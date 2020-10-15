«Сбер» станет единственным владельцем «Сетелем банка»
Сбербанк приобретет у дочерней компании французской финансовой группы BNP Paribas Personal Finance 20,8% акций «Сетелем банка» и станет его единственным владельцем, сообщила пресс-служба Сбербанка.
«Сегодняшняя сделка — результат договоренностей с BNP Paribas Personal Finance — Leval 20 S.A.S, предусмотренных соглашением 2012 г. Я убежден, что интеграция и возможность использования сервисов "Сбера" откроет перед "Сетелем банком" новые возможности и позволит нам предоставлять клиентам еще больший спектр услуг», — прокомментировал сделку руководитель блока «Розничный бизнес» Сбербанка Кирилл Царев.
Сбербанк приобрел у BNP Paribas Personal Finance 70% долю «Сетелем банка» в 2012 г. Впоследствии ее размер был увеличен до 79,2%, свидетельствуют данные СПАРК. В пресс-релизе, распространенным Сбербанком, отмечается, что «Сетелем банк» является лидером на российском рынке автокредитов по размеру портфеля и продажам. Так, «дочка» «Сбера» предоставляет кредиты физическим лицам в партнерстве с крупными автопроизводителями и их партнерами в 75 регионах страны.