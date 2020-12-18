Названа доля оформляющих кредиты без чтения договора россиян

Согласно результатам опроса, 7% опрошенных россиян подписывали кредитные договоры, не читая их, 10% респондентов читали договор на кредит и подписывали его, хотя в документах были непонятные им пункты. 53% россиян обычно читают договор, прежде чем его подписать. Если им что-то непонятно в документах, респонденты обращаются к сотрудникам той же кредитной организации. 15% обращаются за помощью к другим людям или источникам.