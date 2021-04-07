Курс евро впервые с февраля поднялся выше 92 рублей
Евро в ходе торгов на Московской бирже впервые с 1 февраля преодолел порог в 92 руб., следует из данных площадки. К 09.38 мск евро стоил 92,06 руб. (+0,33%).
Курс доллара к этому времени вырос до 77,48 руб. (0,21%). Ранее доллар впервые с 16 ноября прошлого года поднялся выше 77 руб. Стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE составляет $62,82 за баррель (+0,128%), нефть WTI достигла уровня $59,39 (+0,101%).
Рубль стал ослабевать по отношению к мировым валютам с 17 марта. Тогда президент США Джо Байден заявил, что заставит Россию ответить за вмешательство в американские выборы 2020 г., которое якобы произошло, также он резко высказался о российском президенте Владимире Путине.