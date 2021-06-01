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Костин рассказал о плане на случай блокировки расчетов в долларах

Ведомости

У Центробанка вместе с другими банками есть план на случай распространения санкций США на финансовые инструменты российских кредитных организаций. В частности, если будут введены блокирующие санкции, не дающие проводить расчеты в иностранной валюте, рассказал РБК председатель правления ВТБ Андрей Костин.

«У нас [у банков] еще в 2018 г. был принят план совместно с Центральным банком. Он предусматривает наши совместные действия в случае наступления времени "Ч": что делать с валютой и так далее», — сказал Костин, отметив, что государство будет помогать таким банкам и поддерживать, прежде всего, в части работы с вкладчиками.

По словам Костина, новые санкции США «не так серьезно затрагивают» российский госдолг: «Американцы могут покупать эти облигации на вторичном рынке. Портфель банка ВТБ в 1,7 трлн руб. [по ОФЗ] превышает портфель, который все американские инвесторы держат. Доля американских инвесторов для нас не так существенна, и мы можем без них обойтись». Санкции сильно влияют на инвестиционную атмосферу, поэтому, по словам Костина, крайне нежелательно, чтобы США их продолжили.

Ранее в «Обзоре рисков финансовых рынков» ЦБ сообщалось, что нерезиденты перестали покупать иностранную валюту на российском валютном рынке после наложения США санкций на российский госдолг. ЦБ оценил краткосрочное влияние новых санкций на российский рынок как минимальное. И в среднесрочной перспективе назвал риски ограниченными, поскольку иностранцы снизили объемы участия на аукционах еще со второй половины прошлого года и большую часть увеличенного объема размещений на 2020 г. выкупали локальные инвесторы. 

15 апреля США ввели санкции в отношении российского госдолга, запретив ряду категорий иностранных инвесторов покупать российские ОФЗ при первичном размещении. В Минфине США пояснили, что данный шаг был сделан для того, чтобы возложить на российское правительство издержки «за его неприемлемое поведение» и ограничить России возможность финансировать свою деятельность, включая «злонамеренные и разрушительные кибервозможности».

Ранее по теме: Иностранцы прекратили покупку валюты в России после санкций США

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных