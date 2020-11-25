Индекс Мосбиржи превысил 3100 пунктов впервые с февраля

Ранее цена барреля нефти марки Brent превысила $47 впервые с 6 марта. Как сообщили опрошенные Reuters аналитики, рост цены нефти связан с оптимизмом на фоне новостей о высокой эффективности испытываемых вакцин от коронавируса, возможностью дальнейшего восстановления глобальной экономики и спроса на топливо.