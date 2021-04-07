ЦБ допустил выход на биржу всех экономически активных россиян
Все экономически активное население России со временем может открыть брокерские счета, заявил заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин в ходе XI Биржевого форума, проводимого Московской биржей.
«У нас экономически активное население — 74 млн. Я думаю, что вот ровно столько брокерских счетов может быть открыто как минимум», — сказал он.
Чистюхин пояснил, что брокерский счет представляет собой инструмент для осуществления операций и не является какой-то «специальной фишкой».
«С учетом того, что именно кредитные организации привлекают клиентов для открытия брокерских счетов и проведению через них каких-то операций, то предполагаю, что каждому клиенту, который в банке имеет счет, а это, наверное, большинство экономически активного населения в стране, им будет на всякий случай открываться брокерский счет», — отметил зампред ЦБ.
Чистюхин добавил, что, согласно результатам опроса крупнейших брокеров, остаток по 61% уже открытых счетов является нулевым. Еще по 18% он не превышает 10 тыс. руб. на каждом.
«То есть логика заключается в том, что сегодня счета открываются так, на всякий случай», — пояснил представитель регулятора.
К апрелю количество частных инвесторов на Московской бирже достигло 11 млн человек, свидетельствуют данные торговой площадки на 5 апреля. За март туда пришли 754,5 тыс. граждан. В целом в марте хотя бы одну сделку провели 1,8 млн игроков. Ранее ЦБ сообщил, что рекордный приток частных инвесторов на биржи связан с желанием населения найти более доходные источники вложений после снижения ставок по депозитам.