Сенаторы хотят обязать платежные приложения предустанавливать систему «Мир»
Члены Совета Федерации разработали законопроект, обязывающий поставщика платежного приложения для смартфона обеспечивать его интеграцию с национальной платежной системой (НПС) «Мир». Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.
«В отдельных случаях у клиентов, пользующихся картой «Мир», отсутствует возможность бесконтактной оплаты с помощью смартфона. Это связано с тем, что операционная система технического устройства не интегрирована с национальной платежной системой. Такая интеграция возможна, если она предусмотрена производителем операционной системы», — цитирует пресс-служба СФ вице-спикера палаты Николая Журавлева.
В настоящее время, по его словам, уже подготовлены законодательные изменения, обязывающие поставщика платежного приложения обеспечивать интеграцию с системой «Мир».
По словам Журавлева, о положительном результате работы платежной системы «Мир» свидетельствует рост объема переводов через нее.
Ранее правительство опубликовало постановление о предустановке отечественных программ на технику в России. В соответствии с документом, на смартфоны и планшеты будут загружать минимум 17 приложений, на компьютеры — три, на Smart TV — четыре. При этом в тексте регламентирован только вид программ. Точный список названий обязано сформировать Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Предполагалось, что постановление должно вступить в силу с 1 января 2021 г., однако как сообщил один из авторов инициативы - депутат Госдумы и председатель комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев, срок обязательной предустановки может быть перенесен на 1 апреля.