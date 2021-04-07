Российские банки предложили ЦБ варианты выдачи ипотеки с плавающей ставкой

По словам Войлукова, у банков нет единого мнения по регулированию ипотеки с плавающей ставкой. Один из предпочтительных вариантов — внедрение предельных значений по росту ставки или сроку кредита. Также банки не против законодательного ограничения круга потенциальных заемщиков, однако если ограничения будут слишком жесткими, продукт не будет смысла разрабатывать. Условия выдачи ипотеки с плавающими ставками можно привязать к показателю долговой нагрузки (ПДН) заемщика. Это будет стимулировать банки самостоятельно ограничивать максимальный размер ставки.