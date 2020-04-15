ОСАГО в Москве подорожает из-за падения рубля

ОСАГО в Москве подорожает из-за падения рубляБазовые ставки могут приблизиться к верхней границе коридора
9 из 10 крупнейших страховщиков ОСАГО за год увеличили ставки базового тарифа в столичном регионе, следует из данных на их сайтах, причем 4 из них («Ингосстрах», ВСК, СОГАЗ и «Росгосстрах») – более, чем на 10%. Исключение – «РЕСО-гарантия», базовый тариф которой сейчас такой же, как и год назад. Стоимость полиса рассчитывается на основании базового тарифа, умноженного на коэффициенты возраста и стажа водителя, числа страховых случаев (бонус-малус), возраста машины и мощности ее двигателя.
На Москву и область приходится почти четверть сборов страховщиков в 2019 г. – 49,3 млрд руб., и 18,3% всех выплат – 26 млрд руб.
Основная причина подорожания ОСАГО – рост стоимости запчастей из-за падения рубля, объясняют страховщики.
У крупнейшего страховщика ОСАГО в Москве и Московской области «Ингосстраха» с середины февраля ставка выросла до 4560 руб. Почти год у него, как и в 2018 г., базовый тариф был 4118 руб., говорит директор розничного бизнеса «Ингосстраха» Виталий Княгиничев. Базовая ставка у «Росгосстраха» в начале марта для водителей столичного региона выросла до 4550 руб., а до этого почти год держалась на уровне 4118 руб, говорит директор департамента анализа и моделирования блока андеррайтинга Алексей Володяев. ВСК в марте увеличила для водителей Москвы и области базовые тарифы на 10 и 3,6% – до 4250 руб. «МАКС» в апреле повысил базовую ставку в столичном регионе на 10% до 4400 руб., говорится на ее сайте.
Среди десяти крупнейших игроков самый низкий базовый тариф у СОГАЗа — 3945 руб. но и он в конце января вырос на 10,4% (по сравнению с январем 2019 г.)., следует из информации на его сайте.
Реформа ОСАГО
В начале 2019 г. ЦБ начал либерализацию ОСАГО. Регулятор расширил коридор базового тарифа на полисы ОСАГО на 20% в обе стороны. Он стал 2746–4942 руб. Также с прошлого года была введена более гибкая система коэффициента «возраст–стаж» (КВС) с детальной градацией: вместо четырех ступеней стало 58. Изменен и подход к применению коэффициента бонус–малус (КБМ): теперь, например, в случае перерыва в вождении за автовладельцем сохраняется тот же КБМ, который был у него до перерыва.
Почему растут цены
Падение цен на нефть и колебание курса рубля напрямую отражается на российском авторынке, объясняет Володяев: из-за этого растет стоимость запчастей в справочниках, на основании которых рассчитывается стоимость их и ремонта по ОСАГО. Почти 90% автомобилей в России ремонтируются с использованием импортных деталей, отмечает директор департамента обязательных видов страхования «Альфастрахование» Денис Макаров: с декабря цены на них уже выросли более чем на 10%, в том числе, повышение было отражено и в единых справочниках. В полной мере страховщики прочувствовали эти изменения в текущих убытках (так страховщики называют выплаты), говорит Макаров, добавляя: рентабельность ОСАГО сильно снижается.
На решении ВСК увеличить ставку в столице также отразились инфляционные ожидания, еще не отраженные в справочниках, добавляет ее представитель.
У «Альфастрахование» базовая ставка в столице тоже практически год держалась на уровне 4118 руб., но в апреле выросла почти на 7% до 4390 руб., следует из данных на его сайте. Для Московской области ставка стала такой же, как и для Москвы – она выросла на 6,2%, рассказал представитель страховщика. На 7,5% выросла с марта базовая ставка тарифа ОСАГО в Москве и области у «Согласия» и «Ренессанс страхования» — с 4118 до 4430 руб., рассказали их представители. У «Тинькофф страхование» ставка за последний год выросла на 21,4% – с 3500 до 4250 руб. в начале апреля., следует из информации на его сайте.
У лидера рынка ОСАГО, «РЕСО гарантии» ставка в Москве и области осталась неизменной с января 2019 г. – 4118 руб. Компания мониторит ситуацию на рынке, анализируя соотношение частотности, величины средней выплаты, возможностей по организации ремонта в период, когда станции техобслуживания не могут работать, говорит заместитель гендиректора страховщика Игорь Иванов. Учитываются также возможности удаленного урегулирования и перемещения продаж в канал электронных полисов, где традиционно выше убыточность
После мартовского повышения базовой ставки примерно на 10% средняя стоимость полиса в столичном регионе у «Росгосстраха» выросла всего на 2% и составляет сейчас около 7350 руб., говорит Володяев: причина такой диспропорции кроется в увеличении в портфеле столичного региона количества малоаварийных водителей с хорошими классами «бонус-малус» (дает скидку за безаварийную езду). У «ВСК» средняя стоимость полиса в Москве составляет 8271 руб., в Московской области – 7117 руб., говорит представитель компании: по сравнению с прошлым годом московский полис подорожал на 2%, а полис для жителей Подмосковья – на 4%. Средняя стоимость полиса ОСАГО в «Альфастрахование», напротив, с апреля прошлого года снижалась – все благодаря скидке за безаварийную езду, отмечает Макаров.
На 10 апреля в Москве средняя премия по ОСАГО снизилась по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом на 2,3% до 8516 руб., в Московской области — на 0,9% до 7063 руб., приводит данные представитель Российского союза автостраховщиков (РСА). По России цена снизилась за этот же период на 0,5% — до 5479 руб. При этом за прошлый год средняя цена ОСАГО стала ниже на 5%.
Что будет с ценами?
В нынешней ситуации роста цен на ремонт, ставки поднимутся на верхнюю планку коридора (4942 руб.), уверен Княгиничев из «Ингосстраха»: в связи с изменением курса рубля он прогнозирует дальнейший рост стоимости запчастей. РСА также ожидает повышения стоимости импортных запчастей в связи с ростом курсов валют, говорит представитель союза. Это, безусловно, окажет дополнительную нагрузку на экономику ОСАГО, которая и без того велика, отмечает он: комбинированный коэффициент убыточности (показывает эффективность бизнеса, если превышает 100%, то основной бизнес страховщика неэффективный) по ОСАГО в 2019 г. составил уже 94,5% , а в феврале этого года даже такой ненадежный показатель, как отношение выплат к премиям, уже превысил 90%, при том, что на выплаты законом отведено 77% премии.
Еще недавно мы наблюдали устойчивый тренд на снижение средней цены ОСАГО, который должен был усилиться после проведения реформ, направленных на индивидуализацию цены ОСАГО для клиента, говорит гендиректор «Тинькофф страхование» Иван Мироненко. Но в текущих экономических обстоятельствах и с учетом валютных скачков этот тренд может как заметно ослабнуть, так и вовсе переломиться в сторону роста, считает страховщик: многое будет зависеть от того, как быстро будет развиваться индивидуализация ОСАГО.
С начала года средняя выплата по рынку выросла на 6%, говорит Макаров из «Альфастрахование» и продолжает расти, а это значит, что страховщики должны увеличивать резервы под будущие выплаты и вынуждены двигаться в сторону повышения базовой ставки ОСАГО, и не только в Московском регионе.