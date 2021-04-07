Курс евро впервые с февраля поднялся выше 92 рублей

Рубль стал ослабевать по отношению к мировым валютам с 17 марта. Тогда президент США Джо Байден заявил, что заставит Россию ответить за вмешательство в американские выборы 2020 г., которое якобы произошло, также он резко высказался о российском президенте Владимире Путине.