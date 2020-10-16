В Госдуме предложили изменить правила доступа банков к средствам госкомпаний
Госдума разработала новую версию законопроекта «О совершенствовании отбора кредитных организаций на основании кредитного рейтинга для целей инвестирования и размещения денежных средств», пишет РБК со ссылкой на документ. В нем предлагается сделать единственным критерием для размещения средств госкомпаний в кредитных организациях кредитный рейтинг последних, а не размер капитала, как сейчас.
«Мы рассчитываем на то, что расширится число участников разных государственных программ, а это приведет к конкуренции за участие в таких программах, соответственно, они будут реализовываться эффективнее и, как мы рассчитываем, снизится их стоимость», — пояснил глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков. Он добавил, что законопроект могут внести на рассмотрение уже 19 октября.
По информации РБК, проект закона поддержал Банк России. По мнению регулятора, кредитный рейтинг позволяет дать независимую оценку масштаба деятельности и финансовой устойчивости банка с учетом многих факторов, включая размер капитала. Также за нововведение высказался Минфин РФ.
На данный момент рейтинг является лишь дополнительным критерием для доступа банков к средствам госкомпаний. Он учитывается в числе второстепенных критериев, таких как применение надзорных мер со стороны ЦБ, наличие разных форм поддержки со стороны государства, участие в системе страхования вкладов и значение нормативов. Впрочем, в новом законопроекте сохраняется право правительства в отдельных случаях устанавливать дополнительные критерии для банков при размещении средств госкомпаний, пишет РБК.
Предполагается, что новым способом будет регулироваться, в частности, доступ банков к средствам госкорпораций, госзакупкам, предприятиям оборонно-промышленного комплекса и счетам эскроу.