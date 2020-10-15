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«Альфа-банк» начал открывать гибридные офисы для удаленной работы

Ведомости

«Альфа-банк» открыл в Воронеже первый гибридный офис (коворкинг) для удаленной работы сотрудников, сообщил «Ведомостям» директор по цифровому бизнесу «Альфа-банка» Иван Пятков.

По его словам, около 100 сотрудников, задействованных в клиентской поддержке, будут работать из дома, но у них будет возможность при необходимости посетить офис. Например, для прохождения обучения или проведения совещания, встреч с руководством. На сотню сотрудников будет примерно 15-20 рабочих мест. Так работать могут почти все подразделения банка, уточнил Пятков. 

«Сейчас реализуется пилотный проект в Воронеже, если там все будет хорошо — а я в этом уверен — мы планирует открыть около 10 гибридных офисов в 2021 году. Времена, когда для работы в крупной компании нужно было переезжать в большой город, проходят», — сказал Пятков.

Более 70% сотрудников центрального офиса и региональных поддерживающих подразделений «Альфа-банка» работают полностью удаленно, отмечают в банке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных