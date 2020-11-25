Сенаторы хотят обязать платежные приложения предустанавливать систему «Мир»

Ранее правительство опубликовало постановление о предустановке отечественных программ на технику в России. В соответствии с документом, на смартфоны и планшеты будут загружать минимум 17 приложений, на компьютеры — три, на Smart TV — четыре. При этом в тексте регламентирован только вид программ. Точный список названий обязано сформировать Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Предполагалось, что постановление должно вступить в силу с 1 января 2021 г., однако как сообщил один из авторов инициативы - депутат Госдумы и председатель комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев, срок обязательной предустановки может быть перенесен на 1 апреля.