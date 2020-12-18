Названа доля оформляющих кредиты без чтения договора россиян
В группе риска при заключении кредитных договоров с банками находятся, по разным оценкам, половина россиян, сообщил РБК со ссылкой на результаты опроса аналитического центра НАФИ. Половина россиян находятся в группе риска по различным критериям при оформлении кредитов, отметили эксперты. В опросе приняли участие 1,6 тыс. человек старше 18 лет.
Согласно результатам опроса, 7% опрошенных россиян подписывали кредитные договоры, не читая их, 10% респондентов читали договор на кредит и подписывали его, хотя в документах были непонятные им пункты. 53% россиян обычно читают договор, прежде чем его подписать. Если им что-то непонятно в документах, респонденты обращаются к сотрудникам той же кредитной организации. 15% обращаются за помощью к другим людям или источникам.
Эксперты рассказали, что половина респондентов не сравнивают предложения по кредитам в разных банках. 39% россиян заявили, что при оформлении кредита не изучали условия в других банках, 9% отметили, что на момент оформления других предложений не было.
Чаще всего рискуют потерять деньги клиенты банков без высшего образования, с низким доходом, безработные, представители рабочих профессий, обслуживающий персонал. Более внимательны при оформлении кредита и меньше рискуют потерять деньги люди с высшим образованием, стабильным доходом, руководители, квалифицированные специалисты, бизнесмены, жители столиц и крупных городов, а также люди среднего возраста — 25-44 лет.