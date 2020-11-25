Индекс Мосбиржи превысил 3100 пунктов впервые с февраля
Индекс Мосбиржи превысил отметку в 3100 пунктов впервые с 21 февраля, свидетельствуют данные площадки.
К 10:58 индекс Мосбиржи вырос до 3118 пунктов (+0,74%), индекс РТС — до 1301,31 пункта (+1,1%). Курс доллара по состоянию на 10:54 мск составлял 75,49 руб. (+0,2%): евро 75,4950 (+0,21%).
Ранее цена барреля нефти марки Brent превысила $47 впервые с 6 марта. Как сообщили опрошенные Reuters аналитики, рост цены нефти связан с оптимизмом на фоне новостей о высокой эффективности испытываемых вакцин от коронавируса, возможностью дальнейшего восстановления глобальной экономики и спроса на топливо.
Еще одним фактором стало то, что действующий президент США Дональд Трамп разрешил своей администрации начать работу по передаче власти команде кандидата от Демократической партии Джо Байдена, предварительно победившего на выборах.