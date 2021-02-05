ВТБ сообщил о новом способе мошенничества в сфере закупок

В банке пояснили, что в случае, когда контрагент соглашается на предложение злоумышленников и присылает им уставные документы, ему предлагают несколько опций, будто бы гарантирующих победу в конкурсе. Как правило, мошенники рекомендуют воспользоваться услугами третьих лиц по получению дополнительных разрешений, допусков и прочей разрешительной документации. Когда контрагент переводит деньги за эти услуги, преступники исчезают.