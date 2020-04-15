ОСАГО в Москве подорожает из-за падения рубля

У «Альфастрахование» базовая ставка в столице тоже практически год держалась на уровне 4118 руб., но в апреле выросла почти на 7% до 4390 руб., следует из данных на его сайте. Для Московской области ставка стала такой же, как и для Москвы – она выросла на 6,2%, рассказал представитель страховщика. На 7,5% выросла с марта базовая ставка тарифа ОСАГО в Москве и области у «Согласия» и «Ренессанс страхования» — с 4118 до 4430 руб., рассказали их представители. У «Тинькофф страхование» ставка за последний год выросла на 21,4% – с 3500 до 4250 руб. в начале апреля., следует из информации на его сайте.