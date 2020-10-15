«Сбер» станет единственным владельцем «Сетелем банка»

Сбербанк приобрел у BNP Paribas Personal Finance 70% долю «Сетелем банка» в 2012 г. Впоследствии ее размер был увеличен до 79,2%, свидетельствуют данные СПАРК. В пресс-релизе, распространенным Сбербанком, отмечается, что «Сетелем банк» является лидером на российском рынке автокредитов по размеру портфеля и продажам. Так, «дочка» «Сбера» предоставляет кредиты физическим лицам в партнерстве с крупными автопроизводителями и их партнерами в 75 регионах страны.