин, а если это невозможно, заключать договор ОСАГО без осмотра», ‒ отмечается в сообщении.