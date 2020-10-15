«Альфа-банк» начал открывать гибридные офисы для удаленной работы

«Сейчас реализуется пилотный проект в Воронеже, если там все будет хорошо — а я в этом уверен — мы планирует открыть около 10 гибридных офисов в 2021 году. Времена, когда для работы в крупной компании нужно было переезжать в большой город, проходят», — сказал Пятков.