В Госдуме предложили изменить правила доступа банков к средствам госкомпаний

«Мы рассчитываем на то, что расширится число участников разных государственных программ, а это приведет к конкуренции за участие в таких программах, соответственно, они будут реализовываться эффективнее и, как мы рассчитываем, снизится их стоимость», — пояснил глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков. Он добавил, что законопроект могут внести на рассмотрение уже 19 октября.