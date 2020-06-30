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ЦБ уличил страховщиков в нарушении прав автовладельцев при продаже ОСАГО

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Центробанк выявил случаи недобросовестных практик страховых компаний, в том числе в сфере ОСАГО, говорится на сайте регулятора.

Некоторые страховщики, формально не нарушая закон, направляют желающих приобрести полис ОСАГО для осмотра автомобиля в другое подразделение. Таким образом создаются очереди и затягиваются сроки получения полиса. Такая практика чаще всего применяется в отношении мотоциклистов и владельцев грузовиков. «Банк России считает такие действия нарушающими права потребителей финансовых услуг и рекомендует страховым компаниям проводить осмотр транспортного средства в том подразделении, куда обратился гражданин, а если это невозможно, заключать договор ОСАГО без осмотра», ‒ отмечается в сообщении.

Еще одним примером недобросовестной практики регулятор считает возложение оплаты независимой экспертизы или осмотра поврежденной машины на потерпевших в ДТП. Согласно законодательству России провести экспертизу и осмотр попавшей в аварию машины должен страховщик, напомнил регулятор. При проведении независимой экспертизы компания обязана получить от клиента письменное согласие на оплату этой процедуры с условием последующего возмещения ею этих затрат. При этом застрахованное лицо может отказаться от самостоятельной организации процедуры экспертизы.

Помимо этого ЦБ считает недопустимой ситуацию, когда страховщик в бланке направления на ремонт включает пункт о согласии автовладельца на использование бывших в употреблении деталей и на увеличение сроков ремонта. Регулятор отметил, что в трехстороннем договоре со станцией техобслуживания должны быть указаны сроки ремонта машины, в этот документ нельзя вносить дополнительную информацию без согласования с собственником автомобиля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных