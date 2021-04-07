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ЦБ допустил выход на биржу всех экономически активных россиян

Ведомости

Все экономически активное население России со временем может открыть брокерские счета, заявил заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин в ходе XI Биржевого форума, проводимого Московской биржей.

«У нас экономически активное население — 74 млн. Я думаю, что вот ровно столько брокерских счетов может быть открыто как минимум», — сказал он.

Чистюхин пояснил, что брокерский счет представляет собой инструмент для осуществления операций и не является какой-то «специальной фишкой».

«С учетом того, что именно кредитные организации привлекают клиентов для открытия брокерских счетов и проведению через них каких-то операций, то предполагаю, что каждому клиенту, который в банке имеет счет, а это, наверное, большинство экономически активного населения в стране, им будет на всякий случай открываться брокерский счет», — отметил зампред ЦБ.

Чистюхин добавил, что, согласно результатам опроса крупнейших брокеров, остаток по 61% уже открытых счетов является нулевым. Еще по 18% он не превышает 10 тыс. руб. на каждом.

«То есть логика заключается в том, что сегодня счета открываются так, на всякий случай», — пояснил представитель регулятора.

К апрелю количество частных инвесторов на Московской бирже достигло 11 млн человек, свидетельствуют данные торговой площадки на 5 апреля. За март туда пришли 754,5 тыс. граждан. В целом в марте хотя бы одну сделку провели 1,8 млн игроков. Ранее ЦБ сообщил, что рекордный приток частных инвесторов на биржи связан с желанием населения найти более доходные источники вложений после снижения ставок по депозитам.

Ранее по теме: В России появилась новая схема обмана с сайтами для проверки брокеров

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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