«Альфа-банк» начал открывать гибридные офисы для удаленной работы
«Альфа-банк» открыл в Воронеже первый гибридный офис (коворкинг) для удаленной работы сотрудников, сообщил «Ведомостям» директор по цифровому бизнесу «Альфа-банка» Иван Пятков.
По его словам, около 100 сотрудников, задействованных в клиентской поддержке, будут работать из дома, но у них будет возможность при необходимости посетить офис. Например, для прохождения обучения или проведения совещания, встреч с руководством. На сотню сотрудников будет примерно 15-20 рабочих мест. Так работать могут почти все подразделения банка, уточнил Пятков.
«Сейчас реализуется пилотный проект в Воронеже, если там все будет хорошо — а я в этом уверен — мы планирует открыть около 10 гибридных офисов в 2021 году. Времена, когда для работы в крупной компании нужно было переезжать в большой город, проходят», — сказал Пятков.
Более 70% сотрудников центрального офиса и региональных поддерживающих подразделений «Альфа-банка» работают полностью удаленно, отмечают в банке.