ВТБ сообщил о новом способе мошенничества в сфере закупок
В последнее время в России активизировались мошенники, которые от лица банка по почте приглашают потенциальных контрагентов поучаствовать в якобы закрытом конкурсе, имеющем внесистемный характер, на поставку производимой ими продукции, предупредила пресс-служба ВТБ.
В банке пояснили, что в случае, когда контрагент соглашается на предложение злоумышленников и присылает им уставные документы, ему предлагают несколько опций, будто бы гарантирующих победу в конкурсе. Как правило, мошенники рекомендуют воспользоваться услугами третьих лиц по получению дополнительных разрешений, допусков и прочей разрешительной документации. Когда контрагент переводит деньги за эти услуги, преступники исчезают.
«Банк ВТБ осуществляет всю закупочную деятельность в рамках действующего законодательства по прозрачным правилам и процедурам. Мы рекомендуем нашим контрагентам быть бдительными и при получении подобных предложений не вступать в переписку со злоумышленниками, а незамедлительно обращаться к нам за уточнением информации», — заявил начальник управления закупок, вице-президент ВТБ Илья Веткин.
В банке рассказали, что из-за действий мошенников получили более 20 обращений контрагентов с просьбой подтвердить проведение закрытых закупочных мероприятий. Средний размер ущерба для одного такого случая составляет 30 тыс. руб.
Ранее управление правовой статистики и информационных технологий Генпрокуратуры сообщило, что мошенничества в сфере информационно-телекоммуникационных технологий или компьютерной информации по итогам 2020 г. стали наиболее распространенными в России: на них пришлось порядка 70% всех хищений, совершенных путем обмана или злоупотребления доверием. При совершении 25,8 тыс. мошенничеств использовались электронные средства платежа.
В ноябре 2020 г. министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев заявил, что в России создадут центр по борьбе с киберпреступлениями, телефонным спамом и мошенничеством.