ЦБ допустил выход на биржу всех экономически активных россиян

«С учетом того, что именно кредитные организации привлекают клиентов для открытия брокерских счетов и проведению через них каких-то операций, то предполагаю, что каждому клиенту, который в банке имеет счет, а это, наверное, большинство экономически активного населения в стране, им будет на всякий случай открываться брокерский счет», — отметил зампред ЦБ.