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Сенаторы хотят обязать платежные приложения предустанавливать систему «Мир»

Ведомости

Члены Совета Федерации разработали законопроект, обязывающий поставщика платежного приложения для смартфона обеспечивать его интеграцию с национальной платежной системой (НПС) «Мир». Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты парламента. 

«В отдельных случаях у клиентов, пользующихся картой «Мир», отсутствует возможность бесконтактной оплаты с помощью смартфона. Это связано с тем, что операционная система технического устройства не интегрирована с национальной платежной системой. Такая интеграция возможна, если она предусмотрена производителем операционной системы», — цитирует пресс-служба СФ вице-спикера палаты Николая Журавлева. 

В настоящее время, по его словам, уже подготовлены законодательные изменения, обязывающие поставщика платежного приложения обеспечивать интеграцию с системой «Мир». 

По словам Журавлева, о положительном результате работы платежной системы «Мир» свидетельствует рост объема переводов через нее. 

Ранее правительство опубликовало постановление о предустановке отечественных программ на технику в России. В соответствии с документом, на смартфоны и планшеты будут загружать минимум 17 приложений, на компьютеры — три, на Smart TV — четыре. При этом в тексте регламентирован только вид программ. Точный список названий обязано сформировать Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Предполагалось, что постановление должно вступить в силу с 1 января 2021 г., однако как сообщил один из авторов инициативы - депутат Госдумы и председатель комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев, срок обязательной предустановки может быть перенесен на 1 апреля. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных