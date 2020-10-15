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«Сбер» станет единственным владельцем «Сетелем банка»

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Сбербанк приобретет у дочерней компании французской финансовой группы BNP Paribas Personal Finance 20,8% акций «Сетелем банка» и станет его единственным владельцем, сообщила пресс-служба Сбербанка.

«Сегодняшняя сделка — результат договоренностей с BNP Paribas Personal Finance — Leval 20 S.A.S, предусмотренных соглашением 2012 г. Я убежден, что интеграция и возможность использования сервисов "Сбера" откроет перед "Сетелем банком" новые возможности и позволит нам предоставлять клиентам еще больший спектр услуг», — прокомментировал сделку руководитель блока «Розничный бизнес» Сбербанка Кирилл Царев.

Сбербанк приобрел у BNP Paribas Personal Finance 70% долю «Сетелем банка» в 2012 г. Впоследствии ее размер был увеличен до 79,2%, свидетельствуют данные СПАРК. В пресс-релизе, распространенным Сбербанком, отмечается, что «Сетелем банк» является лидером на российском рынке автокредитов по размеру портфеля и продажам. Так, «дочка» «Сбера» предоставляет кредиты физическим лицам в партнерстве с крупными автопроизводителями и их партнерами в 75 регионах страны.    

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных