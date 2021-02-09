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Курс биткойна впервые поднялся выше $48 000

Ведомости

Курс биткойна впервые за всю историю криптовалюты поднялся выше $48 000, установив второй за сутки рекорд, свидетельствуют данные портала Coinmarketcap. Предыдущим рекордом была вчерашняя отметка в более чем $44 000.

По данным портала, в моменте биткойн стоил $48,003.72. По состоянию на 10:16 мск его курс стабилизировался на отметке $47,646.00 (+22,58%). Таким образом, биткойн в четвертый раз с начала года обновил исторический максимум. Вырос курс и второй по капитализации криптовалюты Ethereum — ее цена достигла $1750, 71, увеличившись за сутки на 7,45%.

Резкий рост стоимости криптовалют начался 8 февраля после того, как Tesla сообщила в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) о покупке биткойна на $1,5 млрд.

Биткойн рос быстрыми темпами с конца октября. В середине ноября его цена впервые с декабря 2017 г. поднялась выше $18 000. 31 декабря стоимость BTC почти достигла $29 тыс., хотя до октября не поднималась выше $12,3 тыс. На 1 января 2020 г. цена криптовалюты составляла $7,2 тыс., а в ту же дату 2021 г. — $29,4 тыс. 8 января он достиг $41 950. Однако к 11 января он подешевел более чем на 20% — до $33,2 тыс., возобновив рост в начале февраля.

Биткойн — децентрализованная криптовалюта, первоначально описанная в официальном документе 2008 г. человеком или группой людей под псевдонимом Сатоши Накамото. Она была запущена вскоре после этого, в январе 2009 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных