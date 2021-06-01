Костин рассказал о плане на случай блокировки расчетов в долларах

«У нас [у банков] еще в 2018 г. был принят план совместно с Центральным банком. Он предусматривает наши совместные действия в случае наступления времени "Ч": что делать с валютой и так далее», — сказал Костин, отметив, что государство будет помогать таким банкам и поддерживать, прежде всего, в части работы с вкладчиками.