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ВТБ сообщил о новом способе мошенничества в сфере закупок

Ведомости

В последнее время в России активизировались мошенники, которые от лица банка по почте приглашают потенциальных контрагентов поучаствовать в якобы закрытом конкурсе, имеющем внесистемный характер, на поставку производимой ими продукции, предупредила пресс-служба ВТБ.

В банке пояснили, что в случае, когда контрагент соглашается на предложение злоумышленников и присылает им уставные документы, ему предлагают несколько опций, будто бы гарантирующих победу в конкурсе. Как правило, мошенники рекомендуют воспользоваться услугами третьих лиц по получению дополнительных разрешений, допусков и прочей разрешительной документации. Когда контрагент переводит деньги за эти услуги, преступники исчезают.

«Банк ВТБ осуществляет всю закупочную деятельность в рамках действующего законодательства по прозрачным правилам и процедурам. Мы рекомендуем нашим контрагентам быть бдительными и при получении подобных предложений не вступать в переписку со злоумышленниками, а незамедлительно обращаться к нам за уточнением информации», — заявил начальник управления закупок, вице-президент ВТБ Илья Веткин.

В банке рассказали, что из-за действий мошенников получили более 20 обращений контрагентов с просьбой подтвердить проведение закрытых закупочных мероприятий. Средний размер ущерба для одного такого случая составляет 30 тыс. руб.

Ранее управление правовой статистики и информационных технологий Генпрокуратуры сообщило, что мошенничества в сфере информационно-телекоммуникационных технологий или компьютерной информации по итогам 2020 г. стали наиболее распространенными в России: на них пришлось порядка 70% всех хищений, совершенных путем обмана или злоупотребления доверием. При совершении 25,8 тыс. мошенничеств использовались электронные средства платежа.

В ноябре 2020 г. министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев заявил, что в России создадут центр по борьбе с киберпреступлениями, телефонным спамом и мошенничеством.

Ранее по теме: МВД планирует получить доступ к телефонным контактам для защиты от мошенников

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных