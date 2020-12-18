Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Финансы

Названа доля оформляющих кредиты без чтения договора россиян

Ведомости

В группе риска при заключении кредитных договоров с банками находятся, по разным оценкам, половина россиян, сообщил РБК со ссылкой на результаты опроса аналитического центра НАФИ. Половина россиян находятся в группе риска по различным критериям при оформлении кредитов, отметили эксперты. В опросе приняли участие 1,6 тыс. человек старше 18 лет.

Согласно результатам опроса, 7% опрошенных россиян подписывали кредитные договоры, не читая их, 10% респондентов читали договор на кредит и подписывали его, хотя в документах были непонятные им пункты. 53% россиян обычно читают договор, прежде чем его подписать. Если им что-то непонятно в документах, респонденты обращаются к сотрудникам той же кредитной организации. 15% обращаются за помощью к другим людям или источникам. 

Эксперты рассказали, что половина респондентов не сравнивают предложения по кредитам в разных банках. 39% россиян заявили, что при оформлении кредита не изучали условия в других банках, 9% отметили, что на момент оформления других предложений не было. 

Чаще всего рискуют потерять деньги клиенты банков без высшего образования, с низким доходом, безработные, представители рабочих профессий, обслуживающий персонал. Более внимательны при оформлении кредита и меньше рискуют потерять деньги люди с высшим образованием, стабильным доходом, руководители, квалифицированные специалисты, бизнесмены, жители столиц и крупных городов, а также люди среднего возраста — 25-44 лет. 

Ранее по теме: Финансовые планы россиян на следующий год полны оптимизма

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных